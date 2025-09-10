Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

2 trong 4 dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Ninh Bình - Hà Tĩnh được khởi động

10-09-2025 - 08:12 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

2 trong tổng số 4 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam đoạn Ninh Bình - Hà Tĩnh vừa khởi động dự án mở rộng, hoàn thiện trạm theo tiêu chuẩn. Với quy mô rộng hơn 3ha và kèm trạm xăng dầu, sau khi hoàn thành vào năm 2026, cao tốc Bắc Nam đoạn Ninh Bình - Hà Tĩnh sẽ được xóa “trắng” trạm dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu.

2 trong 4 dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Ninh Bình - Hà Tĩnh được khởi động- Ảnh 1.

Do xây dựng tạm bợ, diện tích sân bãi hẹp nên 4 trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam đoạn Ninh Bình - Hà Tĩnh hiện nay thường xuyên quá tải phương tiện.

2 trong 4 dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Ninh Bình - Hà Tĩnh được khởi động- Ảnh 2.

Vào các dịp cuối tuần hoặc lễ tết, ùn tắc, cảnh quá tải tại trạm dừng nghỉ tạm thường xuyên xảy ra cả hai chiều đường.

2 trong 4 dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Ninh Bình - Hà Tĩnh được khởi động- Ảnh 3.

Cao tốc Bắc Nam đoạn Ninh Bình - Hà Tĩnh, có 4 dự án thành phần, gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, tổng chiều dài hơn 210 km nhưng hiện đã đưa vào sử dụng từ 1 đến 2 năm nay và chưa có trạm dừng nghỉ theo tiêu chuẩn, chưa có trạm tiếp nhiên liệu xăng dầu.

2 trong 4 dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Ninh Bình - Hà Tĩnh được khởi động- Ảnh 4.

Để giải quyết tình trạng trên, và tránh quả tải tại các trạm dừng nghỉ tạm, hiện, 2 trong tổng số 4 dự án trạm dừng nghỉ đoạn cao tốc này đã đã được khởi động việc mở rộng, hoàn thiện trạm theo tiêu chuẩn.

2 trong 4 dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Ninh Bình - Hà Tĩnh được khởi động- Ảnh 5.

Cụ thể, trạm đầu tiên đang được các nhà thầu tập trung máy móc san ủi nền để mở rộng sân bãi đỗ xe, hạ tầng trạm theo tiêu chuẩn tại Km329+700 thuộc dự án cao tốc thành phần Mai Sơn - quốc lộ 45 qua địa bàn huyện Đông Sơn cũ, tỉnh Thanh Hoá

2 trong 4 dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Ninh Bình - Hà Tĩnh được khởi động- Ảnh 6.

Trạm dừng nghỉ tại đây được mở rộng và xây dựng trên diện tích hơn 6ha, mỗi bên đường 3ha, rộng gấp nhiều lần trạm dừng nghỉ tạm hiện nay.

2 trong 4 dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Ninh Bình - Hà Tĩnh được khởi động- Ảnh 7.

Trạm thứ hai được đầu tư, mở rộng là trạm tại Km427+035 thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc Nam Nghi Sơn - Diễn Châu đoạn qua huyện Diễn Châu (cũ), tỉnh Nghệ An.

2 trong 4 dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Ninh Bình - Hà Tĩnh được khởi động- Ảnh 8.

Dự án có diện tích mở rộng để xây dựng trạm dừng nghỉ theo tiêu chuẩn kèm trạm tiếp nhiên liệu xăng dầu là trên 6ha, mỗi bên đường rộng 3ha.

2 trong 4 dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Ninh Bình - Hà Tĩnh được khởi động- Ảnh 9.

Sau khi được khởi động việc mở rộng, xây dựng trạm dừng nghỉ theo tiêu chuẩn, hai dự án trạm dừng nghỉ trên có thời gian thi công 11 tháng. Thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Theo Nhóm Phóng Viên

Báo Tiền Phong

