23 dự án, 2 cá nhân được vinh danh ở Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025: Khoảnh khắc nhận cúp không phải là điểm kết, mà là điểm bắt đầu

Giải Phụng sự thầm lặng

Đây là hạng mục do chính Hội đồng Chung khảo chủ động tìm kiếm và lựa chọn, nhằm tôn vinh những cá nhân và dự án đã và đang tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng bằng sự bền bỉ, tận tâm và truyền cảm hứng mạnh mẽ, dù họ chưa từng gửi hồ sơ tham dự giải thưởng.

Việc tôn vinh những đóng góp thầm lặng ấy không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là cách để Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng mở rộng vòng tay, tìm đến và lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn đang ngày ngày được vun đắp trong xã hội.

Giải Phụng sự thầm lặng tại Human Act Prize 2025 thuộc về:

Bà Trần Thị Cẩm Giang (Má Mười) của Mái ấm Thiện Duyên ở Củ Chi, TP. HCM. Suốt gần 40 năm qua. Má Mười đã chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 100 đứa trẻ bị bỏ rơi, bị tật nguyền, bị di chứng chất độc màu da cam. Để lập ra mái ấm, người nữ thương binh đã từng bị địch giam cầm và tra tấn ấy, đã phải bán cả căn nhà mặt phố. Giờ đây, ở tuổi 88, má vẫn đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện tuyệt vời về tình thương yêu, lòng trắc ẩn, tận hiến cho cộng đồng.

Bác sĩ Lê Thành Đô, thương binh, bác sĩ chỉnh hình, người lặng lẽ sản xuất và trao tặng miễn phí hàng nghìn chân, tay giả cho người khuyết tật nghèo trên khắp cả nước. Không chỉ giúp họ đi lại, lao động thuận tiện hơn, bác sĩ Đô còn giúp họ vượt qua mặc cảm, lấy lại niềm tin và phẩm giá trong cuộc sống.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng hành động vì cộng đồng trao giải cho bác sĩ Lê Thành Đô.

Chia sẻ sau khi nhận giải thưởng, bác sĩ Lê Thành Đô cho biết là một thương binh, trong quá trình nằm viện, ông đã chứng kiến hoàn cảnh của người khuyết tật và rất cảm thông với họ. Vì vậy, bằng sự cố gắng cùng tâm huyết, ông đã cùng đội ngũ tình nguyện viên có kỹ thuật làm các dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật.

Dịp này, bác sĩ Lê Thành Đô cũng gửi lời tri ân đến các mạnh thường quân, đặc biệt là Quỹ Thiện Tâm đã đồng hành cùng đội ngũ thiện nguyện giúp đỡ hơn 700 người khuyết tật trong 4 năm vừa qua. "Xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã cùng đồng hành để giúp những người khuyết tật trong hành trình phụng sự cộng đồng", bác sĩ Lê Thành Đô bày tỏ.

Nhớ lại những ngày đầu triển khai, ông cho biết gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và kinh phí thực hiện hạn hẹp. Sự hỗ trợ của anh em đồng nghiệp và bạn bè đã giúp ông cùng nhóm vượt qua giai đoạn đó.

Quá trình làm việc ngày càng có kết quả và uy tín, thu hút được sự quan tâm, đồng hành của các mạnh thường quân trong và ngoài nước trong việc giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. "Bản thân chúng tôi rất vui vì đã giúp được những người đang mất khả năng lao động có thể làm được những điều phù hợp với cuộc sống của họ", bác sĩ Lê Thành Đô bày tỏ.

Bác sĩ Lê Thành Đô chia sẻ xúc động sau khi nhận giải

Giải thưởng năm - Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Giải thưởng năm - Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 thuộc về:

Dự án Trạng Nguyên Education - Hành trình 10 năm gieo chữ của Công ty TNHH đầu tư giáo dục Trạng Nguyên.

Dự án Internet trường học của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Dự án Miza - Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành Giấy của Công ty Cổ phần Miza.

Dự án Phụng sự vì cuộc sống tốt đẹp cho mọi người của Quỹ Thiện tâm.

Dự án Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Đây là hạng mục mang tính biểu tượng, tôn vinh những sáng kiến vượt trội, đáp ứng đầy đủ cả 5 tiêu chí cốt lõi của giải thưởng. Không chỉ là sự ghi nhận, hạng mục này còn đại diện cho tinh thần và giá trị mà Giải thưởng Hành động vì cộng đồng luôn hướng đến – kiến tạo, lan tỏa, và kết nối để cộng đồng cùng nhau phát triển bền vững.

