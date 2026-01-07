1,4 tỷ dân Trung Quốc "đau mắt" khi nhìn cảnh tượng này

Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng với những công trình bất động sản quy mô lớn, thiết kế táo bạo và không ít dự án khiến người xem phải trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong số đó, một khu chung cư tại thành phố Côn Sơn (tỉnh Giang Tô) từng gây chú ý mạnh mẽ bởi hình dáng độc lạ, nhìn từ xa giống như một kim tự tháp khổng lồ giữa khu đô thị hiện đại.

Tòa chung cư ở Côn Sơn (Trung Quốc) có thiết kế như kim tự tháp Ai Cập

Công trình này cao khoảng 100m, gồm 18 tầng, với tổng diện tích gần 130.000m², được hoàn thành vào năm 2013. Bên cạnh là hai tòa nhà 12 tầng có thiết kế bậc thang tương tự. Các căn hộ ở đây được xếp chồng theo dạng zic zắc, tạo nên tổng thể nhìn từ xa vừa giống như kim tự tháp vừa giống những khối lego đang vươn lên trời xanh.

Ý tưởng thiết kế xuất phát từ một kiến trúc sư Nhật Bản, lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang truyền thống ở một số quốc gia châu Á. Cách tổ chức không gian này phá vỡ kiểu che chắn kín giữa các tầng, giúp hầu hết căn hộ đều sở hữu sân thượng rộng, đón được nhiều ánh sáng và không gian mở hơn so với chung cư thông thường.

Với cấu trúc kim tự tháp, tầng cao nhất của tòa chung cư chỉ có duy nhất một căn hộ. Căn này sở hữu không gian riêng biệt và tầm nhìn rộng, nên được ví như "phòng Tổng thống" trong các khách sạn cao cấp.

Thêm vào đó, nhiều người còn hài hước cho rằng tòa chung cư dường như được "đo ni đóng giày" cho những ai mê bộ môn parkour. Bởi dù là chung cư cao tầng, thiết kế bậc thang lại khiến các căn hộ ở đây trông sát mặt đất. Với những người chơi parkour, nếu nhảy từ ban công xuống thì cũng chỉ tiếp đất ở tầng ngay bên dưới.

Tổng hợp