200.000 công nhân đang ngày đêm sản xuất iPhone 17 cho Apple

Trong sự kiện mùa thu ngày 10/9, Apple chính thức ra mắt iPhone 17. Theo truyền thông địa phương, nhà máy Foxconn tại Trịnh Châu hiện đang trong giai đoạn sản xuất toàn diện dòng iPhone 17, với gần 200.000 công nhân làm việc theo hai ca để đáp ứng nhu cầu. Một quản lý xưởng cho biết: “Làm thêm giờ năm nay căng thẳng hơn nhiều so với năm ngoái”.

Nhà máy Foxconn tại Trịnh Châu được xem là một trong những cơ sở sản xuất lớn nhất Trung Quốc và cũng là nhà máy lắp ráp lớn nhất toàn cầu của Apple, nơi phần lớn các mẫu iPhone cao cấp được sản xuất. Thông thường, từ cuối tháng 8 đến tháng 11 là giai đoạn bận rộn nhất trong năm, và năm nay cũng không ngoại lệ.

Nhu cầu lao động tăng mạnh

Khi quy mô sản xuất iPhone 17 mở rộng, nhu cầu lao động tại nhà máy tăng vọt. Một đơn vị trung gian tiết lộ rằng năm nay số lượng công nhân thời vụ được tuyển dụng nhiều hơn hẳn, với mức lương cao nhất lên tới 9.800 nhân dân tệ trong tháng 8. “Vào những ngày cao điểm, mỗi ngày có hàng chục nghìn công nhân mới vào làm, không có ngày nghỉ suốt cả tuần”.

Báo cáo giải thích khái niệm “công nhân phí hồi hương” – một bộ phận quan trọng trong lực lượng lao động thời vụ. Những người này sẽ được nhận thêm “phí hồi hương” khi hoàn thành thời gian làm việc theo quy định, ngoài tiền lương cơ bản. Thông thường, chỉ trong vòng ba tháng, công nhân có thể tiết kiệm được hơn 20.000 nhân dân tệ. Mức phí hồi hương thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả tuyển dụng.

Ngoài ra còn có “công nhân theo giờ” được trả lương theo thời gian làm việc, nhận lương hai lần mỗi tháng, gồm lương cơ bản 2.100 nhân dân tệ, tiền làm thêm giờ và trợ cấp ca đêm. Ngày 5/9, gần 2.000 lao động được điều động đã được ghi nhận có mặt tại nhà máy.

Quy mô sản xuất

Hiện nay, nhà máy có khoảng 200.000 công nhân làm việc theo hai ca, từ các công đoạn vặn vít, dán màng đến lắp ráp linh kiện, liên tục sản xuất iPhone 17. Sau đó, sản phẩm được chuyển sang khâu đóng gói, đặt trong hộp trắng với logo Apple đặc trưng.

Một quản lý dây chuyền cho biết, toàn bộ dây chuyền sản xuất tại khu vực Trịnh Châu đang vận hành với hiệu suất 80–90%, với năng lực sản xuất chính đã hoàn toàn chuyển sang iPhone 17. Dự kiến, trong vòng 1–2 tuần tới, dây chuyền sản xuất iPhone 16 sẽ được dừng lại.

Một giám đốc điều hành Foxconn cho biết, cường độ làm thêm đã tăng mạnh kể từ tháng 8 và nhấn mạnh rằng nhịp độ sản xuất hiện tại phụ thuộc nhiều vào phản ứng của thị trường sau khi sản phẩm mới được ra mắt.

Theo: Dimsumdaily