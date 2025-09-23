Như Quỳnh: “Tôi không cam tâm”

Mới đây, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, danh ca Như Quỳnh đã chia sẻ đã chia sẻ về giai đoạn đầu sự nghiệp của mình.

Như Quỳnh thời trẻ cùng các đồng nghiệp

Cô nói: “Thực ra, tôi không phải ca sĩ xuất phát điểm từ dòng nhạc Bolero hay thuần về Bolero như những ca sĩ khác. Tôi đến từ dòng nhạc lãng mạn, trữ tình của Đoàn Chuẩn Từ Linh, Hoàng Giác, Đặng Thế Phong, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy.

Tôi nghe và hát dòng nhạc đó đầu tiên. Hồi nhỏ, tôi hay nghe cô Thái Thanh rồi hát theo.

Từ lúc còn ở trong nước, tôi đã thu một số cuốn băng để làm kỷ niệm sau này về già còn nhìn lại. Sang tới Mỹ, ba tôi cấm tôi đi hát, bắt tôi đi học cho đến nơi đến chốn. Tôi cũng dạ vâng nhưng trong lòng tôi không cam tâm vì mê hát lắm, lén gửi băng đi khắp nơi.

Tôi xem các chương trình ca nhạc mà thèm lắm, muốn được đi hát. Ban đầu, tôi gửi băng cho nhạc sĩ Ngọc Chánh để tham gia một cuộc thi hát, cũng nhờ vả bác nâng đỡ cho mình đi hát ở sân khấu của bác.

Bác Ngọc Chánh đồng ý rồi thì có một trung tâm ca nhạc mở cuộc thi tuyển chọn và tôi tới thử giọng. Tôi phải từ chối bác Ngọc Chánh. Bác cũng hơi buồn và giận tôi nhưng tôi nghĩ bác sẽ hiểu tôi. Người trẻ thì luôn muốn được thử sức ở những môi trường, cơ hội lớn hơn.

Trong những bức hình tôi còn chụp hồi trước thì tôi mảnh mai lắm nhưng sang Mỹ thì đi học, ăn uống vào nên ở ngoài mập gấp 3 lần trong hình. Vì thế nên các nhà sản xuất gặp tôi giật mình, bắt tôi phải giảm cân mới nhận.

Tôi phải nhịn ăn, phải bằng mọi giá để giảm cân bằng được. Vì thế nên khi tôi lên hình mới thon thả. Mọi người chưa được nhìn thấy tôi bên ngoài lúc đó, mập lắm.

Ban đầu, tôi hát nhạc trẻ cơ, hát cùng Nini, Viva Uyển Nhi… Sau đó tôi mới chuyển qua hát Bolero. Tôi còn không hiểu Bolero là gì, vào thu âm cực khổ lắm, có một bài mà phải thu tới 1 tháng trời, cực vô cùng. Tôi phải thay đổi, sửa đi sửa lại không biết bao lần.

Ai ngờ đâu, đến với Bolero lại là cơ duyên giúp tôi thành công rực rỡ trong sự nghiệp của mình”.