Mỗi dự án không chỉ là một kết quả đáng tự hào, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần Kiên trì phụng sự - lựa chọn đi đường dài cùng cộng đồng, bền bỉ trước khó khăn, và lặng lẽ tạo ra những đổi thay tích cực theo cách có trách nhiệm và nhân văn.

Nhà báo Lê Quốc Minh: Sức sống của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng bắt đầu từ lúc giải thưởng bước ra khỏi sân khấu và đi vào đời sống

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng đã có bài phát biểu ý nghĩa tại Gala trao giải hôm nay.

Nhà báo Lê Quốc Minh cho biết: "Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng của Báo Nhân Dân đã bước sang mùa thứ ba, và cứ mỗi mùa giải đi qua, chúng tôi lại càng cảm nhận sự tuyệt vời trong tính cách của con người Việt Nam: tinh thần phụng sự cộng đồng, sẵn sàng cho đi mà không hề đòi hỏi nhận lại bất kỳ điều gì. Hàng trăm hồ sơ gửi đến ban tổ chức là hàng trăm câu chuyện đầy cảm xúc, nhưng có lẽ đó chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng ngàn hàng vạn câu chuyện khác mà chúng ta chưa biết, hoặc thậm chí không hề biết.

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng không chỉ là một sân khấu trao giải. Chúng tôi trân trọng mọi nỗ lực phụng sự, kể cả những người chưa từng nghĩ đến việc nộp hồ sơ - bởi với họ, phụng sự cộng đồng đơn giản là việc phải làm, chứ không phải để ghi danh.

Kiên trì phụng sự không thể là hành trình một mình. Đằng sau mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hoạt động xã hội là gia đình, đồng nghiệp, cộng sự, doanh nghiệp, nhà tài trợ – những con người tin tưởng và sẵn lòng đồng hành.

Cho phép tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc và sự kính phục tới tất cả những người ở hậu phương, những ai đang đồng hành và tiếp sức cho hành trình dấn thân vì đất nước, vì xã hội.

Sức sống của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng bắt đầu từ lúc giải thưởng bước ra khỏi sân khấu và đi vào đời sống.

Chúng tôi hiểu rằng: khi một dự án chọn con đường bền bỉ phụng sự, họ không chỉ giữ vững ý chí ban đầu, mà còn thắp lên một ngọn lửa, truyền hơi ấm và cảm hứng cho cả cộng đồng. Và từ ngọn lửa đó, hành trình phụng sự sẽ tiếp tục được nối dài, sẽ ngày càng có thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sẵn sàng tiếp bước!".

Giải Dự án bền bỉ

Hạng mục Dự án bền bỉ tại Human Act Prize 2025 thuộc về:

Dự án Khởi đầu mới của Unilever Việt Nam.

Dự án Mắt sáng cộng đồng của Bệnh viện mắt Quốc tế DND.

Dự án GNI: 20 năm kiến tạo Good change của Good Neighbors International tại Việt Nam.

Dự án Quỹ học bổng VietSeeds của Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội VIETSEEDS.

Những dự án trên bắt đầu rất sớm và vẫn tiếp tục cho đến hôm nay, không ồn ào nhưng chưa từng dừng lại. GNI: 20 năm kiến tạo Good Change, Mắt sáng cộng đồng, Khởi đầu mới và Quỹ học bổng VietSeeds là minh chứng cho sức mạnh của sự bền bỉ – khi từng hành động nhỏ được tích lũy để thay đổi cả một cuộc đời.

Giải Dự án bền vững

Hạng mục Dự án bền vững tại Human Act Prize 2025 thuộc về:

Dự án HEINEKEN Việt Nam Bảo Tồn Nguồn Nước của HEINEKEN Việt Nam.

Dự án Tái sinh Vườn dừa, Xanh hóa Tương lai của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre (BETRIMEX).

Dự án REPEET - Làm Điều Tốt Đẹp của Công ty Cổ phần thương mại Nam Anh.

Chương trình Cứu hộ và Bảo tồn Tê tê của Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam.

Hạng mục Dự án bền vững tôn vinh những hành trình đang góp phần xây dựng tương lai xanh và bền vững cho Việt Nam. Họ là những con người dành trọn tâm huyết để hồi sinh màu xanh, biến nông sản quê hương thành biểu tượng của sự sống được duy trì và tái tạo liên tục.

