31 năm có một lần, Van Phuc Group áp dụng chiết khấu đặc biệt

Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu những sản phẩm giá trị tại đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM với ưu đãi hấp dẫn.

Ưu đãi đặc biệt từ trước đến nay

31 năm không chỉ là dấu mốc kỷ niệm đáng nhớ mà còn là hành trình kiến tạo những giá trị khác biệt tạo nên thương hiệu Van Phuc Group. Lần đầu tiên, mức chiết khấu lên đến 25% áp dụng cho dòng sản phẩm nhà phố Van Phuc City – một chính sách ưu đãi chưa từng xuất hiện trên thị trường từ trước đến nay tại khu đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM, giúp khách hàng gia tăng lợi thế tài chính ngay từ khi sở hữu.

Nhà phố Royal Van Phuc

Bên cạnh ưu đãi về giá, khách hàng còn được trao tặng chuỗi đặc quyền trải nghiệm thượng lưu, bao gồm hành trình ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn bằng du thuyền 5 sao trị giá 100 triệu đồng, 4 vé tham dự concert nghệ thuật tại Van Phuc City, suất thưởng thức show nhạc nước dành cho 10 khán giả tại quảng trường nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á cùng bữa tiệc ấm cúng tại nhà hàng Mâm Vị dành cho 10 người.

Chương trình được áp dụng trong thời gian giới hạn từ 07/07/2026 đến hết ngày 30/08/2026, biến đây thành một trong những cơ hội hiếm hoi để sở hữu nhà phố Van Phuc City với chính sách tốt bậc nhất trên thị trường. Đây cũng là dịp để chủ nhân tương lai cảm nhận trọn vẹn phong cách sống đẳng cấp tại Van Phuc City, điều đã làm nên sức hút khác biệt của đại đô thị trong suốt thời gian qua.

"Tài sản" nhận được từ chiết khấu 25%

Với khách hàng có nhu cầu an cư, 25% không đơn thuần là một con số chiết khấu mà là khoản "tài sản" trao tay khách hàng ngay từ thời điểm ký kết. Áp lực tài chính ban đầu được giảm đáng kể, giúp cơ hội sở hữu một căn nhà phố đẳng cấp tại đại đô thị bên sông Sài Gòn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Phần giá trị tiết kiệm được có thể dành để hoàn thiện nội thất, nâng cấp không gian sống hoặc trở thành nguồn dự phòng tài chính giúp hành trình an cư thêm trọn vẹn.

Các thương hiệu nổi tiếng kinh doanh tại nhà phố Van Phuc City

Với nhà đầu tư, giá trị của ưu đãi 25% - tương đương 1/4 giá trị tài sản còn vượt xa ý nghĩa của một khoản chiết khấu thông thường. Khi giá vốn được tối ưu ngay từ đầu trong khi giá trị tài sản vẫn tiếp tục được bồi đắp bởi vị trí chiến lược, hệ tiện ích hoàn thiện, cộng đồng cư dân hiện hữu và động lực hạ tầng ngày càng rõ nét, giá trị của bất động sản sẽ được gia tăng đáng kể.

Nói cách khác, ưu đãi 25% là khoản tài sản giá trị mà khách hàng nhận được ngay từ khi ký hợp đồng. Trong bối cảnh quỹ đất phát triển nhà phố tại khu vực trung tâm, đặc biệt là quỹ đất ven sông ngày càng trở nên khan hiếm, việc sở hữu một tài sản giá trị với mức chi phí tối ưu đồng nghĩa với việc lợi nhuận được nắm chắt ngay từ khi đầu tư.

Nhà phố Van Phuc City – Giá trị không thể sao chép

Một dự án có thể được xây dựng trong vài năm nhưng một đại đô thị đúng nghĩa phải cần hàng chục năm để hình thành cộng đồng, hoàn thiện hệ sinh thái và tạo dựng sức sống. Nhưng Van Phuc City đã hiện diện đầy đủ các yếu tố nổi bật trên. Đó cũng là lý do nhà phố Van Phuc City được đánh giá là dòng tài sản có giá trị khác biệt và không thể sao chép trên thị trường.

Phối cảnh trung tâm thương mại 30.000m2 tại Van Phuc City

Trước hết là vị trí chiến lược. Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13 – trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM với các đô thị vệ tinh, Van Phuc City chỉ cách Quận 1 và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 10 phút di chuyển. Trong tương lai, khi tuyến Metro số 3B được triển khai với điểm dừng ngay trước cổng khu đô thị, lợi thế kết nối sẽ tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới. Đây là một trong số rất ít dự án vừa đủ gần để đón trọn nhịp sống sôi động của trung tâm, vừa đủ tách biệt để tận hưởng không gian sống ven sông trong lành và riêng tư.

Quan trọng hơn, Van Phuc City không bán một lời hứa cho tương lai mà đến từ những giá trị đã hiện hữu. 3 mặt được sông Sài Gòn ôm trọn, hồ Đại Nhật rộng 16 ha ngay trung tâm, công viên ven sông dài 3,4 km, bến du thuyền 5 sao, hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế, phố thương mại, phố đi bộ Châu Âu cùng hàng loạt tiện ích khác đã đi vào vận hành.

Không chỉ là nơi an cư, nhà phố Van Phuc City còn là dòng tài sản có khả năng khai thác linh hoạt. Thiết kế tối ưu cho cả mục đích ở, kinh doanh, cho thuê hay đầu tư dài hạn giúp mỗi căn nhà phố vừa đáp ứng nhu cầu sống, vừa tạo ra giá trị khai thác bền vững.

Khi lợi thế ấy cộng hưởng với những cú hích hạ tầng như dự án mở rộng Quốc lộ 13 lên 60 m và quy hoạch tuyến Metro số 3B, dư địa tăng trưởng của nhà phố Van Phuc City sẽ ngày càng mạnh mẽ và là lựa chọn lý tưởng của khách hàng và nhà đầu tư.

Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Hotline: 1800 6363

Website: https://khudothivanphuc.com.vn/