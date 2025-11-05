2 người bị bắt cùng chồng Đoàn Di Băng là ai?

Theo điều tra ban đầu, Đinh Văn Liên (sinh năm 1981, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) là người nắm giữ vai trò Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu của Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai. Ông Liên hợp tác sản xuất kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại TP.HCM) do ông Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc kiêm chủ sở hữu.

Công bố quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 bị can (từ trái qua Nguyễn Thị Tuyến, Đinh Văn Liên và Nguyễn Quốc Vũ)

Đồng phạm với họ là Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1982, ngụ phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) - Phó tổng giám đốc công ty, người được cho là trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất lô hàng giả tại nhà máy.

Khoảng tháng 1/2025, tại Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, nhóm bị can đã tổ chức sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM cho thấy sản phẩm chỉ có chỉ số chống nắng SPF 25,82, đạt 51,64% so với mức SPF 50 ghi trên bao bì.

Theo cơ quan điều tra, Đinh Văn Liên là người đứng tên Phó tổng giám đốc nhưng thực chất là chủ sở hữu công ty, tham gia trực tiếp quá trình sản xuất; Nguyễn Thị Tuyến cùng tham gia sản xuất số hàng giả; còn Nguyễn Quốc Vũ là người thực hiện hành vi buôn bán sản phẩm ra thị trường.

Dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ. (Ảnh: CA ĐN)

Khám xét tại nhiều địa điểm liên quan, cơ quan công an thu giữ máy móc, hồ sơ và tài liệu phục vụ sản xuất hàng giả.

Được biết, VB Group là doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki – nơi ông Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, còn ca sĩ Đoàn Di Băng từng là đại diện thương hiệu cho nhiều dòng sản phẩm của công ty.

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) từng đình chỉ lưu hành và yêu cầu tiêu hủy lô dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g) của EBC và VB Group vì vi phạm giới hạn vi sinh vật và chứa thành phần không đúng công bố.

Hiện cả ba bị can đang bị tạm giam để phục vụ điều tra mở rộng.