Họ âm thầm bảo vệ từng giọt nước, từng cánh rừng, gìn giữ hệ sinh thái như gìn giữ chính tương lai của thế hệ mai sau. Họ cứu hộ, bảo tồn, để các giá trị của thiên nhiên hoang dã được khôi phục và gìn giữ. Và họ không ngừng tìm lời giải cho những thách thức môi trường cấp bách, xây dựng mô hình tuần hoàn khép kín, trao "cuộc đời mới" cho những vật liệu tưởng như bị bỏ đi.

Giải Dự án truyền cảm hứng

Hạng mục Dự án truyền cảm hứng tại Human Act Prize 2025 thuộc về:

Dự án Tô màu ký ức - Skyline của Nhóm Tô màu ký ức - Skyline.

Dự án Mái Ấm Gia Đình Việt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Dự án Thư Viện Tóc của Mạng Lưới Ung Thư Vú Việt Nam - Breast Cancer Network Vietnam BCNV.

Dự án Tình người trong cơn sóng của Công ty TNHH cứu hộ giao thông 116 - Đội cứu hộ cứu nạn 116.

Dự án Thắp lên một que diêm của Nhà báo, Trung tá Hoàng Trường Giang, Trưởng phòng Phát hành và Truyền thông, Báo Quân đội nhân dân.

Những dự án được vinh danh ở hạng mục Dự án Truyền cảm hứng không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ sự thấu cảm rất người – khi một que diêm được thắp lên trong đêm tối, một ký ức được tô màu, hay một mái ấm được gìn giữ bằng tình người. Chính những hành động lặng lẽ ấy đã lan tỏa niềm tin, đánh thức hy vọng và nhắc chúng ta rằng: lòng nhân ái luôn có sức mạnh dẫn đường cho cộng đồng.

Giải Dự án Kịp thời

Hạng mục Dự án Kịp thời tại Human Act Prize 2025 thuộc về:

Dự án Trường Hy Vọng của Tập đoàn FPT.

Dự án Chương trình Ánh sáng học đường của Quỹ Hy vọng.

Dự án GELEX Nhân ái – Kiến tạo hạnh phúc cộng đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Ba dự án được vinh danh tại hạng mục này là minh chứng cho sức mạnh của hành động kịp thời, khi sự chung tay xuất hiện đúng lúc cộng đồng cần nhất. Từ Trường Hy Vọng, GELEX Nhân ái – Kiến tạo hạnh phúc cộng đồng, đến Chương trình Ánh sáng học đường, mỗi dự án đều cho thấy rằng một quyết định hành động đúng thời điểm có thể mở ra hy vọng, thắp sáng tri thức và lan tỏa hạnh phúc một cách bền bỉ.

Giải Ý tưởng

Giải thưởng đầu tiên - Hạng mục Ý tưởng Vì cộng đồng và Ý tưởng phát triển bền vững tại Human Act Prize 2025 thuộc về:

Giải Ý tưởng Vì cộng đồng: Dự án Hành trình Gen kết nối - Tìm lại tên liệt sĩ của Công ty Cổ phần GeneStory. Dự án là nỗ lực lặng thầm để nối lại những ký ức còn dang dở, trả lại tên cho những con người đã hy sinh vì Tổ quốc. Dự án đã

Giải Ý tưởng phát triển bền vững: Dự án Nam Dược - Dược Liệu Sạch Phát Triển Bền Vững của Công ty Cổ phần Nam Dược. Dự án mở ra một con đường đi dài hơi hơn, nơi giá trị truyền thống được gìn giữ và phát triển hài hòa với sinh kế cộng đồng và tương lai bền vững.

Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 chính thức bắt đầu!

Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 ngày hôm nay có sự tham dự của các vị đại biểu:

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Về đại diện đơn vị tổ chức có dự tham dự của

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng.

Thảm đỏ Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Thảm đỏ Đêm Gala Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 đã chính thức bắt đầu từ 19h tối nay. Các khách mời vô cùng ấn tượng trước không gian tối nay tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Có mặt tại thảm đỏ, bà Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc Truyền Thông Tập đoàn Gelex (Đại diện Dự án GELEX Nhân ái – Kiến tạo hạnh phúc cộng đồng cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui vì hôm nay có mặt tại đây - nơi gặp gỡ của những trái tim nhân ái. Tập đoàn Gelex rất tự hào vì dự án đã được đề cử tại hạng mục Dự án kịp thời. Thông qua dự án này, chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc kiến tạo tương lai đất nước và hạnh phúc cộng đồng".

