Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 người bị bắt cùng chồng Đoàn Di Băng là ai?

05-11-2025 - 21:25 PM | Sống

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, cùng Đinh Văn Liên và Nguyễn Thị Tuyến để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Theo điều tra ban đầu, Đinh Văn Liên (sinh năm 1981, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) là người nắm giữ vai trò Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu của Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai. Ông Liên hợp tác sản xuất kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại TP.HCM) do ông Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc kiêm chủ sở hữu.

2 người bị bắt cùng chồng Đoàn Di Băng là ai?- Ảnh 1.

Công bố quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 bị can (từ trái qua Nguyễn Thị Tuyến, Đinh Văn Liên và Nguyễn Quốc Vũ)

Đồng phạm với họ là Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1982, ngụ phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) - Phó tổng giám đốc công ty, người được cho là trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất lô hàng giả tại nhà máy.

Khoảng tháng 1/2025, tại Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, nhóm bị can đã tổ chức sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM cho thấy sản phẩm chỉ có chỉ số chống nắng SPF 25,82, đạt 51,64% so với mức SPF 50 ghi trên bao bì.

Theo cơ quan điều tra, Đinh Văn Liên là người đứng tên Phó tổng giám đốc nhưng thực chất là chủ sở hữu công ty, tham gia trực tiếp quá trình sản xuất; Nguyễn Thị Tuyến cùng tham gia sản xuất số hàng giả; còn Nguyễn Quốc Vũ là người thực hiện hành vi buôn bán sản phẩm ra thị trường.

2 người bị bắt cùng chồng Đoàn Di Băng là ai?- Ảnh 2.

Dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ. (Ảnh: CA ĐN)

Khám xét tại nhiều địa điểm liên quan, cơ quan công an thu giữ máy móc, hồ sơ và tài liệu phục vụ sản xuất hàng giả.

Được biết, VB Group là doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki – nơi ông Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, còn ca sĩ Đoàn Di Băng từng là đại diện thương hiệu cho nhiều dòng sản phẩm của công ty.

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) từng đình chỉ lưu hành và yêu cầu tiêu hủy lô dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g) của EBC và VB Group vì vi phạm giới hạn vi sinh vật và chứa thành phần không đúng công bố.

Hiện cả ba bị can đang bị tạm giam để phục vụ điều tra mở rộng.

Theo Tư

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gia Cát Lượng từng gửi con trai 1 lá thư chỉ 86 chữ nhưng gói trọn trí tuệ 1800 năm trước: Viết gì mà hậu thế phải ngả mũ thán phục?

Gia Cát Lượng từng gửi con trai 1 lá thư chỉ 86 chữ nhưng gói trọn trí tuệ 1800 năm trước: Viết gì mà hậu thế phải ngả mũ thán phục? Nổi bật

Gan người đàn ông thủng lỗ chỗ như tổ ong do thường xuyên ăn 1 loại cá: Bác sĩ khuyên ăn càng ít càng tốt 4 loại cá này vì chúng chứa chất gây ung thư

Gan người đàn ông thủng lỗ chỗ như tổ ong do thường xuyên ăn 1 loại cá: Bác sĩ khuyên ăn càng ít càng tốt 4 loại cá này vì chúng chứa chất gây ung thư Nổi bật

Nghệ sĩ Tấn Beo bị đột quỵ, suy thận: Thừa nhận thói quen ăn nhiều 4 món này kéo dài chính là nguyên nhân

Nghệ sĩ Tấn Beo bị đột quỵ, suy thận: Thừa nhận thói quen ăn nhiều 4 món này kéo dài chính là nguyên nhân

21:24 , 05/11/2025
3 phần nhiều kim loại nặng nhất trên thịt cá

3 phần nhiều kim loại nặng nhất trên thịt cá

21:17 , 05/11/2025
Mất ngủ vì thuê nhà hết 15 triệu/tháng ở Hà Nội

Mất ngủ vì thuê nhà hết 15 triệu/tháng ở Hà Nội

21:08 , 05/11/2025
TP.HCM: Thông báo khẩn liên quan đến sản phẩm giảm cân do “Ngân Collagen” quảng cáo

TP.HCM: Thông báo khẩn liên quan đến sản phẩm giảm cân do “Ngân Collagen” quảng cáo

20:33 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên