Bất động sản ven sông - Tọa độ bảo chứng giá trị qua nhiều thế hệ

Kế cận Thủ Thiêm, khu căn hộ ven sông Gladia Heights được phát triển bởi Keppel và Khang Điền là một trong số ít dự án sở hữu lợi thế 3 mặt hướng sông rạch, kết hợp cùng quy hoạch đồng bộ và hạ tầng đang bứt phá của khu Đông TP.HCM để kiến tạo một không gian sống chất lượng cũng như tiềm năng tích lũy giá trị bền vững.

Bất động sản ven sông - Tài sản bảo chứng giá trị qua nhiều chu kỳ

Trong báo cáo The Wealth Report 2025, Knight Frank cho biết tầng lớp giàu có trên toàn cầu có sự dịch chuyển từ nhu cầu sở hữu bất động sản đơn thuần sang tìm kiếm những tài sản có khả năng nâng cao sức khỏe, chất lượng sống và giá trị tích lũy lâu dài. Trong đó, những dự án ven sông, hồ hoặc sở hữu không gian tiếp giáp mặt nước tiếp tục nằm trong nhóm được ưu tiên lựa chọn nhờ không gian sống kết nối với thiên nhiên, không khí trong lành, tầm nhìn khoáng đạt và trải nghiệm sống nghỉ dưỡng.

Xu hướng này cũng phản ánh rõ trên mặt bằng giá. Báo cáo chỉ ra rằng, bất động sản ven sông nội đô có giá trung bình cao hơn khoảng 24% so với các sản phẩm thông thường và tỷ lệ giao dịch đạt mức cao hơn 39% so với toàn thị trường.

Khoảng chênh lệch này không chỉ đến từ yếu tố cảnh quan mà còn phản ánh sự khan hiếm của dòng bất động sản này. Khác với nhiều loại tài sản có thể được bổ sung nguồn cung, quỹ đất ven sông là nguồn tài nguyên hữu hạn, gần như không thể tái tạo. Chính sự giới hạn này khiến bất động sản ven sông luôn duy trì sức hấp dẫn, bất kể biến động của thị trường.

Không gian sống ven sông với bầu không khí trong lành, tầm nhìn khoáng đạt ngày càng được ưa chuộng.

Tại TP.HCM, sức hút của bất động sản ven sông cũng đã được kiểm chứng qua các chu kỳ phát triển đô thị. Trong hơn hai thập kỷ qua, các khu đô thị phát triển ven sông như Phú Mỹ Hưng, Thảo Điền, Thủ Thiêm hay Thạnh Mỹ Lợi không chỉ góp phần thay đổi diện mạo thành phố mà còn trở thành điểm đến an cư của cộng đồng cư dân thành đạt, giới chuyên gia quốc tế.

Theo JLL, trong giai đoạn 2025 - 2026, nhiều dự án ven sông tại Thủ Thiêm ghi nhận mức giá chuyển nhượng khoảng 180-200 triệu đồng/m2, trong khi một số sản phẩm sở hữu vị trí đặc biệt còn vượt xa ngưỡng này. Và khi quỹ đất tại các khu vực này dần được lấp đầy, thị trường bắt đầu dịch chuyển sự quan tâm sang những quỹ đất kế cận còn nhiều dư địa tăng trưởng, trong đó phải kể đến khu vực dọc trục Võ Chí Công tại khu Đông TP.HCM.

Gladia Heights - Căn hộ đẳng cấp ba mặt hướng sông kế cận Thủ Thiêm

Nằm trong cụm đô thị tích hợp quy mô hơn 60ha kế cận Thủ Thiêm, Gladia Heights là một trong số ít dự án sở hữu đồng thời ba lợi thế: quỹ đất ba mặt hướng sông, quy hoạch đồng bộ và khả năng kết nối thuận tiện. Hệ thống sông rạch bao quanh dự án không chỉ mang đến không gian sống gần gũi thiên nhiên mà còn tạo động lực cho tiềm năng bứt phá giá trị trong dài hạn.

Tại Gladia Heights, lợi thế ven sông được khai thác xuyên suốt trong quy hoạch và kiến trúc. Trên quỹ đất 1,26ha, 3 tòa tháp được quy hoạch theo hướng mở nhằm tối ưu số lượng căn hộ hướng sông, đồng thời tạo nên các khoảng thông gió tự nhiên.

Theo đó, dự án có đến 70% căn hộ có tầm nhìn hướng sông, 30% còn lại hướng hồ bơi nội khu. Kết hợp hệ cửa kính cao từ sàn đến trần, mỗi khung cửa đều mở ra tầm nhìn khoáng đạt, tối ưu khả năng đón ánh sáng, gió tự nhiên, mang thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm sống mỗi ngày.

70% căn hộ tại Gladia Heights được thiết kế hướng sông, mở ra tầm nhìn khoáng đạt, gần gũi thiên nhiên.

Không chỉ vậy, Gladia Heights được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái quy hoạch của cụm đô thị 60ha với 9ha cảnh quan, hạ tầng và tiện ích; 5 công viên chủ đề, 2km đường dạo bộ cùng hơn 60 tiện ích được bố trí xuyên suốt 3 tầng trải nghiệm. Mặt nước, mảng xanh, tiện ích và không gian cộng đồng được quy hoạch liền mạch, tạo nên môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên và đô thị, đồng thời gia tăng giá trị sử dụng cho cư dân trong dài hạn.

Gladia Heights thừa hưởng nhiều giá trị nổi bật từ cảnh quan, hạ tầng và tiện ích của cụm đô thị tích hợp 60ha kế cận Thủ Thiêm.

Bên cạnh những giá trị sẵn có từ thiên nhiên và quy hoạch, tiềm năng của Gladia Heights được củng cố vững chắc bởi hệ thống hạ tầng đang được đẩy mạnh đầu tư tại khu Đông TP.HCM. Chỉ trong giai đoạn 2026 - 2030, hàng loạt hạ tầng trọng điểm được triển khai và hoàn thiện như: đường Võ Chí Công mở rộng lên 12 làn xe, tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, nút giao Mỹ Thủy và định hướng phát triển TOD gắn với Metro số 6 cùng đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; tạo động lực bứt phá giá trị mạnh mẽ cho dự án nói riêng và toàn khu vực nói chung.