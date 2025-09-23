Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Như Quỳnh: “Tôi không cam tâm”

23-09-2025 - 19:56 PM | Lifestyle

“Mọi người chưa được nhìn thấy tôi bên ngoài lúc đó, mập lắm” – Như Quỳnh nói.

Mới đây, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, danh ca Như Quỳnh đã chia sẻ đã chia sẻ về giai đoạn đầu sự nghiệp của mình.

Như Quỳnh: “Tôi không cam tâm”- Ảnh 1.

Như Quỳnh thời trẻ cùng các đồng nghiệp

Cô nói: “Thực ra, tôi không phải ca sĩ xuất phát điểm từ dòng nhạc Bolero hay thuần về Bolero như những ca sĩ khác. Tôi đến từ dòng nhạc lãng mạn, trữ tình của Đoàn Chuẩn Từ Linh, Hoàng Giác, Đặng Thế Phong, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy.

Tôi nghe và hát dòng nhạc đó đầu tiên. Hồi nhỏ, tôi hay nghe cô Thái Thanh rồi hát theo.

Từ lúc còn ở trong nước, tôi đã thu một số cuốn băng để làm kỷ niệm sau này về già còn nhìn lại. Sang tới Mỹ, ba tôi cấm tôi đi hát, bắt tôi đi học cho đến nơi đến chốn. Tôi cũng dạ vâng nhưng trong lòng tôi không cam tâm vì mê hát lắm, lén gửi băng đi khắp nơi.

Tôi xem các chương trình ca nhạc mà thèm lắm, muốn được đi hát. Ban đầu, tôi gửi băng cho nhạc sĩ Ngọc Chánh để tham gia một cuộc thi hát, cũng nhờ vả bác nâng đỡ cho mình đi hát ở sân khấu của bác.

Bác Ngọc Chánh đồng ý rồi thì có một trung tâm ca nhạc mở cuộc thi tuyển chọn và tôi tới thử giọng. Tôi phải từ chối bác Ngọc Chánh. Bác cũng hơi buồn và giận tôi nhưng tôi nghĩ bác sẽ hiểu tôi. Người trẻ thì luôn muốn được thử sức ở những môi trường, cơ hội lớn hơn.

Như Quỳnh: “Tôi không cam tâm”- Ảnh 2.

Trong những bức hình tôi còn chụp hồi trước thì tôi mảnh mai lắm nhưng sang Mỹ thì đi học, ăn uống vào nên ở ngoài mập gấp 3 lần trong hình. Vì thế nên các nhà sản xuất gặp tôi giật mình, bắt tôi phải giảm cân mới nhận.

Tôi phải nhịn ăn, phải bằng mọi giá để giảm cân bằng được. Vì thế nên khi tôi lên hình mới thon thả. Mọi người chưa được nhìn thấy tôi bên ngoài lúc đó, mập lắm.

Ban đầu, tôi hát nhạc trẻ cơ, hát cùng Nini, Viva Uyển Nhi… Sau đó tôi mới chuyển qua hát Bolero. Tôi còn không hiểu Bolero là gì, vào thu âm cực khổ lắm, có một bài mà phải thu tới 1 tháng trời, cực vô cùng. Tôi phải thay đổi, sửa đi sửa lại không biết bao lần.

Ai ngờ đâu, đến với Bolero lại là cơ duyên giúp tôi thành công rực rỡ trong sự nghiệp của mình”.

Nữ NSND được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc nhẹ" tiết lộ: "lần đầu tiên có 1 bài hát khiến tôi chịu thua"

Theo Li La

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Như Quỳnh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sao nam Việt đang hot nhất tại Nga: Được đích thân Thủ tướng biểu dương, ngoại hình "lột xác" gây ngỡ ngàng

Sao nam Việt đang hot nhất tại Nga: Được đích thân Thủ tướng biểu dương, ngoại hình "lột xác" gây ngỡ ngàng Nổi bật

Mua chung cư không phải đi chợ: 5 thứ phải nhìn thật kỹ kẻo hối không kịp

Mua chung cư không phải đi chợ: 5 thứ phải nhìn thật kỹ kẻo hối không kịp Nổi bật

Chuyện gì vừa xảy ra với gương mặt của Phương Oanh?

Chuyện gì vừa xảy ra với gương mặt của Phương Oanh?

08:33 , 24/09/2025
Kiếm tiền ở phố lớn, mang tiền về phố nhỏ mua nhà: Cách các cặp vợ chồng thoát cảnh ở thuê!

Kiếm tiền ở phố lớn, mang tiền về phố nhỏ mua nhà: Cách các cặp vợ chồng thoát cảnh ở thuê!

07:55 , 24/09/2025
Phương Oanh tổ chức sinh nhật ấm áp tình thân cho Shark Bình, thái độ của 2 con riêng nói lên tất cả

Phương Oanh tổ chức sinh nhật ấm áp tình thân cho Shark Bình, thái độ của 2 con riêng nói lên tất cả

07:36 , 24/09/2025
Chi Pu giản dị mà slay, "tiểu thư 7000 tỷ" bất ngờ công khai ôm chầm 1 sao nam Vbiz!

Chi Pu giản dị mà slay, "tiểu thư 7000 tỷ" bất ngờ công khai ôm chầm 1 sao nam Vbiz!

07:21 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên