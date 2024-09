2 khoảnh khắc đăng quang để đời của Kỳ Duyên: Visual "lột xác", chi tiết vương miện trùng khớp mới bất ngờ!

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024" chắc hẳn là chủ đề được cư dân mạng quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Đúng như Kỳ Duyên nói trong vòng thi ứng xử top 3, câu chuyện quyết tâm gác lại danh vị cũ để trở lại một cuộc thi mới của Kỳ Duyên truyền cảm hứng cho rất nhiều người về hành trình không bao giờ ngừng cố gắng để chạm tới ước mơ. Ngay khi Kỳ Duyên được công bố là Tân Miss Universe Vietnam, hình ảnh cô đăng quang cách đây 10 năm cũng được nhiều người "đào lại".

Thời điểm chiến thắng ở Hoa hậu Việt Nam 2014, thành người kế nhiệm của Đặng Thu Thảo mới 18 tuổi, sinh viên năm nhất ở Đại học Ngoại thương. Khi đó, phong cách ăn mặc cũng như trang điểm của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đa phần nhận xét Kỳ Duyên kém xinh hơn Á hậu 1 Huyền My.

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 18 tuổi

Cô là người kế nhiệm "thần tiên tỷ tỷ" Đặng Thu Thảo

Kỳ Duyên từng gây tranh cãi vì già dặn, không nổi bật bằng Á hậu Huyền My trong đêm Chung kết

Sau 1 thập kỷ, Kỳ Duyên tái xuất và "càn quét" sân khấu Miss Universe Vietnam 2024, mỗi lần cô xuất hiện đều nhận được sự ủng hộ, trông chờ của khán giả. Visual hiện tại của Kỳ Duyên cũng đã có sự thay đổi, "lột xác" thấy rõ so với năm 18 tuổi. Đặc biệt, hiện tại số đo của Kỳ Duyên là 86-60-94cm, nên hình thể cô trông thon gọn, gợi cảm hơn so với 10 năm trước.

Kỳ Duyên tỏa sáng trong Bán kết, Chung kết Miss Universe Vietnam

Sau 1 thập kỷ, cô đã biết cách chọn lựa trang phục, make up phô diễn lợi thế hình thể

Kỳ Duyên tự tin khoe cơ thể săn chắc, ít mỡ thừa

Chiến thắng của Kỳ Duyên lần này thuyết phục đa số công chúng

Cư dân mạng phát hiện ra điểm đặc biệt trong 2 lần đăng quang của Kỳ Duyên. Theo đó, 2 chiếc vương miện của Kỳ Duyên tại Hoa hậu Việt Nam và Miss Universe Vietnam 2024 có điểm trùng khớp là đều có những kỷ lục độc đáo.

Cụ thể, Hội kỷ lục gia Việt Nam từng trao giấy xác nhận kỷ lục Guiness cho tác giả vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 vì có viên ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều ngọc trai tự nhiên nhất. Chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 của Kỳ Duyên có 1 viên ngọc trai trống đồng lớn 15mm màu vàng kim quý hiếm được đặt tại tâm, xung quanh là 18 viên ngọc trai tự nhiên màu vàng kim. Ngoài ra, trên vương miện còn có 36 viên ngọc trai biển Akoya màu trắng tinh khôi, ngọt ngào cùng gần 1.000 viên kim cương tự nhiên được đính trên các họa tiết cánh sen tạo ánh sáng lấp lánh như những ánh sao. Chiếc vương miện này của Kỳ Duyên có giá lên đến 2,5 tỷ đồng.

Cận cảnh chiếc vương miện từng lập kỷ lục của Kỳ Duyên

Vương miện "Sứ mệnh triệu đô" của Kỳ Duyên tại Miss Universe Vietnam 2024 có giá trị thấp nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt khi trị giá 24 triệu đồng. Tác giả của chiếc vương miện này là cậu bé tên Hoàng Xuân Thuyên, mới 13 tuổi. Xuân Thuyên chia sẻ về ý tưởng: "Em đã lồng ghép những di sản văn hóa của Việt Nam như chú cò, lúa, cây tre, hạt gạo… vào chiếc vương miện. Trên chiếc vương miện có tổng cộng 11 viên đá chính, trong đó có một viên đá tượng trưng cho Miss Universe Vietnam 2024 cùng 10 viên đá còn lại tượng trưng cho 10 ngôi trường. Đặc biệt, vương miện được lồng ghép 5 ngôi sao tượng trưng cho 5 hành trang sứ mệnh của tân Hoa hậu trong nhiệm kỳ của mình".

Dược sĩ Tiến - đại diện ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2024 bày tỏ quan điểm về chiếc vương miện 24 triệu: "Vai trò của hoa hậu không chỉ đơn giản là làm đẹp cho bản thân mình, mà phải là những gì cô ấy làm cho cộng đồng, cho xã hội. Chính vì vậy, chiếc vương miện thật sự khiến hoa hậu có thể tỏa sáng chính là sứ mệnh của cô ấy với cộng đồng. Khi bước ra đấu trường quốc tế, cũng sẽ chẳng có ai so sánh xem vương miện của hoa hậu nào đắt tiền hơn để mà cho điểm. Thứ vũ khí mạnh mẽ hơn để cô ấy cạnh tranh chính là những gì cô ấy đã, đang và sẽ làm được cho mọi người”.

Vương miện của Kỳ Duyên được cậu bé 13 tuổi thiết kế, chỉ có giá 24 triệu đồng

Trong đêm Chung kết, khi nhận câu hỏi "Các cuộc thi Hoa hậu bản chất chỉ là giải trí, người đẹp đăng quang không thể đại diện cho phụ nữ của một đất nước. Bạn nghĩa sao về quan điểm này?" thì Kỳ Duyên tự tin nói: "Vẻ đẹp của cô gái không hoàn toàn đại diện cho một đất nước nhưng câu chuyện của cô ấy có thể truyền cảm hứng cho mọi người. 10 năm trước, tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam đến bây giờ tôi dùng sự can đảm và dũng cảm của mình để mong muốn thực hiện lý tưởng của mình, được hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tôi khuyến khích các bạn trẻ hay sống hết mình với lý tưởng của mình. Vì nó là tiền đề, cơ sở để Việt Nam ngày càng vững mạnh hơn".

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Trong 10 năm qua, Kỳ Duyên nỗ lực hoàn thiện bản thân, đảm nhận vị trí huấn luyện viên, giám khảo cho nhiều cuộc thi như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)... Sau lần bỏ lỡ cơ hội thi Miss World vì những ồn ào không đáng có, Kỳ Duyên tái xuất để thực hiện ước mơ. Sau khi đăng quang, Kỳ Duyên thông báo sẽ dành 500 triệu tiền thưởng để cứu trợ đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng sau bão lũ.

Vũ Thuý Quỳnh là Á hậu 2, Quỳnh Anh là Á hậu 1 của Miss Universe Vietnam 2024