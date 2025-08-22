14 năm chỉ đi làm, không đi chơi để mua nhà 5 tỷ không cần vay nợ

Mới đây trên mạng xã hội Xiaohongshu (Trung Quốc), Trương Minh - Một cô gái 34 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thượng Hải (Trung Quôc) đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hành trình mua căn hộ trị giá 1,4 triệu NDT (khoảng 5 tỷ đồng) mà không cần vay nợ.

Ở thời điểm nhiều người trẻ vẫn phải chật vật với tiền thuê nhà, thẻ tín dụng hay tình trạng thu nhập bấp bênh, tâm sự của Trương Minh giống như một “tia nắng trong những ngày u tối”, rằng chỉ cần nỗ lực, không mục tiêu nào là quá xa tầm tay.

14 năm cần mẫn làm “một chú ong chăm chỉ”

Trương Minh cho biết cô sinh ra trong một gia đình bình thường, không đến mức thiếu thốn nhưng cũng không thể gọi là dư dả. Thế nên từ rất sớm, Trương Minh đã hiểu rằng muốn có một cuộc sống ổn định, chỉ có thể dựa vào chính đôi chân của mình.

Ở tuổi 20, khi còn là sinh viên đại học, Trương Minh đã bắt đầu làm thêm để kiếm tiền. Ban ngày, cô đi học. Buổi tối thì làm trợ giảng tại một trung tâm ngoại ngữ. Thời điểm đó, công việc này mang về cho Trương Minh khoản tiền 3.000 NDT/tháng (khoảng 10,8 triệu đồng). Cách đây 14 năm, đó không phải là một số tiền nhỏ, và để kiếm được chừng đó, Trương Minh thừa nhận nhiều khi bản thân cũng phải “cúp học”. Trung bình 1 ngày cô làm 4 ca, thường là từ 4h chiều tới 10h tối.

Ảnh minh họa

Không dừng lại ở đó, cuối tuần, Trương Minh còn đi dạy gia sư, mỗi tháng kiếm thêm được khoảng 2.000 NDT (7,2 triệu đồng). Nhờ vậy, suốt những năm Đại học, Trương Minh đã kiếm được 5.000 NDT/tháng (18 triệu đồng). Cô dùng số tiền này để đóng một phần học phí, trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản, còn lại sẽ tiết kiệm hết.

“Lúc ra trường, tôi có trong tay khoảng 120.000 NDT (432 triệu đồng). Đây thực sự là số tiền giúp tôi tự tin và vững tâm hơn nhiều dù hoàn toàn không có dự định khởi nghiệp” - Trương Minh viết.

Sau khi tốt nghiệp, giống như nhiều người khác, Trương Minh cũng đi làm văn phòng. Công việc đầu tiên của cô là nhân viên marketing cho một công ty quy mô vừa, khoảng 800 nhân sự với mức lương cơ bản 8.000 NDT/tháng (28,8 triệu đồng).

Vì đã làm nhiều việc một lúc từ thời còn là sinh viên, nên dường như 1 công việc không thể làm Trương Minh hài lòng. Ban đêm và cuối tuần, cô nhận thêm các dự án viết nội dung và quản lý mạng xã hội cho những startup địa phương, kiếm thêm 4.000 NDT/tháng (14,4 triệu đồng).

Thu nhập trung bình lúc này khoảng 12.000 NDT/tháng (43,2 triệu đồng), đủ để trang trải sinh hoạt phí ở Thượng Hải và vẫn tiết kiệm được một nửa - khoảng 6.000 NDT/tháng (21,6 triệu đồng).

Căn hộ của Trương Minh

Với khoản tiền đó, mỗi tháng Trương Minh trích ra 1.000 NDT (3,6 triệu đồng) để mua vàng, coi như một hình thức tích lũy lâu dài, phần còn lại gửi ngân hàng và mua trái phiếu doanh nghiệp. Mọi thứ cứ “bình bình” như vậy trong suốt 4 năm, cho đến khi Trương Minh bước sang tuổi 28.

