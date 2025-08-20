Thu nhập bấp bênh, không có tiền tiết kiệm vẫn muốn bon chen giấc mơ mua nhà thành phố: Đâu là lối ra cho thế hệ này?

Thời điểm hiện tại, nhắc đến việc mua nhà ở Hà Nội, TP.HCM hay nói chung là các thành phố lớn, có lẽ phản ứng của hầu hết chúng ta - đặc biệt là Gen Z hoặc các cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn, thường sẽ là một cái lắc đầu. Dễ hiểu thôi, giá BĐS nhà ở đang cao quá, với không có nổi!

Theo Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, mặt bằng giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội vượt mức 75 triệu đồng/m2, không chỉ vượt xa khả năng mua của người thu nhập thấp, mà còn nằm ngoài khả năng chi trả của cả nhóm thu nhập trung bình - cao.

Giấc mơ mua nhà dần xa tầm với, xác định đi ở thuê là lựa chọn đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, có một vấn đề mà khá nhiều người đang băn khoăn: Cứ ở thuê vậy cả đời, mình có thể thấy không sao nhưng không có tài sản gì để lại cho con, liệu có ổn?

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Chuyên gia Tài chính Nguyễn Duy Chuyền để đi tìm lời giải đáp cho thắc mắc này.

“Không mua nhà” không đồng nghĩa với “không có tài sản”

Những năm gần đây khi giá BĐS tăng cao, không ít người trẻ đã từ bỏ hoặc ít nhất là cũng tạm gác lại mục tiêu mua nhà, hài lòng với việc đi ở thuê, tiết kiệm để làm việc khác thay vì cố mua nhà rồi gánh nợ mấy chục năm. Anh nhìn nhận thế nào về xu hướng này, liệu đây chỉ là một xu hướng tạm thời hay là một kiểu "lùi bước" vì biến động tăng giá BĐS quá lớn?

Tôi cho rằng người trẻ không nên quá áp lực về việc phải có một căn nhà của riêng mình ở thành phố lớn. Nếu tài chính chưa đủ khả năng mua nhà, đi ở thuê là lựa chọn hợp lý.

Chuyên gia Nguyễn Duy Chuyền

Việc tạm thời gác lại mục tiêu mua nhà ở nơi mình đang sinh sống và làm việc, không có nghĩa là các bạn sẽ không có tài sản. Tôi muốn thế hệ trẻ tư duy theo hướng khác: Ở nhà thuê và dùng tiền nhàn rỗi hoặc tiền tiết kiệm để mua bất động sản ở quê của chính các bạn. Vậy thì chúng ta chỉ không có nhà ở Hà Nội thôi, chứ bất động sản hay tài sản thì chúng ta vẫn có.

Tại sao tôi lại khuyên các bạn nên tư duy như vậy?

Thứ nhất: Bất động sản ở quê nếu so với Hà Nội hoặc TP.HCM thì đương nhiên sẽ rẻ hơn và phù hợp hơn cho chính các bạn. Thay vì vay mượn 3-4 tỷ đồng để mua nhà ở thành phố, thì chỉ cần 1-2 tỷ đồng là đã có thể mua 1 mảnh đất ở quê mình, đương nhiên là cũng còn tùy nơi nhưng bất động sản ở quê rẻ hơn ở thành phố lớn là chắc chắn.

Thứ hai: Mua bất động sản ở quê - nơi ông bà, bố mẹ các bạn đang ở, thì sau này, các bạn có thể “bỏ phố về vườn”, ở gần gia đình, người thân.

Đừng nên quá áp lực với việc mua nhà ở thành phố, để rồi vay nợ quá sức mình và có thể phải gánh nợ cả đời.

Hiện nay, không ít Gen Y và Gen Z khó có thể mua được nhà nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình. Vậy nếu xu hướng không mua nhà, chấp nhận ở thuê cả đời kéo dài, liệu có hay không khả năng thế hệ sau (Gen Alpha) sẽ còn khó mua nhà hơn nữa, thưa anh?

Nếu giá bất động sản không có sự điều chỉnh và can thiệp, thì đúng là thế hệ trẻ bây giờ khó có thể mua được nhà nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ bố mẹ, hoặc tài sản đất đai mà bố mẹ để lại. Thế hệ Gen Y hay Gen Z bây giờ đã khó mua nhà rồi, huống hồ là Gen Alpha.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, như tôi đã chia sẻ phía trên, các bạn có thể đi ở thuê và dùng tiền để mua bất động sản ở những nơi có mức giá phù hợp với ngân sách hơn. Như vậy thì bạn vừa có tài sản cho chính mình, vừa có tài sản để lại cho thế hệ sau.

Còn ở thời điểm hiện tại, cá nhân tôi đặt kỳ vọng và mong rằng nhà ở xã hội sẽ là “cứu cánh” cho thế hệ trẻ, giúp các bạn sớm hoàn thành được mục tiêu lẫn ước mơ có nhà.

3 điều cần nhớ để tránh vỡ nợ khi vay mua bất động sản

Ở thời điểm hiện tại, nếu một người trẻ muốn vay tiền mua bất động sản, anh sẽ khuyên họ nên làm gì để giảm thiểu tối đa rủi ro vỡ nợ?

Đầu tiên, các bạn không được dùng quá 50% thu nhập/tháng để trả nợ vay mua bất động sản. Chúng ta phải tưởng tượng và thử tính toán khi lãi suất thả nổi, mình sẽ phải dành ra bao nhiêu % thu nhập để trả nợ mỗi tháng, từ đó mới đánh giá khả năng thu nhập có đủ trả nợ hay không.

Ảnh minh họa

Tiếp theo, tuyệt đối không được quá FOMO với thị trường bất động sản, tuyệt đối không được mua chỉ vì khu vực đó đang “sốt”, có quá nhiều người đang đổ tiền vào. Vậy là rất nguy hiểm.

Cuối cùng, các bạn cần tìm hiểu kỹ về dự án mà bản thân đang có dự định mua: Tiến độ thi công, tiến độ bàn giao và độ uy tín của chủ đầu tư. Bên cạnh đó thì cũng phải tính luôn đến những kịch bản ngoài dự kiến, ví dụ như mua rồi mà không thanh khoản được, giá bất động sản đóng băng hoặc bán được nhưng không được giá, hay lãi suất thả nổi cao mà thu nhập thì giảm,… thì lúc đó sẽ tính sao? Liệu có sự hỗ trợ hay tài sản nào để dự phòng, có tính thanh khoản tốt hơn để giúp chúng ta không phải bán nhà/bán bất động sản để trả nợ hay không?

Tính toán thật kỹ những yếu tố đó, lường trước tất cả các rủi ro và chuẩn bị phương án ứng phó, thì mới giảm thiểu được nguy cơ vỡ nợ khi vay tiền mua bất động sản.

Chân thành cảm ơn anh vì những chia sẻ!