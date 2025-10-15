18 năm Mamamy: Kiên định với lời hứa an toàn cho trẻ

Khi an toàn là điều kiện tiên quyết

Hành trình của Mamamy khởi nguồn từ nỗi trăn trở sâu thẳm trong tim người làm cha mẹ, từ mong muốn giản đơn nhưng mãnh liệt là dành cho con những gì tốt đẹp và an toàn nhất. Mamamy hiểu rằng, với một sinh linh bé bỏng, từng điểm chạm đều cần được nâng niu, sản phẩm tiếp xúc với làn da non nớt đều phải thuần khiết tuyệt đối. Vì vậy thương hiệu đã chọn con đường không dễ dàng, khi đặt sự an toàn làm nền tảng cốt lõi cho mọi quyết định.

Ngay từ những ngày đầu, một lời hứa đã được khắc ghi và trở thành tôn chỉ bất biến: Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ thành phần nào đã bị cấm ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới, dù những thành phần đó chưa bị cấm tại Việt Nam. Cam kết "an toàn từ gốc" này là lời khẳng định đanh thép dẫn lối cho quy trình chọn lọc từng nguyên liệu, kiếm tìm những tinh chất quý giá từ thiên nhiên và kiểm soát nghiêm ngặt từng công đoạn sản xuất.

Cam kết an toàn từ gốc - kim chỉ nam cho mọi sáng tạo của Mamamy.

Niềm tin không chỉ được xây dựng bằng lời nói, mà còn được chứng minh bằng hành động, khi Mamamy luôn chủ động đưa sản phẩm tới kiểm định tại các tổ chức uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế. Các tiêu chuẩn, kiểm nghiệm, chứng nhận quốc tế khắt khe như FDA (Hoa Kỳ), SGS (Thụy Sĩ), Allergy UK (Anh Quốc) đã trở thành nền tảng vững chắc xây dựng nên lòng tin của hàng triệu bà mẹ Việt trong suốt 18 năm.

18 năm đồng hành cùng hàng triệu mẹ bỉm Việt

Hệ sinh thái an toàn trọn vẹn cho hành trình khôn lớn

Với Mamamy, tiếng "oe oe" đầu đời không chỉ là thanh âm của sự sống. Đó là ngôn ngữ diệu kỳ con dùng để giao tiếp với thế giới. Bằng trái tim người mẹ, Mamamy vượt ra ngoài khuôn khổ sản phẩm khăn ướt "ghiền" của các mẹ bỉm, kiến tạo nên "Hệ sản phẩm an toàn cho cả trẻ sơ sinh", sẵn sàng đồng hành cùng con ngay từ những giây phút đầu tiên đón chào thế giới.

Bộ sản phẩm Mamamy trong"Oeoe Bag" - Sự chuẩn bị đủ đầy cho phút giây đầu đời của bé

Khi con bứt rứt vì làn da ẩm ướt, khăn ướt Mamamy nhẹ nhàng chăm sóc, như bàn tay mẹ đang âu yếm vuốt ve. Từ phiên bản đầu tiên năm 2007 đến Mamamy Tropical, Mamamy luôn kiên định lựa chọn bảng thành phần theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp cho cả làn da sơ sinh. Những phút giây con cần nhịp bú yên bình, bình sữa thủy tinh làm từ cát tự nhiên, hợp chuẩn châu Âu trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giữ trọn nguồn dinh dưỡng quý giá.

Và vòng tay an toàn ấy còn rộng mở đến mọi góc nhỏ trong thế giới của con. Đó là giờ phút tắm mát vui vẻ với Bọt tắm gội Mamamy sử dụng đầu phun tạo bọt công nghệ Nhật, không chứa hóa chất tạo bọt SLS, SLES, nhanh chóng tạo lớp bọt mịn màng chăm sóc làn da bé. Là mùi nắng giòn tan trên từng thớ vải từ Nước giặt xả Mamamy chiết xuất thực vật, không chất lưu hương tổng hợp, bảo vệ làn da con từ thứ tiếp xúc nhiều nhất mỗi ngày. Hay sự bảo vệ vô hình cho hệ tiêu hóa non nớt từ Nước rửa bình sữa và rau quả, khi con bắt đầu tò mò khám phá thế giới qua những bữa ăn đầu tiên. Dù ở bất kỳ sản phẩm nào, mẹ đều sẽ nhận ra "ADN" chung không thể trộn lẫn - cam kết an toàn bất biến, để mỗi điểm chạm đều là vòng tay chở che đầy yêu thương.

Hệ sản phẩm an tâm trọn vẹn từ Mamamy

Bởi Mamamy hiểu rằng, niềm tin của mẹ không chỉ đến từ một sản phẩm tốt, mà từ sự an tâm xuyên suốt trong mọi khoảnh khắc. 18 năm, Mamamy vẫn giữ trọn lời hứa: Đặt an toàn của trẻ làm mối quan tâm lớn nhất. Hành trình ấy sẽ còn tiếp nối, như tình yêu của mẹ dành cho con, luôn vẹn nguyên và ngày một lớn dần qua năm tháng.