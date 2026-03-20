2 vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ phát hiện "thủ phạm" ngay trong tủ lạnh: "Đừng bao giờ uống sữa theo kiểu này"

Vợ chồng ông Lý (Trung Quốc) vốn là những người lao động lam lũ, cả đời chắt chiu từng đồng để lo cho con cái. Trong căn bếp nhỏ của họ, phương châm sống luôn là tiết kiệm tối đa, từ cọng rau đến hạt gạo. Thế nhưng, chính sự tiết kiệm sai cách đã đẩy hai con người ngoài 50 tuổi vào vực thẳm ung thư gan.

Ngồi trong phòng bệnh hồi tưởng lại, ông Lý nhận ra những dấu hiệu ung thư gan đã xuất hiện từ lâu nhưng mình chủ quan. Khoảng 2 năm trước ông bắt đầu cảm thấy cơ thể yếu đi, ăn gì cũng không ngon miệng như trước, da xạm và hay ngứa vô cớ, nhưng chỉ cho là do "tuổi già" đến.

Một năm trở lại đây xuất hiện thêm những cơn đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải, dễ buồn nôn, nhức mỏi vai phải rất khó hiểu. Vì tiết kiệm lại chủ quan, ông Lý cho rằng tại làm việc quá sức hoặc nằm sai tư thế. Tình trạng này kéo dài mãi làm ông ăn không ngon, ngủ không yên. Con cái ở xa thay nhau khuyên nhủ ông mới chịu đến bệnh viện khám.

Ông Lý bàng hoàng khi bác sĩ thông báo phát hiện một khối u ác tính kích thước hơn 4cm trong gan của ông, chỉ số alpha fetoprotein (afp) đã tăng vọt lên mức 500. Sốc hơn cả là khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt, bác sĩ đề nghị vợ ông cũng nên kiểm tra. Kết quả siêu âm cho thấy bà cũng có một khối u gan hơn 2cm.

Nhìn bệnh án của hai vợ chồng, vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu xót xa khi biết họ đã duy trì thói quen uống sữa "giá rẻ" suốt 10 năm qua. Bác sĩ nói: "Xin hai người đừng bao giờ uống sữa như thế này nữa!"

Hoá ra, để cắt giảm chi tiêu, vợ chồng ông Lý luôn chọn mua những loại sữa sát ngày hết hạn để được giảm giá nhiều. Họ thường mua tích trữ rất nhiều, chất đầy trong tủ lạnh để uống dần với lòng tin rằng sữa đã qua tiệt trùng nên dù có quá hạn cũng không sao, chỉ cần hâm nóng lại là được.

Tại sao sữa hết hạn, để lâu trong tủ lạnh lại "phá gan", gây ung thư gan?

Bác sĩ điều trị của ông Lý cho biết, sữa hết hạn là môi trường lý tưởng để các loại vi khuẩn nguy hiểm như salmonella , e. coli và listeria bùng nổ về số lượng. Khi cấu trúc sữa bị phá vỡ, các vi khuẩn này giải phóng ra các nội độc tố khiến gan phải hoạt động hết công suất để lọc bỏ các tạp chất khỏi máu. Việc nạp vào cơ thể các protein và chất béo đã bị oxy hóa tạo ra hàng loạt gốc tự do, trực tiếp tấn công và làm biến đổi cấu trúc dna của tế bào gan, gây ra tình trạng viêm gan mãn tính và tiền đề cho các khối u ác tính.

Đặc biệt, trong môi trường tủ lạnh cũ kỹ và kém vệ sinh như nhà ông Lý, nấm mốc từ các thực phẩm hỏng khác có thể nhiễm chéo vào những hộp sữa đã mở nắp hoặc bao bì bị phong hóa do để quá lâu. Từ đó, độc tố aflatoxin được mệnh danh là "sát thủ" gây ung thư gan hàng đầu sẽ hình thành và tích tụ. Điều đáng sợ nhất là loại độc tố này cực kỳ bền nhiệt; ngay cả việc đun sôi lại sữa chỉ giúp tiêu diệt vi khuẩn sống nhưng hoàn toàn bất lực trước aflatoxin, khiến lá gan bị đầu độc âm thầm suốt nhiều năm mà người dùng không hề hay biết.

