2 thói quen ăn uống “lạ lùng” của người đàn ông 111 tuổi

Dù đã sống hơn một thế kỷ, cụ Zhan Changcheng vẫn đi dạo, chơi bài với bạn bè hàng ngày. Cụ sống cùng nhà với đại gia đình gồm bốn thế hệ. Cụ có 9 người con: 3 trai, 6 gái. Các con của cụ hiện ở độ tuổi từ 59 - 82. Hai người con trai của cụ là ông Zhan Yingtong (72 tuổi) và Zhan Yingqin (69 tuổi) cùng các cháu dâu luân phiên chăm sóc cụ.

Cụ Zhan Changcheng hiện đang 111 tuổi (Ảnh: Jam Press).

Theo lời kể của những người trong gia đình, cụ Changcheng là người cầu toàn trong sinh hoạt cá nhân, đặc biệt chú trọng sự sạch sẽ và ngoại hình chỉn chu.

“Bố tôi vẫn đánh răng ba lần mỗi ngày”, ông Zhan Yingtong nói. Ông cũng tiết lộ, cụ Zhan Changcheng luôn dậy lúc 5 giờ sáng, thay quần áo chỉnh tề rồi ra bàn ăn để chờ ăn bữa sáng. Sau đó, cụ ra vườn tản bộ, tắm nắng sớm.

Bí quyết trường thọ gồm 2 thói quen ăn uống “lạ lùng”

Đó chính là uống rượu vang và ăn đồ ngọt hàng ngày! Hai thói quen ăn uống “lạ lùng” của người đàn ông thọ 111 tuổi này khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng đó cũng chính là thứ mà cụ xem như bí quyết trường thọ của mình.

Theo gia đình cụ Zhan Changcheng, cụ rất “khó tính” với đồ ăn và gần như phải làm ngọt mọi thứ, kể cả cơm trắng cụ cũng thêm đường vào để ăn.

Bí quyết sống thọ của cụ Zhan Changcheng bao gồm 2 thói quen: ăn đồ ngọt và uống rượu vang hàng ngày (Ảnh: Jam Press).

Con dâu của cụ kể có buổi sáng cụ còn giận dỗi vì … ngũ cốc chưa đủ ngọt. Lượng đường cả nhà cụ dùng mỗi tháng lên tới 3 - 4 kg. Dù vậy, kết quả khám sức khỏe định kỳ, trong đó có chỉ số đường huyết của cụ “vẫn rất ổn”.

Bên cạnh đồ ngọt, rượu vang cũng là một phần trong nhịp sống thường ngày của cụ Zhan Changcheng. Cụ uống rượu vang hầu như mỗi ngày.

Ngoài thói quen ăn uống kể trên, cụ Zhan Changcheng còn gắn bó cả đời với nghề đan tre. Hơn nửa thế kỷ dành cho nghề đã giúp cụ trở thành người thợ nổi tiếng trong vùng và đào tạo nhiều lứa học trò, theo What’s The Jam.

Đến nay, cụ vẫn đến hàn huyên hàng ngày với 3 người bạn già. Dù chênh nhau tới 30 tuổi, họ chung niềm đam mê với nghề đan, câu chuyện thường chỉ xoay quanh tre, nan và những mẫu hoa văn cổ.

Trong quá khứ, cụ Zhan Changcheng nghiện thuốc lá nặng. Sau nhiều năm được gia đình thuyết phục, cụ đã bỏ được thói quen này. Dẫu không còn hút, cụ vẫn giữ một bao thuốc trong túi nhưng không phải cho mình mà để biếu người khác mỗi khi gặp gỡ. Thói quen ấy, theo gia đình cụ, là một phần của phép lịch sự và sự hào hiệp mà cụ duy trì bấy lâu.

Ông Zhan Yingtong cho biết: “Suốt cuộc đời, bố tôi luôn duy trì lối sống giản dị, không cầu kỳ. Ông chưa bao giờ cần đến sự xa hoa. Chỉ cần một bát cơm và một bình nước đã là đủ để khiến ông mãn nguyện”.

Được biết, tại ngôi làng mà cụ Zhan Changcheng đang sinh sống, hiện có 22 người trên 90 tuổi và 2 cụ trên 100 tuổi, trong đó cụ Zhan Changcheng là người cao tuổi nhất. Theo các báo cáo, cụ Zhan Changcheng hiện là người cao tuổi thứ hai ở Trung Quốc, sau cụ Zhou Renqing - người sẽ tròn 112 tuổi vào ngày 7/11 này.