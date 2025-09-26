‏Sáng 12/9, chỉ một tấm poster xuất phát từ Instagram đã đủ khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Thông tin G-Dragon – “ông hoàng K-pop” – sẽ có một concert cá nhân tại Hà Nội vào tháng 11 tới, chẳng khác nào ngòi pháo bén lửa, lan nhanh như virus khắp các diễn đàn giải trí. Người hâm mộ K-pop ở Việt Nam đã chờ khoảnh khắc này quá lâu – một đêm nhạc chính thức, dành riêng cho anh, ngay trên sân khấu Việt Nam.‏

‏Đây không chỉ là một đêm diễn. Nó đánh dấu sự trở lại sau 8 năm vắng bóng với tư cách nghệ sĩ solo của G-Dragon, nằm trong world tour ‏ ‏Übermensch 2025‏ ‏ trải dài nhiều châu lục. Bất ngờ hơn, Hà Nội được xướng tên ngang hàng với Paris hay Seoul, xuất hiện trên bản đồ những điểm dừng chân danh giá của tour lưu diễn.‏

‏Trang fanpage chính thức của ‏ ‏8Wonder‏ ‏ – chuỗi sự kiện âm nhạc do Vingroup tổ chức – cũng lập tức chia sẻ lại tấm poster ấy. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến hàng chục nghìn bình luận nổ ra. Fan phấn khích đến cực hạn, gọi đây là “ước mơ thành hiện thực”, là lần đầu tiên thần tượng của họ “thật sự đến” Việt Nam với một concert hoành tráng.‏

‏Sự háo hức càng tăng cao khi nhiều người nhớ lại tháng 6 vừa qua: G-Dragon từng xuất hiện tại đại nhạc hội K-pop ở sân Mỹ Đình nhưng chỉ với một set diễn ngắn. Với fan, đó chỉ là “món khai vị”, chưa đủ để thỏa mãn. Lần này, khi biết anh trở lại với một đêm diễn duy nhất ở Hà Nội, cộng đồng fan gần như “sục sôi”. ‏

‏Sự khốc liệt của thị trường vé được dự đoán sẽ vượt xa cảnh “quét sạch” 40.000 vé trong chưa đầy hai tiếng tại Mỹ Đình hồi tháng 6. Nhất là sau khi G-Dragon bất ngờ hủy show ở Thái Lan, khả năng cao khán giả quốc tế sẽ đổ về Hà Nội, biến concert này thành một sự kiện khu vực.‏

‏Chỉ trong một buổi sáng, Hà Nội bỗng trở thành tâm điểm chú ý của fan K-pop toàn châu Á.‏

‏Không phải ngẫu nhiên mà G-Dragon chọn Hà Nội cho tour diễn trở lại. Đằng sau thông báo phấn khích ấy là cả một hệ thống vận hành, với 8Wonder – “thương hiệu bom tấn âm nhạc” mà Vingroup đã dày công gây dựng trong vài năm qua.‏

‏Chỉ mới đây, ngày 23/8, ‏ ‏8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder‏ ‏ đã biến Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) thành biển âm nhạc của 50.000 người. Con số khán giả ấy thuộc hàng kỷ lục cho một đêm nhạc trong nước, theo ban tổ chức.‏

‏Trên sân khấu phủ 1.000 đèn LED, mọi chi tiết được tính toán để khán giả dù ngồi đâu cũng có thể tận hưởng trọn vẹn. Từ âm thanh, ánh sáng cho đến thiết kế visual, tất cả đều đạt chuẩn quốc tế, hòa quyện với dấu ấn văn hóa Việt. Hình ảnh núi Tản, mái đình, rồng thần, Lạc Long Quân… xuất hiện xuyên suốt các tiết mục, đề cao tinh thần tự hào dân tộc ngay giữa không gian toàn cầu hóa.‏

‏Dàn lineup đủ khiến bất kỳ festival nào trên thế giới cũng phải ghen tỵ: The Kid Laroi, DJ Snake, J Balvin, DPR IAN cùng những cái tên Việt Nam như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Tlinh, Trọng Hiếu... Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe của các ngôi sao quốc tế, ban tổ chức phải làm việc liên tục suốt một tháng.‏

‏“Chúng tôi muốn mang đến sự cộng hưởng giữa văn hóa Việt Nam và tính toàn cầu hóa theo chuẩn quốc tế,” đạo diễn Blone Nguyễn nhấn mạnh. ‏

‏Không khí ngày diễn ra 8Wonder cũng đặc biệt không kém khi hàng chục nghìn người đội nắng, đội mưa, check-in từ 6h sáng chỉ để có chỗ ngồi sát sân khấu. Dù mưa lớn bất chợt đổ xuống, khán giả vẫn khoác áo mưa, hò reo, chờ đến giây phút ánh đèn bật sáng.‏

‏Trước “Moments of Wonder”, 8Wonder đã nhiều lần tạo nên những kỷ niệm khó quên với khán giả Việt. Tháng 12/2024, Imagine Dragons mang đến bữa tiệc âm nhạc bùng nổ tại Thủ Đức (TP.HCM), nơi gần 20.000 người cùng vui cười, cùng nhảy múa theo 13 bản hit từ ‏ ‏Radioactive‏ ‏ đến ‏ ‏Believer‏ ‏. Khoảnh khắc cả nhóm cúi chào trong màn pháo hoa rực sáng, Dan Reynolds hôn gió gửi lời cảm ơn fan Việt, đã trở thành một dấu ấn đẹp khó phai.‏

