20 năm chuyển đổi số toàn diện vì giá trị vượt trội cho khách hàng của Chubb Life Việt Nam

Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đặt ra mục tiêu cụ thể: Doanh thu ngành Bảo hiểm tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2025 là 15%/năm, đến năm 2025, quy mô đạt 3% – 3,3% GDP; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 – 2030 là 10%/năm, đến năm 2030 quy mô đạt 3,3% – 3,5% GDP.

Chiến lược cũng khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ngày càng tăng của các tổ chức và cá nhân. Nâng cao quản trị rủi ro, an toàn, an ninh mạng và giao dịch trên không gian mạng.

95,5% doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường đầu tư công nghệ số

Việt Nam là một trong những quốc gia có nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á với tốc độ lên tới 38%/năm. Từ tỷ trọng chỉ hơn 1% GDP vào năm 2015, kinh tế số đã vươn lên chiếm 5% GDP vào năm 2019 và được kỳ vọng sẽ chiếm tới 30% GDP vào năm 2030 (Theo báo cáo "Nền kinh tế số Đông Nam Á năm 2019" do Google, Temasek và Bain công bố).

Kỳ vọng này là có cơ sở khi những năm qua, chuyển đổi số được thực hiện rộng khắp, ở nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực ngành nghề, từ công nghệ chế biến chế tạo tới nông nghiệp, thương mại, thanh toán, vận tải, tài chính và giáo dục.

Đối với ngành Bảo hiểm, số liệu khảo sát cho thấy, năm 2024, có khoảng 95,5% doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện tăng cường đầu tư công nghệ số, trong đó, có đến 68,2% doanh nghiệp tăng cao đáng kể mức độ đầu tư vào chuyển đổi số.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đều có chung đánh giá về tiềm năng phát triển thông qua khả năng khai thác các ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất như AI, máy học, Blockchain…

Thực tế cho thấy, việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đánh giá rủi ro, định phí bảo hiểm, quản lý bồi thường, quản trị doanh nghiệp, quản lý thông tin khách hàng…

Chuyển đổi toàn diện, tối ưu hóa tiện ích khách hàng

Nắm bắt yêu cầu của thời đại 4.0, nhận thức được vai trò quan trọng của chuyển đổi số, từ lâu nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã từng bước đặt nền móng bằng những viên gạch đầu tiên, đến nay, quá trình chuyển đổi số đang dần từng bước được hoàn thiện.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) – một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có 20 năm đồng hành cùng người Việt cũng đang đặt mục tiêu: Hướng tới chuyển đổi số toàn diện vì giá trị vượt trội cho khách hàng.

Chubb Life Việt Nam chú trọng chuyển đổi số toàn diện để mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng

Chubb Life Việt Nam đã đầu tư mạnh vào kỹ thuật số nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm số hiện đại cho khách hàng và nâng cao hiệu suất của đội ngũ. Điển hình là ứng dụng Chubb eConnect, khách hàng có thể truy cập các thông tin mới nhất liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, điều chỉnh thông tin, thanh toán phí bảo hiểm, nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi...

Bên cạnh đó, Chubb Life Việt Nam còn tối ưu hóa hệ sinh thái số bằng STP (Straight Through Processing - phát hành hợp đồng tự động xuyên suốt). Chỉ mất vài phút, hệ thống có thể hoàn tất kiểm tra hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và chuyển sang trạng thái "chờ phát hành". Hợp đồng được chuẩn bị ngay sau đó và phát hành cùng ngày. Thông qua chuyển đổi số, đơn vị tạo nền tảng để tiếp tục hành trình trở thành "đối tác tin cậy tại Việt Nam".

Để tăng hiệu quả chăm sóc khách hàng, Chubb Life Việt Nam mở rộng hệ thống kênh phân phối chiến lược. Công ty ra mắt chương trình chăm sóc khách hàng Chubb Privilege, mang đến nhiều đặc quyền riêng biệt và trải nghiệm mới cho người dùng.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám Đốc Chubb Life Việt Nam chia sẻ: " Chúng tôi không ngừng đầu tư vào công nghệ tiên tiến để nâng cao trải nghiệm của khách hàng, mang đến sự thuận tiện, nhanh chóng và liền mạch trong mọi dịch vụ. Đồng thời, công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đội ngũ kinh doanh, giúp họ tối ưu hóa hiệu suất làm việc và phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp hơn. Năm 2025 - cột mốc 20 năm của Chubb Life tại Việt Nam, chúng tôi cam kết tiếp tục thúc đẩy các giải pháp số hóa toàn diện, tạo giá trị vượt trội cho khách hàng, đội ngũ kinh doanh và cộng đồng."