Sau nhiều năm cống hiến, chứng minh được năng lực của bản thân, cô được đề bạt lên vị trí chuyên viên cấp cao, lương cơ bản tăng lên 15.000 NDT/tháng (54 triệu đồng). Đồng thời, nhờ xây dựng uy tín trong ngành, cô còn thăng tiến luôn cả trong những công việc tay trái. Không còn là cặm cụi gõ từng bài post, sửa từng cái ảnh mà là tư vấn chiến lược marketing cho các công ty nhỏ. Trung bình mỗi tháng, Trương Minh kiếm thêm được ít nhất 5.000 NDT (18 triệu đồng) từ công việc tay trái.

Tổng thu nhập hàng tháng của cô tăng lên đáng kể, tối thiểu 20.000 NDT (72 triệu đồng). Tuy nhiên, Trương Minh vẫn giữ thói quen chi tiêu như cũ, tiền tăng thêm dành hết để mua vàng và đầu tư.

Cứ cần mẫn làm việc, tăng thu nhập để có thêm tiền đầu tư, mua vàng, đến năm 2024, tổng tài sản của Trương Minh chạm mốc 1,4 triệu NDT (5 tỷ đồng), đủ để mua một căn hộ 56m2 tại Thượng Hải mà không cần phải vay ngân hàng.

Mọi quyết định đều là sự đánh đổi, không có gì là hoàn hảo!

Nhìn vào thành quả hiện tại của Trương Minh ở tuổi 34, nhiều người cho rằng cuối cùng cô cũng có thể thở phào, nhưng ít ai hiểu được cái giá mà cô phải trả để chạm vào giấc mơ an cư.

Suốt 14 năm, Trương Minh hầu như không chi tiêu cho những thú vui mà người trẻ thường có. Cô chưa từng tự bỏ tiền túi đi du lịch, kể cả những chuyến du lịch hàng năm do công ty tổ chức cho nhân viên đi miễn phí, Trương Minh cũng từ chối vì còn bận “cày job ngoài”. Việc đi ăn hàng hay tụ tập bạn bè cũng vô cùng hiếm hoi.

Ảnh minh họa

“Tôi cảm giác như mình đã nấu ăn suốt 365 ngày trong năm, liên tục trong 14 năm. Những lần đi ăn hàng hình như còn chưa quá 10 đầu ngón tay, đến lúc muốn tự thưởng cho mình một bữa thì mới biết nhà hàng mình thích năm xưa đã đóng cửa lâu rồi” - Trương Minh viết.

Ngay cả với quần áo, Trương Minh cũng chỉ mua những món cơ bản, dùng được nhiều năm thay vì chạy theo mốt mới mỗi mùa. Cô thừa nhận, có những lúc cảm thấy cô đơn kinh khủng khi nhìn bạn bè cùng tuổi vui vẻ check-in ở nhiều nơi, mua sắm thoải mái, tận hưởng tuổi trẻ, còn mình thì chỉ quanh quẩn với công việc và những con số.

“Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi liệu mình có đang sống sai không? Có nhất thiết phải dè sẻn tới mức đó không? Nhưng chắc vì đã sống như vậy suốt nhiều năm, nên mỗi lần định ăn một bữa, đi chơi một chuyến, tôi lại nghĩ đây là tiền ăn cả tuần, tiền lương cả tháng và thế là lại thôi” - Trương Minh viết.

Sau tất cả, có lẽ cô vẫn tin rằng cảm giác an tâm tài chính, cảm giác có một mục tiêu lớn để nỗ lực, vẫn quan trọng và ý nghĩa hơn nhiều những chuyến đi chơi hay những lần tiêu pha nhất thời.

Và đúng là “có công mài sắt, có ngày nên kim”. Khoảnh khắc cầm trong tay chìa khóa căn hộ của riêng mình, cảm giác cô đơn, hoài nghi sống mình đã chọn đều tan biến. Dù biết tuổi trẻ của mình trôi qua mà không có kỷ niệm gì đáng nhớ ngoài vài lần thăng chức, những bản hợp đồng và những đêm chong đèn làm việc, nhưng Trương Minh không hối hận. Hiện tại an cư, tự tin làm chủ cuộc sống ở tuổi 34 cũng là một dạng hạnh phúc đáng được ghi nhận và tận hưởng.