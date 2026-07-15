20h trên NobleX App: Sunshine Group tung chuỗi livestream BĐS ứng dụng AI, ưu đãi độc quyền lên tới 400 triệu đồng/căn

Bùng nổ công nghệ cùng loạt đặc quyền hấp dẫn: Ưu đãi tới 400 triệu đồng/căn, minigame NobleX Point tổng trị giá 100 triệu đồng

Tham gia NobleX Live tuần này, khách hàng có cơ hội tiếp cận quỹ căn giới hạn đẹp bậc nhất tại các dự án của Sunshine Group, "săn" ưu đãi tới 400 triệu đồng/căn khi chốt giao dịch thành công và chỉ cần theo dõi chương trình cũng có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn cùng minigame NobleX Point với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng.

Được biết, NobleX Point là hệ thống điểm thưởng nội bộ trong hệ sinh thái NobleX, được phát triển trên nền tảng công nghệ Blockchain nhằm tăng cường tính minh bạch, bảo mật và khả năng truy xuất thông tin giao dịch. Khách hàng có thể tích lũy điểm thưởng này trong quá trình sử dụng dịch vụ, giao dịch BĐS hoặc tham gia các chương trình trong hệ sinh thái Sunshine/NobleX; sau đó có thể sử dụng để nhận ưu đãi thanh toán hoặc chiết khấu 1 phần giá trị BĐS hay các sản phẩm/dịch vụ trong hệ sinh thái, tuỳ theo chính sách từng thời kỳ.

Không chỉ giới thiệu dự án, NobleX Live tuần này lần đầu đưa AI trực tiếp tham gia vào quy trình tương tác và giao dịch. Từ tra cứu thông tin căn hộ, gợi ý sản phẩm theo nhu cầu đến tính toán giải pháp tài chính, toàn bộ quá trình đều được hệ thống trợ lý thông minh ứng dụng AI hỗ trợ ngay trên nền tảng. Đặc biệt, với khách hàng có nhu cầu vay mua nhà, chỉ với vài thao tác đăng ký NobleX Hub trên ứng dụng NobleX App, toàn bộ hồ sơ vay vốn có thể được số hóa và gửi tới ngân hàng liên kết để nhận kết quả phê duyệt nguyên tắc chỉ trong khoảng 3 phút, giúp người mua chủ động nguồn tài chính và rút ngắn đáng kể thời gian đưa ra quyết định.

20h ngày 15/7: Sunshine Legend City - Đại đô thị sinh thái cho gia đình trẻ với giá từ 50 triệu/m2

Mở màn cho chuỗi livestream tuần này là Sunshine Legend City - dự án có quy mô gần 50ha, sở hữu vị trí đắc địa ngay sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, kế cận vành đai 3,5 - cầu Ngọc Hồi, cách hồ Hoàn Kiếm chưa đầy 20 phút di chuyển.

Dự án cung cấp ra thị trường gần 8000 căn hộ cao cấp cùng bộ sưu tập biệt thự đảo, biệt thự ven hồ và shophouse view sông dọc đại lộ.

Ở phân khúc cao tầng, dự án gây ấn tượng với mức giá chỉ từ 50 triệu đồng/m2 sau khi áp dụng các chính sách bán hàng, nhưng kế thừa nguyên vẹn chất lượng cao cấp của "nhà Sunshine" với hàng loạt tiện ích đồng bộ như 3 tầng hầm đỗ xe cùng hệ thống nhà xe nổi 7 tầng, 5 tầng khối đế thương mại dịch vụ, hệ thống thang máy tốc độ cao, mật độ lý tưởng 2 căn hộ/thang/tầng; vật liệu bền vững, tiêu chuẩn bàn giao 5 sao, công nghệ hiện đại cùng tiến trình pháp lý minh bạch.

20h ngày 16/7: Sunshine Sky City - Tổ hợp ba mặt hướng sông gần Phú Mỹ Hưng

Phiên live 20h ngày 16/7 sẽ đưa khách hàng đến với tâm điểm tăng trưởng của thị trường phía Nam TP.HCM - Sunshine Sky City. Tọa lạc tại giao lộ Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát, gần kề Phú Mỹ Hưng, Sunshine Sky City sở hữu địa thế ba mặt hướng sông đón trọn gió mát từ sông Cả Cấm và sông Sài Gòn. Dự án bao gồm 9 tòa tháp cao từ 26 đến 38 tầng, cung cấp gần 3.500 sản phẩm cao cấp, nổi bật với hơn 12.000m² cảnh quan mặt nước và mảng xanh nội khu, kế thừa trọn vẹn ADN của dòng sản phẩm "Sunshine City" danh tiếng.

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, Sunshine Sky City còn khẳng định giá trị thật bằng tiến độ thi công hiện hữu. Tòa S1 đã vận hành ổn định; các tòa S2, S3, S4 dự kiến bàn giao từ cuối quý III/2026, trong khi V7, V8, V9 đang tăng tốc thi công, hướng đến dự kiến bàn giao vào quý IV/2028. Với tiến độ thật cùng chính sách bán hàng đặc biệt hấp dẫn, Sunshine Sky City đang trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của người mua nhà tại khu Nam TP.HCM.

Sunshine Sky City tọa lạc ngay mặt tiền đường Phú Thuận, gần kề Phú Mỹ Hưng và dòng sông Cả Cấm

20h ngày 17/7: Sunshine River Park - Dự án trực diện đại lộ cảnh quan sông Hồng, tâm điểm Tây Hồ Tây

Khép lại chuỗi sự kiện livestream tuần này là sự trở lại của Sunshine River Park - dự án trực diện đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng chuẩn sống "Urban Resort" đắt giá tại tâm điểm Tây Hồ Tây. Dự án từng lập kỷ lục vào phiên livestream ngày 8/7 khi 100% giỏ hàng độc quyền được "quét sạch" và căn hộ đầu tiên tìm thấy chủ nhân chỉ sau 5 phút mở màn. Sunshine River Park sở hữu lợi thế độc tôn với 4 mặt tiếp giáp không gian xanh, bao gồm công viên Phú Thượng rộng gần 20ha và công viên nội khu Ciputra. Mọi căn hộ tại đây đều được thiết kế để mở ra tầm nhìn khoáng đạt, kết nối cộng đồng cư dân tinh hoa trong một không gian sống xanh chuẩn mực nhưng không tách rời nhịp sống hiện đại của thủ đô.

Phối cảnh dự án Sunshine River Park