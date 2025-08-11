2 con trai Chủ tịch Nam Long không hoàn tất giao dịch cổ phiếu NLG

Hai con trai của ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG) vừa có báo cáo giao dịch cổ phiếu NLG.



Theo đó, ông Nguyễn Hiệp và Nguyễn Nam, mỗi người chỉ mua được 500.000 cổ phiếu NLG trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 10/7 đến 8/8. Lý do không hoàn tất giao dịch là do thị trường biến động ngoài dự kiến.

Sau giao dịch, ông Nguyễn Nam nâng sở hữu từ 2,18 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,57%) lên 2,68 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,7%). Còn ông Nguyễn Hiệp nâng sở hữu từ 2,85 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,74%) lên 3,35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,87%).

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Nam Long

Ở chiều ngược lại, Dragon Capital có động thái lướt sóng cổ phiếu NLG sau khi vừa trở lại ghế cổ đông lớn Nam Long hôm 1/8.

Theo đó, Dragon Capital thông qua 2 quỹ thành viên đã bán ra tổng cộng 850.000 cổ phiếu NLG trong phiên 6/8. Trong đó, Norges Bank bán ra 350.000 cổ phiếu và Amersham Industries Limited bán ra 500.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, Dragon Capital giảm sở hữu từ 19,59 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,08%) xuống 18,74 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,86%), qua đó rời ghế cổ đông lớn Nam Long.

Gần đây, Nam Long có sự biến động cổ đông khi Ibeworth Pte. Ltd (công ty con của Keppel Land) thoái hết vốn. Cổ đông mới là quỹ đầu tư đến từ Canada - Fiera Capital (UK) Limited mua vào 10 triệu cổ phiếu NLG để nâng sở hữu lên 5,71% vốn. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 25/7/2025.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần 773 tỷ đồng, cao gấp 3,1 lần cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp tăng 158% lên 332 tỷ đồng.

Kỳ này, NLG sụt giảm doanh thu tài chính tới 83% chỉ còn hơn 43 tỷ đồng. Phần lãi trong công ty liên doanh liên kết cũng giảm một nửa còn hơn 20 tỷ đồng. Trái lại, chi phí bán hàng lại tăng 185% lên 121 tỷ đồng.

Kết quả, Nam Long báo lợi nhuận sau thuế 97,5 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. NLG cho biết, doanh thu và lợi nhuận quý II/2025 đến từ hoạt động kinh doanh nhà đất, căn hộ trong khi lợi nhuận cùng kỳ chủ yếu đến từ hoạt động tài chính.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Nam Long mang về doanh thu thuần 2.064 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 207 tỷ đồng, tăng lần lượt gấp 4 lần và gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, nhờ kết quả tích cực từ quý đầu năm.

Năm 2025, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.794 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 701 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 30,4% kế hoạch doanh thu và 29,6% chỉ tiêu lợi nhuận.



