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14 lượt tàu metro ở TPHCM bị ảnh hưởng gần 1 giờ do sự cố mất điện

| | Bất động sản

Sáng 17/10, sự cố mất điện tại Trạm biến áp 220kV Thủ Đức khiến hoạt động tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) bị ảnh hưởng, với 14 lượt tàu bị gián đoạn.

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM (HURC1), xác nhận thông tin trên với Tiền Phong sáng nay.

Theo thông tin ban đầu từ HURC1, lúc 7h04, Trạm biến áp 220kV Thủ Đức bị mất điện toàn trạm do sự cố trên hệ thống truyền tải điện quốc gia. Sự cố khiến khu vực Thủ Đức mất điện, ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến metro số 1.

Đoàn tàu thuộc tuyến metro số 1 TPHCM.

Ngay sau đó, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam sử dụng hệ thống điều khiển từ xa để nhanh chóng khôi phục cấp điện cho các phụ tải, trong đó có hệ thống metro số 1, cùng các khu dân cư và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ Đức.

Đến 7h57, sau khi hệ thống điện được khôi phục, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam tái lập phụ tải, đưa hoạt động vận hành tuyến metro số 1 trở lại bình thường.

Theo Hữu Huy

Tiền phong

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