‏Một năm trước đó, Maroon 5 cũng “đốt cháy” sân khấu Phú Quốc bằng 15 ca khúc máu lửa. Những giai điệu quen thuộc như ‏ ‏This Love‏ ‏, ‏ ‏Sunday Morning‏ ‏ hay ‏ ‏Payphone‏ ‏ đưa khán giả ngược dòng ký ức về thập niên 2000, để rồi cả sân vận động đồng loạt cất tiếng hát cùng thần tượng.‏

‏Hay vào tháng 7/2023, Nha Trang chứng kiến một đêm nhạc thăng hoa khi Charlie Puth trình diễn liền 21 bản hit. Sự xúc động hiện rõ trên gương mặt anh khi hàng nghìn khán giả Việt thuộc lòng từng ca từ của ‏ ‏We Don’t Talk Anymore‏ ‏ hay ‏ ‏Attention‏ ‏. “Tôi đã có nhiều trải nghiệm tuyệt vời trong show đầu tiên ở Việt Nam,” Charlie xúc động trước tình cảm nồng nhiệt mà người hâm mộ dành cho mình.‏

‏Chuỗi sự kiện ấy cho thấy: 8Wonder không còn đơn thuần là một đêm nhạc, mà đã trở thành “thương hiệu văn hóa giải trí” thường niên, nơi những ngôi sao toàn cầu đặt lịch Việt Nam như một điểm đến không thể thiếu.‏

‏Điều khiến 8Wonder trở nên khác biệt không chỉ nằm ở dàn nghệ sĩ “khủng long quốc tế”, mà ở cách Vingroup nhìn sự kiện âm nhạc như một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch. Đó là tiềm năng du lịch âm nhạc tại Việt Nam.‏

‏Hiện nay, khái niệm “music tourism” – du lịch âm nhạc – đã không còn là điều xa lạ. Những tour như ‏ ‏The Eras Tour‏ ‏ của Taylor Swift đã chứng minh: concert không chỉ mang lại lợi nhuận vé, mà còn kích hoạt cả một nền kinh tế địa phương – từ khách sạn, ẩm thực, đến giao thông, dịch vụ.‏

‏Với Vingroup, những sự kiện âm nhạc do họ tổ chức đều tạo ra hiệu ứng đầy tích cực. ‏

‏Tháng 12/2024, chuỗi 8Wonder Winter Festival tại TP Thủ Đức quy tụ hàng chục nghìn du khách. Khán giả không chỉ đến để thưởng thức âm nhạc, mà còn được trải nghiệm trượt tuyết, ngắm tuyết rơi, check-in trong không gian băng giá cùng những hoạt động văn hóa – ẩm thực đa dạng.‏

‏Trước đó, tại Phú Quốc năm 2023, đêm nhạc với Maroon 5 dự kiến đón khoảng 12.000 khán giả, nhưng con số thực tế đã vượt xa. Đáng chú ý, khoảng 1.000 fan quốc tế từ Mỹ, Anh, Đức, UAE đến Nhật Bản, Hàn Quốc đã bay sang Việt Nam chỉ để được xem thần tượng biểu diễn.‏

‏Cũng trong năm 2023, Nha Trang trở thành tâm điểm khi sự kiện 8Wonder thu hút tới 8.000 khán giả. Sức hút của chương trình góp phần khiến lượng đặt phòng trên Agoda tăng gấp 6 lần trong hai ngày cuối tuần, nhiều khu lưu trú ở đảo Hòn Tre thậm chí rơi vào tình trạng “cháy phòng”.‏

‏Rõ ràng, âm nhạc đang dần chuyển mình để trở thành lực hút du lịch, là cách để Việt Nam được biết đến nhiều hơn như một điểm đến mới mẻ trên bản đồ lễ hội toàn cầu.‏

‏Theo Vingroup, mục tiêu của họ là định vị 8Wonder như một sự kiện thường niên tầm quốc tế. Tại đây, sao ngoại không chỉ biểu diễn, mà còn trải nghiệm, tìm hiểu đất nước và con người Việt Nam. Khán giả trong nước thì có cơ hội thưởng thức concert đẳng cấp, ngay tại quê hương mình, thay vì phải bay sang Thái Lan, Singapore hay Hàn Quốc.‏

‏Một đại diện ban tổ chức chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa, cũng góp phần đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới”.‏

‏Giới chuyên môn nhận định, để Việt Nam thật sự trở thành “điểm hẹn quen thuộc” của các ngôi sao quốc tế, cần có sự chung tay của nhiều doanh nghiệp lớn. Nhưng bước đi tiên phong của Vingroup với 8Wonder cho thấy tham vọng ấy không phải viển vông.‏

‏Với lợi thế cảnh quan, thiên nhiên, con người, ẩm thực và văn hóa đặc trưng, cộng thêm sức bật từ xu hướng du lịch âm nhạc, Việt Nam có đủ tiềm năng đón thêm hàng chục triệu du khách quốc tế mỗi năm.‏