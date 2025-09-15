16/9: Sunshine Group lên sóng livestream bộ đôi căn hộ 1PN+ giá khởi điểm 49 triệu/m2

Livestream 16/9 lên sóng bộ đôi căn hộ 1 phòng ngủ+, full nội thất 5 sao, giá khởi điểm 2,66 tỷ/căn (49 triệu/m²)

Vào 20h ngày 16/9, Sunshine Group sẽ mang tới cơ hội đặt giá quyền mua dành cho hai căn hộ Flex One Vip 1PN+ (ký hiệu B-22CH12 và B-25CH12) tại dự án Sunshine Legend City, diện tích lần lượt 54,3m² và 54,5m², đều sở hữu hướng Tây Nam cùng tầm nhìn hướng sông Hồng khoáng đạt. Đáng chú ý, đây cũng là hai căn full nội thất 5 sao bao gồm cả liền tường và nội thất rời tiêu chuẩn cao cấp, được thiết kế và cung cấp bởi các hãng danh tiếng toàn cầu.

Bên cạnh đó, khán giả xem livestream vẫn có cơ hội trở thành chủ nhân giải thưởng may mắn 100 triệu đồng cùng thẻ tín dụng cao cấp KienlongBank Visa Elite.

Bộ đôi Flex One Vip 1PN+ sẽ “lên sóng” livestream NobleGo 20 giờ ngày 16/9 với giá khởi điểm 2,66 tỷ (49 triệu/m2 )

Trước đó, tối 12/9, hơn 100 lượt khách hàng quyết liệt giành quyền mua hai căn Flex One Vip 1PN+ full nội thất 5 sao tương tự, diện tích 54,4m² và 55m². Kết quả hai khách hàng may mắn đã được Sunshine Group ưu đãi quyền mua với mức giá cuối cùng là 3.209.600.000 đồng (tương đương 59 triệu/m², đã VAT) cho căn B-16CH07 và 3.245.000.000 đồng (tương đương 59 triệu/m², đã VAT) cho căn B-18CH07.

Thay vì đi theo quy luật “trả bao nhiêu, mua bấy nhiêu”, Sunshine Group tiếp tục tung ưu đãi “khủng” cho khách hàng tại phiên livestream số 20

Vì sao gói bàn giao full nội thất 5 sao của Sunshine Legend City “gây sốt”?

Dự án Sunshine Legend City với quy mô gần 50 ha do Sunshine Group phát triển đang trở thành tâm điểm thị trường phía Đông Hà Nội, với vị trí đắc địa cách Hoàn Kiếm chưa đến 20 phút. Điểm khác biệt khiến dòng căn hộ dự án “nổi sóng” nằm ở gói bàn giao full nội thất 5 sao, trong đó thiết bị liền tường được tuyển chọn từ những thương hiệu quốc tế uy tín như Grohe, Porta, Bosch, Hafele, Kohler, Eurowindow, Soho, Sail… hoặc tương đương nhập khẩu chính hãng; còn phần nội thất rời được cung cấp bởi những tên tuổi toàn cầu như Suofeiya, thương hiệu nội thất tùy chỉnh cao cấp, hay Haier Group, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giải pháp sống và chuyển đổi số.

Từ sofa, tủ, giường ngủ cho tới tủ lạnh âm, máy chăm sóc quần áo hơi nước, tủ giày xoay 360° khử mùi, giá nâng quần áo tự động và hệ phụ kiện decor – tất cả được tích hợp đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. So với việc tự hoàn thiện, chủ nhân có thể tiết kiệm 30–40% chi phí, rút ngắn 3–6 tháng chờ lắp đặt và loại bỏ toàn bộ rủi ro sai lệch kỹ thuật, chậm tiến độ. Với gói bàn giao full nội thất này, gia chủ chỉ cần xách vali vào ở theo đúng nghĩa đen.

Đáng chú ý nhất là dù sở hữu chất lượng vượt trội, căn hộ lại có giá thành dự kiến sẽ thấp hơn 20–25% so với thị trường khu vực– nơi phần lớn chỉ bàn giao liền tường cơ bản. Có thể nói đây là lợi thế kép hiếm có, vừa tối ưu chi phí, vừa nâng tầm trải nghiệm sống.

Gia chủ có thể khai thác giá trị đầu tư tức thì khi đăng tin cho thuê hoặc chuyển nhượng miễn phí trên NobleLink – nền tảng giao dịch độc quyền thuộc Noble App, giúp căn hộ tối đa hóa công suất khai thác ngay khi nhận nhà.

Sunshine Legend City hứa hẹn tiếp tục là điểm hẹn không thể bỏ qua của hàng ngàn khách hàng trẻ đang khát khao sở hữu một chốn an cư “chuẩn resort” ngay gần Thủ đô. Dự án sở hữu hệ thống tiện ích 5 sao đồng bộ bậc nhất với 3 tầng hầm để xe, nhà để xe nổi 7 tầng, mật độ thang máy khoảng 2 căn/tầng/thang; tổ hợp văn hóa nghệ thuật, phố đi bộ ven sông, phố thương mại trên không, clubhouse nghỉ dưỡng, Gen Z Hub, trường học liên cấp quốc tế, không gian cộng đồng Legend Center… cùng cảnh quan mặt nước 31.000 m² và hơn 1.000 tiện ích từ chuỗi đô thị hiện đại đã thành hình phía Đông Hà Nội.

Trong bối cảnh hạ tầng khu vực liên tục được thúc đẩy, điển hình như cầu Ngọc Hồi khởi công ngày 19/8, giá trị căn hộ Sunshine Legend City được dự báo sẽ tăng tối thiểu 15–30% trong thời gian tới. Với hàng loạt lợi thế, không khó hiểu khi các căn hộ dự án lại trở thành “điểm nóng” khiến hàng trăm khách hàng quyết liệt giành quyền mua trên sóng NobleGo các phiên gần đây.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine), tiếp sóng trên các trang Fanpage của Noble Group, Hanoi News, Theanh28 Entertainment. Sau 20 phiên livestream thành công, Sunshine Group đã trích lập 10 tỷ đồng đồng hành cùng chương trình “Cặp lá yêu thương” của Đài Truyền hình Việt Nam. Tải và cài đặt Noble App tại đây Hướng dẫn tham gia đặt giá trên NobleGo Fanpage:https://www.facebook.com/NobleGroupOfficial Website: https://noblego.noble.vn/

Ánh Dương