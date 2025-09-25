Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chân dung người vợ kín tiếng cực ít lộ diện của ông Phạm Nhật Vượng: Khối tài sản vừa tăng 20.000 tỷ từ đầu năm, là người phụ nữ giàu Top 2 trên sàn chứng khoán Việt

Nằm trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam, phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng rất kín tiếng về đời tư.

Bà Phạm Thu Hương, sinh năm 1969, được biết đến là người đồng sáng lập Tập đoàn Vingroup cùng chồng là ông Phạm Nhật Vượng. Hiện nay, bà giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, đồng thời là Thành viên HĐQT CTCP Vincom Retail, trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động điều hành quan trọng của tập đoàn.

Xuất thân từ ngành Luật quốc tế, bà Hương tốt nghiệp cử nhân tại Ukraina ở thời điểm mà số người Việt Nam có cơ hội sở hữu tấm bằng này ở nước ngoài còn rất hiếm. Trong những năm tháng du học, bà gặp gỡ ông Phạm Nhật Vượng thông qua các nhóm sinh viên Việt Nam tại Matxcơva. 

Lần đầu bà xuất hiện trước công chúng là tại lễ trao giải thưởng khoa học – công nghệ toàn cầu VinFuture, diễn ra vào tháng 1/2022 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nữ doanh nhân Phạm Thu Hương đã đồng hành cùng chồng từ những bước khởi nghiệp đầu tiên, bắt đầu với nhà hàng tại Kharkov, tiếp đó là thương hiệu mì ăn liền Mivina và sự hình thành Tập đoàn Technocom.

Sau giai đoạn kinh doanh tại nước ngoài, bà trở về Việt Nam, tiếp tục cùng ông Phạm Nhật Vượng phát triển hai doanh nghiệp Vincom và Vinpearl – nền tảng để hình thành Tập đoàn Vingroup ngày nay. Tại đây, bà đảm nhiệm vị trí trọng yếu, có ảnh hưởng lớn đến định hướng và sự vận hành của tập đoàn.

Vừa qua, cổ phiếu Vingroup (mã VIC) vừa có phiên giao dịch bứt phá, tăng hơn 6% và thiết lập đỉnh mới ở mức 158.000 đồng/cổ phiếu. Diễn biến tích cực này đã giúp khối tài sản của gia đình Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng trên thị trường chứng khoán Việt Nam gia tăng đáng kể.

Bà Phạm Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, vợ ông Phạm Nhật Vượng – cũng chính thức chạm ngưỡng tỷ USD (tương đương gần 27.000 tỷ đồng) nhờ trực tiếp nắm giữ hơn 170 triệu cổ phiếu VIC. Tính từ đầu năm đến nay, giá trị tài sản của bà đã tăng thêm hơn 20.000 tỷ đồng, đưa bà lên vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam và là người phụ nữ giàu Top 2 trên sàn.

Chân dung người vợ kín tiếng cực ít lộ diện của ông Phạm Nhật Vượng: Khối tài sản vừa tăng 20.000 tỷ từ đầu năm, là người phụ nữ giàu Top 2 trên sàn chứng khoán Việt- Ảnh 1.

Hiện Forbes vẫn chưa ghi nhận bà Phạm Thu Hương trong danh sách tỷ phú USD. Tuy vậy, với xu hướng đi lên của cổ phiếu VIC, khả năng bà trở thành cái tên tiếp theo của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng của Forbes là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Về đời sống riêng, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương có ba người con: Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Minh Anh. Gia đình ông vốn kín tiếng, hầu như rất ít khi xuất hiện trước công chúng.

