Sở Xây dựng hướng dẫn hồ sơ xây nhà dưới 3 tầng, không tầng hầm với tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn thống nhất cho UBND xã, phường và đặc khu Côn Đảo triển khai công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ theo quy định Luật Xây dựng hiện hành.

Theo hướng dẫn, UBND cấp xã là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp xảy ra sự cố khách quan không thể thực hiện trên môi trường điện tử, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo Sở Xây dựng, để được cấp phép, công trình phải phù hợp mục đích sử dụng đất, quy hoạch hoặc thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc và đáp ứng các yêu cầu về an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường cũng như kết nối hạ tầng kỹ thuật.

Đặc biệt, thiết kế xây dựng phải được lập theo quy định của Luật Xây dựng và các nghị định hướng dẫn.

Với nhà ở riêng lẻ, chủ sở hữu được tự tổ chức thiết kế nếu công trình đồng thời đáp ứng các điều kiện gồm dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 250 m2 và chiều cao dưới 12 m.

Trường hợp nhà ở dưới 7 tầng nhưng không thuộc nhóm này hoặc có một tầng hầm, việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện. Nhà ở từ 7 tầng trở lên hoặc có từ hai tầng hầm trở lên phải đáp ứng thêm các quy định về phòng cháy chữa cháy.﻿

Về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại công trình theo quy định. Trong đó, đối với cấp giấy phép xây dựng mới, thành phần hồ sơ bao gồm đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu; giấy tờ hợp pháp về đất đai; hồ sơ thiết kế xây dựng.

Cũng theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, hồ sơ thiết kế của công trình nhà ở riêng lẻ hộ gia đình, cá nhân phải có: Bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo; kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu (gồm: bản vẽ mặt bằng công trình trên Iô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình; bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình; bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện; bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề).

Còn hồ sơ thiết kết đối với công trình nhà ở riêng lẻ của tổ chức phải có: Bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt, kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo quy định về phòng cháy, chữa cháy (nếu có yêu cầu).

Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu (gồm: bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình; bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình; bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện; bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề).