22 tiêu chí đánh giá mới sẽ 'nội soi' từng dự án bất động sản

Trong bối cảnh thị trường đang thiếu những bộ tiêu chí thống nhất và các công cụ điều tiết mềm mang tính học thuật, sự ra đời của hệ thống tiêu chuẩn VREP và chỉ số PSE được xem là bước tiến quan trọng, giúp thị trường tiến gần hơn đến chuẩn mực chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Theo bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường bất động sản Việt Nam, bộ tiêu chuẩn này không chỉ mang tính định hướng mà còn xây dựng nền tảng đánh giá thực chứng, hỗ trợ các chủ thể nhìn nhận đúng năng lực, mức độ minh bạch và mức độ an toàn của dự án.

Hệ thống được thiết kế xoay quanh bốn mục tiêu chính: tạo khung đánh giá thống nhất năng lực tác động của các chủ thể; định hướng phát triển minh bạch, bền vững; tôn vinh các giá trị tích cực; và cảnh báo sớm rủi ro đối với những đơn vị tiềm ẩn nguy cơ, qua đó bảo vệ thị trường và người tiêu dùng.

Bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường bất động sản Việt Nam.

Bà Miền nhấn mạnh, hệ thống tiêu chuẩn này có ý nghĩa với mọi nhóm tham gia thị trường. Đối với cộng đồng và thị trường, các chỉ tiêu hoạt động như “địa chấn kế”, phản ánh sức khỏe, dòng vận động và độ ổn định, giúp hình thành không gian giao dịch minh bạch, giảm rủi ro cho người mua và nhà đầu tư.

Khách hàng và nhà đầu tư nhờ đó có thêm “la bàn” để đánh giá chất lượng dự án và chủ đầu tư, tránh gặp phải các dự án thiếu minh bạch hoặc tiềm ẩn tranh chấp. Đồng thời, bản thân doanh nghiệp cũng được hưởng lợi khi bộ tiêu chuẩn trở thành thước đo để tự hoàn thiện năng lực triển khai, cải thiện quy trình và tăng sức cạnh tranh. Các đơn vị trung gian như ngân hàng, tổ chức tín dụng, môi giới có thêm căn cứ đánh giá độ an toàn tài chính của dự án, hỗ trợ đưa ra quyết định tín dụng hiệu quả hơn.

Trong hệ thống lần này, VREP là bộ tiêu chuẩn đánh giá chi tiết từng dự án bất động sản dựa trên ba trụ cột: năng lực triển khai - chất lượng phát triển dự án; sức hút và ảnh hưởng thị trường; và tác động xã hội - môi trường - hạ tầng. Với 22 tiêu chí được lượng hóa trên thang điểm 100, phân loại từ “không đạt chuẩn” đến “xuất sắc”, VREP tạo ra cái nhìn toàn diện về chất lượng và độ an toàn của từng dự án.

Trong khi đó, PSE tập trung đánh giá sức cạnh tranh của thị trường bất động sản tại từng địa phương qua ba nhóm: An toàn, Minh bạch và Bền vững. Chỉ số này cho phép so sánh chất lượng thị trường giữa các tỉnh, đánh giá mức độ công khai quy hoạch – đất đai, mức tiếp cận dữ liệu, chất lượng hạ tầng, tốc độ đô thị hóa và sức hút đầu tư dài hạn.

TS Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn là nền tảng để thị trường vận hành minh bạch hơn, sàng lọc các dự án kém chất lượng, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể và hỗ trợ nhà quản lý cũng như nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác. Đây cũng là bước tiến giúp thị trường tiến gần hơn các chuẩn mực quốc tế, phù hợp mục tiêu phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.