2 đợt không khí lạnh tăng cường miền Bắc, hãy ăn nhiều hơn 2 món thịt dễ nấu mà siêu ngon này để chống lạnh mùa đông

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại vào ngày 25.11 và tiếp tục được tăng cường với cường độ mạnh hơn vào ngày 27.11. Chuyên gia khí tượng dự báo Hà Nội và vùng lân cận có mưa nhỏ trong ngày 25.11, nhiệt độ giảm xuống mức khoảng 17 độ C, trời rét.

Theo ứng dụng Weather, nhiệt độ tại Hà Nội và vùng lân cận vào ngày 30.11 có thể hạ xuống mức 11 độ C về đêm, chênh lệch tới hơn 10 độ C so với 24 độ C vào đầu giờ chiều từ 13h-14h. Nhiệt độ ở các tỉnh miền núi phía Bắc có thể xuống dưới 10 độ C, có nơi trên núi cao nhiệt độ dưới 8 độ C.

Nhiệt độ xuống thấp nghĩa là thời tiết ngày càng lạnh hơn. Do đó để đảm bảo duy trì sức khỏe trong suốt mùa đông, chúng ta cần ăn uống đầy đủ. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 2 loại thịt giàu dinh dưỡng cùng với cách chế biến đơn giản nhất để bạn có được món ăn vừa ngon lại giúp tăng cường sức khỏe vào mùa đông này.

1. Chim bồ câu - Món ăn gợi ý: Thịt chim bồ câu hấp gừng

Từ xa xưa dân gian đã lan truyền câu nói "1 cắc thắng 9 kê", có nghĩa là "1 con chim bồ câu hơn 9 con gà". Giải nghĩa chi tiết thì có nghĩa là dinh dưỡng từ 1 con chim bồ câu mang lại còn nhiều hơn 9 con gà. Dẫu chúng ta biết rằng câu nói đó có phần hơi khoa trương nhưng cũng đủ cho thấy từ xưa, người ta đã công nhận giá trị dinh dưỡng của chim bồ câu trong chế độ ăn uống. Bồ câu là một loại gia cầm quý hiếm có hàm lượng protein cao, ít mỡ, thịt mềm và thơm ngon, đặc biệt thích hợp làm nguyên liệu như một vị thuốc bổ cho cơ thể vào mùa đông.

Nguyên liệu làm món thịt chim bồ câu hấp gừng

1 con chim bồ câu đã làm sạch, 1 củ gừng vừa phải, lượng rượu nấu ăn thích hợp, một chút gia vị.

Cách làm món thịt chim bồ câu hấp gừng

Bước 1: Chim bồ câu bạn dùng muối và rượu nấu ăn xoa một lúc sau đó rửa sạch dưới vòi nước. Dùng khăn bếp thấm khô nước rồi chặt chim bồ câu thành các miếng nhỏ vừa ăn. Gừng bẻ rời các nhánh sau đó rửa sạch rồi cắt thành các lát nhỏ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng thì đổ thịt chim bồ câu vào xào một lúc cho thịt săn lại. Lưu ý bạn không cần cho dầu ăn vào, đảo đều một lúc là sẽ thấy mỡ từ thịt chim bồ câu tiết ra. Lúc này thêm chút gia vị cùng gừng vào, đảo đều một lúc rồi lấy ra và cho vào bát tô.

Bước 3: Tiếp theo bạn đặt vào nồi và hấp trong khoảng 1 tiếng là món ăn hoàn thành. Với món ăn này tùy vào sở thích bạn có thể thêm vào chút nước hoặc chỉ dùng đủ lượng nước tiết ra trong quá trình hấp.

Thành phẩm món thịt chim bồ câu hấp gừng

Món thịt chim bồ câu hấp gừng hoàn thành nhanh chóng và thơm nức mùi gừng. mềm ngon. Phần nước súp của món ăn có vị ngọt ngào và rất bổ dưỡng thích hợp để trẻ nhỏ và người già dùng với mục đích tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa bệnh tật.

2. Thịt vịt - Món ăn gợi ý: Thịt vịt hấp

Nhờ chứa lượng lớn chất béo, nhất là chất béo không bão hoà mà thịt vịt cung cấp nguồn năng lượng dồi dào giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể trong mùa đông lạnh giá. Thịt vịt cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin B, vitamin E, sắt, kẽm, selen... rất tốt cho sức khỏe.

Nguyên liệu làm món thịt vịt hấp

1 con vịt đã sơ chế sạch, lượng bột rang muối vừa phải, khoảng 200g thịt ba chỉ, 1 nhánh gừng, lượng muối thích hợp.

Cách làm món thịt vịt hấp

Bước 1: Thịt vịt sau khi mua về bạn bóp với muối và gừng sau đó rửa sạch, để ráo nước. Nên chọn những con thịt dày để hấp sẽ ngon hơn. Gừng rửa sạch, thái lát mỏng.

Bước 2: Thịt ba chỉ bạn rửa sạch, thái miếng to bản. Đặt chảo lên bếp, đun nóng, cho thịt vịt và gừng thái lát, chút muối vào xào đến khi săn lại. Đổ thịt vịt vào chảo, thêm bột rang muối rồi đảo đều ở mức lửa lớn. Sau đó thêm chút xíu nước vào và đảo đều một lần nữa.

Bước 3: Cho thịt ba chỉ và thịt vịt vào tô sâu lòng sau đó đặt vào nồi hấp. Hấp thịt vịt trong khoảng 45-60 phút là món ăn thơm phức sẽ hoàn thành.

Thành phẩm món thịt vịt hấp

Thịt vịt hấp là món ăn thơm ngon, giàu dinh dưỡng rất tốt khi dùng vào mùa đông. Món ăn này với phần thịt vịt mềm ngon, thơm mùi gừng quyện với vị ngọt ngậy từ thịt ba chỉ. Món ăn này đặc biệt ngon khi bạn dùng nước súp tiết ra trong quá trình hấp trộn với cơm nóng, điều này cả người lớn và trẻ em đều thích. Món ăn này có mùi vị tuyệt vời chắc chắn sẽ làm hài lòng bất cứ ai thưởng thức.

Chúc các bạn ngon miệng và có sức khỏe thật tốt!