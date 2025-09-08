Mỹ nhân Việt được báo Trung khen là "quốc bảo nhan sắc", đẹp đến mức vượt qua Lưu Diệc Phi?

Không ít mỹ nhân Việt từng được báo chí quốc tế ưu ái dành lời khen về nhan sắc, từ những mỹ từ ca ngợi vẻ đẹp thanh tú cho đến hình ảnh rạng rỡ trong các sự kiện quốc tế. Thế nhưng để được gọi là "mỹ nhân số một Việt Nam" hay ví như "quốc bảo nhan sắc" thì hiếm hoi, và Huyền My chính là cái tên từng khiến truyền thông Trung Quốc phải trầm trồ đến vậy.

Năm 2017, trang tin Sohu của Trung Quốc bất ngờ đăng tải bài viết khen ngợi nhan sắc người đẹp Việt Nam Á hậu Huyền My. Tờ Sohu đặt dòng tít "Quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam" kèm lời giới thiệu "mỹ nữ vốn ở trên tiên giới, cớ sao lại đi lạc chốn nhân gian". Đi kèm bài viết là loạt ảnh đẹp tựa tiên nữ của Top 10 Miss Grand International 2017.

Sau đó, truyền thông Trung đưa tin về Huyền My. Tờ Weixin đã gọi cô là "thiên thần Việt Nam", hết lời trầm trồ trước gương mặt trong trẻo, hàm răng trắng đều và làn da mịn màng. Vào 2023, đến lượt tờ Sina đăng bài viết với tiêu đề gây bão: "Mỹ nhân số một Việt Nam Nguyễn Trần Huyền My liệu có vượt mặt dàn sao nữ trong nước?". Trang này không ngần ngại khẳng định vẻ đẹp của Á hậu Việt có thể sánh ngang, thậm chí vượt trội nhiều minh tinh Hoa ngữ.

Tháng 5/2025, mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ lan truyền hình ảnh của Á hậu Huyền My kèm dòng tiêu đề gây xôn xao: "Mỹ nhân số 1 Việt Nam - nhan sắc còn vượt cả Lưu Diệc Phi?".

Huyền My được truyền thông Trung nhiều lần ưu ái, dành loạt lời khen có cánh

Nhan sắc của nàng hậu Việt được báo Trung khen là thanh lịch, trong trẻo như thiên thần. Thậm chí truyền thông quốc tế còn gọi cô là "quốc bảo nhan sắc Việt"

Những bình luận xuýt xoa từ cư dân mạng Trung Quốc không tiếc lời khen ngợi: "Đôi mắt to tròn, làn da trắng như sứ, khí chất đài các, đúng là 'thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt". Cũng từ đó, cái tên Huyền My một lần nữa được hâm nóng trong lòng công chúng châu Á, dù cô hoạt động trong showbiz không còn quá sôi nổi.

Sinh năm 1995, Huyền My bước vào showbiz từ khá sớm. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trước khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 ở tuổi 19. Thành tích này giúp Huyền My trở thành gương mặt được chú ý, không chỉ nhờ ngoại hình nổi bật mà còn bởi hình ảnh trong sạch, ít ồn ào. Năm 2017, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International tổ chức tại Phú Quốc, gây ấn tượng mạnh mẽ khi liên tục lọt top thí sinh được yêu thích và dừng chân ở Top 10 chung cuộc.

Với gương mặt thanh thoát, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ, Huyền My được nhận xét là một trong những nhan sắc hàng đầu showbiz. Vóc dáng cao 1m76 cùng gu thời trang tinh tế càng giúp cô nổi bật trong các sự kiện. Những khoảnh khắc đời thường của Á hậu cũng thường xuyên gây sốt mạng xã hội nhờ nét đẹp trong trẻo, tự nhiên.

Vẻ ngoài ngọt ngào của Huyền My thời điểm mới đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014

Nhan sắc của nàng hậu thăng cấp sau hơn 10 năm

Huyền My ngày càng sắc sảo, visual và thần thái sang trọng

Những bức ảnh đời thương của nàng hậu gây sốt MXH

Không chỉ dừng ở nhan sắc, Huyền My còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật và giải trí. Cô từng thử sức với vai trò MC, diễn viên, đồng thời xuất hiện trong các show thời trang lớn với vị trí vedette. Nhờ sức hút riêng, Á hậu Việt Nam còn được nhiều thương hiệu săn đón, trở thành gương mặt đại diện quen thuộc của loạt nhãn hàng nổi tiếng.

Ở tuổi 30, Huyền My có cuộc sống kín tiếng nhưng đầy đủ và sang trọng. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh du lịch, trải nghiệm cuộc sống hiện đại nhưng vẫn giữ phong cách thanh lịch. Mỗi lần xuất hiện, Á hậu Việt Nam đều thu hút sự chú ý và tạo dấu ấn mạnh mẽ với công chúng.

Huyền My gây chú ý vơi vai trò MC, BTV