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22 tổ công tác đồng loạt ra quân kiểm tra các căn hộ cho thuê

| | Xã hội

Công an TP HCM vừa đồng loạt triển khai 22 tổ công tác ra quân rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vi phạm cư trú.

Ngày 18/6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP HCM cho biết đã phối hợp Công an các đơn vị, địa phương triển khai 22 tổ công tác đồng loạt rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm.

Trong quá trình kiểm tra, các tổ công tác tiến hành kiểm tra hộ chiếu, giấy tờ cư trú bản gốc của từng người nước ngoài; đồng thời lập danh sách người nước ngoài và người Việt Nam đang cư trú, lao động tại cơ sở.

Đối với trường hợp không xuất trình được hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khi kiểm tra, Tổ công tác lập biên bản xử phạt theo quy định. Sau đó, tiếp tục yêu cầu đương sự cung cấp giấy tờ bản gốc, đồng thời gửi thông tin đến các đơn vị nghiệp vụ để tra cứu, xác minh.

Các trường hợp sử dụng giấy tờ hết hạn, giấy tờ cư trú không đúng mục đích bảo lãnh hoặc có dấu hiệu vi phạm khác được đưa về trụ sở Công an địa phương để củng cố hồ sơ, phối hợp xử lý theo quy định.

Đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự như ma túy, mại dâm, mua bán người, sử dụng giấy tờ giả, tàng trữ vũ khí quân dụng…, Tổ công tác phối hợp Công an địa phương đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thực tế cho thấy, thời gian qua tình trạng một số người nước ngoài lợi dụng việc lưu trú tại nhà dân, căn hộ cho thuê để hoạt động trái pháp luật như lừa đảo qua mạng, đánh bạc, tổ chức tội phạm công nghệ cao vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Trước tình hình đó, Công an TP HCM đã tăng cường rà soát, kiểm tra cư trú, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm làm sạch địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự.

Công an Thành phố khuyến cáo các chủ nhà cho thuê, cơ sở lưu trú cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra giấy tờ hợp pháp của khách thuê, kịp thời khai báo lưu trú theo đúng quy định.

Theo Duy Anh

phunumoi.net.vn

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