2 Ngày 1 Đêm xin lỗi

23-09-2025 - 20:56 PM | Lifestyle

2 Ngày 1 Đêm xin lỗi

Chương trình "2 Ngày 1 Đêm" lên tiếng xin lỗi sau khi nhận được phản ứng về trò chơi Lê Dương Bảo Lâm sử dụng màng bọc bịt kín mặt. Đồng thời, ê-kíp đưa ra cam kết với khán giả về khâu biên tập, hạn chế hình ảnh gây hiểu lầm.

Chiều 23/9, đại diện chương trình 2 Ngày 1 Đêm lên tiếng sau khi nhận phản hồi từ khán giả về việc Lê Dương Bảo Lâm dùng màng bọc thực phẩm quấn kín mặt. Hành động này khiến một bộ phận khán giả chỉ trích, cho rằng nguy hiểm, có thể khiến trẻ em học theo. Hình ảnh này xuất hiện trong tập 81 của chương trình.

Ê-kíp cho hay chương trình luôn được xây dựng với tinh thần giải trí, vui nhộn nhưng yếu tố an toàn và phù hợp với khán giả vẫn là ưu tiên hàng đầu.

2 Ngày 1 Đêm xin lỗi- Ảnh 1.

Tình huống Lê Dương Bảo Lâm bị bịt kín mặt bằng màng bọc thực phẩm.

Trong tình huống cụ thể, việc nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm sử dụng màng bọc là giải pháp tạm thời để bảo vệ mái tóc đã tạo kiểu, có đục lỗ ở mũi, miệng, mắt và thực hiện dưới sự giám sát của ê-kíp sản xuất, đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Bên cạnh đó, chương trình nói đã có khuyến cáo khán giả không bắt chước trên chính nội dung phát sóng.

"Chúng tôi hiểu rằng một số hình ảnh có thể khiến khán giả lo ngại về việc trẻ em bắt chước. Vì vậy, ban tổ chức xin gửi lời xin lỗi chân thành nếu điều này gây ra sự bất tiện hoặc hiểu lầm", phía ê-kíp lên tiếng.

Trong thời gian tới, 2 Ngày 1 Đêm cho biết sẽ tăng cường cảnh báo và nhắc nhở khán giả nhỏ tuổi không nên bắt chước. Rà soát chặt chẽ quy trình biên tập để hạn chế những hình ảnh có thể gây hiểu lầm, đồng thời cam kết tiếp tục mang đến những nội dung giải trí tích cực, gần gũi và an toàn. Ê-kíp mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và góp ý từ khán giả.

2 Ngày 1 Đêm xin lỗi- Ảnh 2.

2 Ngày 1 Đêm xin lỗi- Ảnh 3.

2 Ngày 1 Đêm xin lỗi- Ảnh 4.

2 Ngày 1 Đêm là chương trình truyền hình thực tế ăn khách, đã phát đến mùa thứ tư. Chủ đề xuyên suốt của mùa 4 là Hành trình kết nối, đề cao giá trị văn hóa, trải nghiệm cảnh quan và quảng bá ẩm thực đặc trưng từng vùng đất. Dàn cast hội tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Trường Giang, Hieuthuhai, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn...

Theo Hà Trang

Tiền Phong