Những sai lầm khác khi dùng sữa hại sức khoẻ mà nhiều người mắc phải

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Medicine cho thấy việc tiêu thụ sản phẩm từ sữa sai cách có liên quan trực tiếp đến sức khoẻ của gan, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư gan. Tuy sữa là nguồn bổ sung canxi và protein chất lượng cao, nhưng cách chúng ta tiêu thụ nó mới quyết định đó là thực phẩm bổ dưỡng hay là gánh nặng cho sức khỏe.

Ngoài uống sữa để quá lâu, hết hạn, nhiễm nấm mốc như gia đình ông Lý, còn có một số sai lầm phổ biến khi dùng sữa hại sức khỏe chúng ta cần tránh hoặc sớm bỏ:

1. Đun sữa quá nóng ở lửa lớn

Khi nhiệt độ vượt quá 70 độ C, cấu trúc protein bị biến tính và kết tủa, các vitamin nhạy cảm với nhiệt cũng bị phá hủy hoàn toàn. Đặc biệt, việc đun trực tiếp sữa hộp có thể khiến lớp màng nhựa bên trong tan chảy, giải phóng hạt vi nhựa và kim loại nặng vào đồ uống.

2. Pha sữa quá đặc

Nhiều người lầm tưởng sữa càng đặc càng bổ, nhưng thực tế điều này gây áp lực rất lớn cho thận và hệ tiêu hóa. Thói quen cho thêm đường vào sữa đang sôi cũng có thể tạo ra các hợp chất độc hại, làm hao hụt giá trị dinh dưỡng vốn có.

3. Uống sữa khi bụng đói

Uống sữa lúc bụng rỗng khiến chất lỏng bị đẩy xuống ruột quá nhanh, cơ thể không kịp hấp thụ các dưỡng chất quý giá. Điều này không chỉ gây lãng phí dinh dưỡng mà còn dễ dẫn đến tình trạng đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy.

4. Lạm dụng sữa thay nước lọc

Việc uống sữa quá mức thay cho nước hằng ngày gây mất cân bằng dinh dưỡng và tạo gánh nặng cho hệ bài tiết. Thói quen này khiến cơ thể dư thừa năng lượng không cần thiết nhưng lại thiếu hụt các khoáng chất quan trọng từ các nguồn thực phẩm tươi sống khác.

5. Hâm nóng sữa nhiều lần

Việc hâm đi hâm lại khiến protein biến tính và chất béo bị oxy hóa, tạo ra các gốc tự do gây áp lực nặng nề cho chức năng giải độc của gan. Quá trình này cũng tăng nguy cơ nhiễm khuẩn khi chờ nguội. Bạn chỉ nên hâm nóng sữa một lần duy nhất và dùng ngay để bảo vệ sức khỏe toàn diện.

7 sai lầm khi ăn uống đang "nuôi" tế bào ung thư gan

Nếu muốn gan khoẻ mạnh, phòng ung thư, có 7 thói quen ăn uống bạn cần tránh càng xa càng tốt:

- Gọt bỏ phần mốc để ăn tiếp: Nấm mốc đã lan rộng toàn bộ thực phẩm dưới dạng sợi siêu nhỏ, chứa độc tố aflatoxin gây ung thư gan cực mạnh.

- Ăn thức ăn thừa để lâu: Việc hâm đi hâm lại làm tăng hàm lượng nitrit, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành nitrosamine gây ung thư dạ dày và gan.

- Sử dụng dầu ăn cũ: Dầu chiên đi chiên lại nhiều lần tạo ra các axit béo chuyển hóa và sản phẩm oxy hóa độc hại tàn phá chức năng giải độc của gan.

- Lạm dụng rượu bia thường xuyên: Chất cồn phá hủy trực tiếp tế bào gan, gây viêm gan, xơ gan và là con đường ngắn nhất dẫn đến ung thư.

- Ăn thực phẩm muối chua quá mức: Dưa cà muối xổi chứa hàm lượng nitrat cao, dễ chuyển hóa thành chất gây ung thư khi kết hợp với các axit amin trong dạ dày.

- Tiêu thụ hạt, ngũ cốc bảo quản kém: Ngô, lạc hoặc gạo bị ẩm mốc là ổ chứa độc tố nấm, tích tụ lâu ngày sẽ hình thành các khối u ác tính trong gan.

- Dùng dầu ăn mở nắp quá 3 tháng: Sau thời gian này, dầu bị oxy hóa và ôi thiu, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc tố vi nấm gây hại cho tế bào.

Nguồn và ảnh: Sina, The Paper, Sohu