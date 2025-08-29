Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 con dâu nhà tỷ phú đọ sắc chung khung hình, Á hậu Phương Nhi lộ thái độ qua khoảnh khắc 3 giây

29-08-2025 - 06:50 AM | Lifestyle

Dạo này, Á hậu Phương Nhi chăm chỉ lộ diện hơn hẳn!

Như hội phu nhân hào môn Đặng Thu Thảo, Tăng Thanh Hà, Lan Khuê... thì Á hậu Phương Nhi dù ít hoạt động showbiz nhưng vẫn giữ được sức hút riêng. Thời gian gần đây, nàng hậu gen Z thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động nhà chồng, cứ mỗi lần lộ diện là trở thành tâm điểm. Mới đây nhất, Phương Nhi góp mặt trong lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). 

Trên sóng trực tiếp, có thể thấy Á hậu Phương Nhi xuất hiện chung khung hình với mẹ chồng, chị dâu và em gái của chồng. Cô ngồi cạnh vợ của anh cả Phạm Nhật Quân Anh - tức Bùi Lan Anh, cả hai cùng diện áo dài trắng, choàng khăn đỏ vô cùng thanh lịch. Phương Nhi và Lan Anh được nhận xét nhan sắc "một chín một mười", ai cũng sở hữu khuôn mặt thanh tú, thần thái kiêu sa, cuốn hút.

2 con dâu nhà tỷ phú đọ sắc chung khung hình, Á hậu Phương Nhi lộ thái độ qua khoảnh khắc 3 giây- Ảnh 1.

2 cô con dâu nhà tỷ phú Phương Nhi - Lan Anh hiếm hoi cùng xuất hiện chung khung hình

Chị dâu cả của Phương Nhi - Bùi Lan Anh sinh năm 1995, cô từng là Á khôi 2 Đại học Ngoại thương Hà Nội. Lan Anh xuất thân từ một gia đình nền tảng tri thức ở Hà Nội. Từ sau khi kết hôn, Lan Anh có cuộc sống kín tiếng, cô chủ yếu xuất hiện trong các hoạt động cùng gia đình chồng. 

2 con dâu nhà tỷ phú đọ sắc chung khung hình, Á hậu Phương Nhi lộ thái độ qua khoảnh khắc 3 giây- Ảnh 2.

Chị dâu của Á hậu Phương Nhi là người rất kín tiếng, hiếm hoi mới lộ diện

Đáng nói, Á hậu Phương Nhi còn gây sốt bởi khoảnh khắc tầm 3 giây nhìn thẳng vào ống kính trên sóng trực tiếp. Nàng hậu được khen ngợi bởi thần sắc vui vẻ, tươi tắn, nhan sắc thăng hạng hơn hẳn sau thời gian ít xuất hiện trước công chúng. Nhiều người còn so sánh do với lần xuất hiện trước đó thì nay Phương Nhi trông tự nhiên và thoải mái hơn. 

2 con dâu nhà tỷ phú đọ sắc chung khung hình, Á hậu Phương Nhi lộ thái độ qua khoảnh khắc 3 giây- Ảnh 3.

Khoảnh khắc Phương Nhi mỉm cười rạng rỡ lên sóng trực tiếp gây sốt

Á hậu Phương Nhi ghi dấu ấn nhờ nhan sắc trong veo, ngọt ngào đúng chuẩn hình mẫu nàng hậu Gen Z. Phương Nhi từng đại diện Việt Nam chinh chiến ở Hoa hậu Quốc tế. Cô và thiếu gia Minh Hoàng tổ chức lễ ăn hỏi vào đầu năm 2025. Từ một mỹ nhân được săn đón bậc nhất Vbiz, Phương Nhi giờ tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên và khép kín bên chồng thiếu gia. Chính sự im lặng này vừa giúp cô giữ vững hình ảnh thanh lịch, vừa khiến công chúng tò mò mỗi lần tái xuất. 

2 con dâu nhà tỷ phú đọ sắc chung khung hình, Á hậu Phương Nhi lộ thái độ qua khoảnh khắc 3 giây- Ảnh 4.

Cách đây ít này, Phương Nhi cũng xuất hiện cùng gia đình chồng tại lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Ảnh hiếm để lộ khoảnh khắc thật của Á hậu Phương Nhi khi xuất hiện cùng nhà chồng tỷ phú

Theo Hạ Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuổi 36 của Phó Chủ tịch ngân hàng vừa đón loạt phiên “tím lịm”: Bản lĩnh F2 với loạt dấu ấn mạnh mẽ

Tuổi 36 của Phó Chủ tịch ngân hàng vừa đón loạt phiên “tím lịm”: Bản lĩnh F2 với loạt dấu ấn mạnh mẽ Nổi bật

2.000 người sẽ được nhận tin vui từ KDL Đại Nam của vợ chồng bà Phương Hằng

2.000 người sẽ được nhận tin vui từ KDL Đại Nam của vợ chồng bà Phương Hằng Nổi bật

Mua nhà dưới 2 tỷ: Nên ưu tiên tầng, hướng hay vị trí?

Mua nhà dưới 2 tỷ: Nên ưu tiên tầng, hướng hay vị trí?

06:07 , 29/08/2025
NSND Tự Long từ chối lời mời đóng phim của Trấn Thành, Trường Giang

NSND Tự Long từ chối lời mời đóng phim của Trấn Thành, Trường Giang

06:05 , 29/08/2025
Nữ thượng tá hot nhất dịp lễ 2/9: Nữ tướng của điện ảnh chiến tranh Việt Nam, khiến cả triệu người bật khóc

Nữ thượng tá hot nhất dịp lễ 2/9: Nữ tướng của điện ảnh chiến tranh Việt Nam, khiến cả triệu người bật khóc

05:07 , 29/08/2025
4 mỹ nhân Việt cực mê golf: Người làm đại sứ dự án golf của tập đoàn nhà chồng, người dạy con chơi từ năm 7 tuổi

4 mỹ nhân Việt cực mê golf: Người làm đại sứ dự án golf của tập đoàn nhà chồng, người dạy con chơi từ năm 7 tuổi

00:15 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên