20 doanh nghiệp lỗ lớn nhất 9T2025: Novaland đầu bảng, ngành bất động sản áp đảo, 14 doanh nghiệp lỗ trăm tỷ

Bên cạnh những gam màu sáng về lợi nhuận và tăng trưởng, bức tranh kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với khó khăn khi ghi nhận các khoản lỗ đáng kể.

Đứng đầu về mức lỗ trước thuế trong 9 tháng đầu năm là Tập đoàn Novaland với mức lỗ trước thuế 1.043 tỷ đồng. Mức lỗ đã có sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 3.104 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm mạnh và lỗ chênh lệch tỷ giá khiến Novaland lỗ trước thuế 782 tỷ đồng trong quý 3/2025.

Ngoài Novaland, nhóm bất động sản còn có 3 cái tên khác lần lượt là Sunshine Homes lỗ 248 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lãi 457 tỷ đồng); Vinahud lỗ 79 tỷ đồng và DRH lỗ 73 tỷ.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Thép Pomina với mức lỗ ghi nhận 511 tỷ đồng. Quý 3, Pomina lỗ gần 183 tỷ đồng, đây là quý lỗ thứ 14 liên tiếp của Pomina và là quý 13 liên tiếp lỗ trên 100 tỷ đồng. Tại ngày 30/9/2025, Pomina lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 187 tỷ đồng.

NSH Petro đứng thứ 3 với mức lỗ 473 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, NSH Petro chỉ mang về doanh thu thuần hơn 15 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ năm trước doanh thu thuần gần 619 tỷ đồng). Quý 3, công ty không có doanh thu trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp, trả lãi vay vẫn phải thực hiện.

Các doanh nghiệp khác có mức lỗ lớn hơn 200 tỷ trong 9 tháng đầu năm 2025 là ﻿cảng Phước An ghi nhận lỗ 379 tỷ đồng; Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - HNG) lỗ 375 tỷ đồng; Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) lỗ 255 tỷ đồng và Gang Thép Cao Bằng (CBI) lỗ 200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ trạng thái có lãi sang lỗ ví dụ như Sữa Quốc tế LOF (IDP) khi từ mức lãi 1.031 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025 rơi xuống lỗ 100 tỷ đồng. T

ương tự, Đông Dương Imex (DDG) cũng chuyển từ lãi 8 tỷ đồng sang lỗ 192 tỷ đồng, Việt Phát (VPG) chuyển từ lãi 23 tỷ đồng sang lỗ 158 tỷ đồng, Thép SMC chuyển từ lãi 32 tỷ đồng sang lỗ 140 tỷ đồng. Gilimex, Thái Nguyên Hospital, Đại Thiên Lộc và Dịch vụ Du lịch Phú Thọ cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp lãi chuyển sang lỗ.

Nhìn vào cơ cấu ngành, bất động sản là nhóm đóng góp nhiều đại diện nhất trong top thua lỗ với 4 công ty. Nhóm thép có 3 đại diện là Pomina, Gang Thép Cao Bằng và Đại Thiên Lộc. Nhóm Logistics (Vận tải biển, Cảng biển) có 2 cái tên là Cảng Phước An (PAP), Nosco (NOS). Nhóm F&B cũng có 2 đại diện là Sữa Quốc tế LOF và Chương Dương Beco.