Đến tham dự thảm đỏ tối nay, ông Nhâm Quang Văn - Tổng đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 (Đại diện Dự án Tình người trong cơn sóng) cho biết rất vinh dự khi Đội cứu hộ cứu nạn 116 được có mặt tại đây hôm nay. Thông qua Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025, đội mong muốn truyền tải thông điệp "Chúng ta ai cũng có thể làm việc tốt, hãy sống tốt, làm việc tốt. Mỗi việc tốt chúng ta thực hiện được sẽ giúp những điều xấu được đẩy lùi mãi mãi".

Là một trong những thành viên của Hội đồng Giám khảo năm nay, bà Trần Mai Anh (Sáng lập và chủ tịch Quỹ TN&F) đã có mặt tại thảm đỏ Human Act Prize 2025 tối nay.

Khi được hỏi "Bà đánh giá như thế nào về cái quy mô, tầm góc và sức ảnh hưởng của Human Act Prize 2025 so với các năm trước?", bà Mai Anh cho hay: “Năm nay tôi rất vui vì giải thường trở nên vô cùng nhộn nhịp. Mùa đầu tiên ra mắt với thông điệp không chỉ là giải thưởng mà là sự kết nối cộng đồng để lan tỏa hành động ý nghĩa. Mùa thứ hai thì bắt đầu hình thành, đến mùa thứ ba thì bùng nổ.

Đêm Gala tối nay không chỉ có các ứng cử viên giải thưởng năm nay mà cả những cá nhân đạt giải các năm trước cũng trở lại, tạo thành cộng đồng gắn kết chỉ sau ba năm. Khi con người đến đây và cảm nhận được đây là môi trường mình cần, nơi mình muốn gắn bó, kết nối và cùng nhau làm những việc lớn hơn cho cộng đồng, thì tự nhiên giải thưởng sẽ ngày càng lan tỏa. Năm thứ ba, Human Act Prize thực sự đã khác, sôi động hơn và giàu tính nhân văn hơn rất nhiều".

Một số hình ảnh từ thảm đỏ Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025:

Không khí tổng duyệt trước thềm Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Tại Nhà hát Hồ Gươm, không gian của Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 đang dần thành hình qua từng nhịp chuẩn bị cuối cùng. Các hạng mục sân khấu, âm thanh và ánh sáng đang được hoàn thiện chỉn chu; những tiết mục biểu diễn cũng đã được tổng duyệt kỹ lưỡng – tất cả hứa hẹn một đêm trao giải đầy cảm xúc.

Tinh thần Kiên trì Phụng sự hiện rõ trong sự tận tâm của những người miệt mài chuẩn bị phía sau sân khấu, để những hành trình lặng lẽ vì cộng đồng được kể lại hôm nay như một lời tri ân dành cho những người đã âm thầm tạo nên thay đổi.

Không gian Đêm Gala Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025

Ý nghĩa của các hạng mục Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025

Đêm Gala Human Act Prize 2023 sẽ vinh danh các dự án theo các hạng mục quan trọng sau:

Giải ý tưởng: Ý tưởng Vì cộng đồng, Ý tưởng Phát triển bền vững vinh danh những dự án với ý tưởng triển khai khả thi, góp phần thúc đẩy cộng đẩy cộng đồng theo hướng tích cực và bền vững hơn.

Giải Dự án Kịp thời vinh danh sáng kiến phản ứng hiệu quả trước những vấn đề cấp thiết và tinh thần sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.

Giải Dự án Bền bỉ vinh danh những nổ lực đáng khâm phục để duy trì và phát triển dài hạn cho cộng đồng.

Giải Dự án Truyền cảm hứng tôn vinh nhưng hoạt động cộng đồng với tinh thân nhân văn cao, có khả năng lan tỏa và nhân rộng, kích hoạt được sức mạnh lớn lao của cộng đồng.

Giải Dự án Bền vững vinh danh những sáng kiến được xây dựng một cách khoa học, mang lại tác động sâu rộng và dài hạn vượt trội tới cộng đồng.

Hạng mục Giải Human Act Prize mang tính dấu ấn, vinh danh những hành động mang lại đóng góp tích cực, bền vững cho cộng đồng.

Đặc biệt, trong Gala tối nay, một hạng mục mới lần đầu tiên được trao tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize: Hạng mục "Phụng sự thầm lặng".

Đây là hạng mục do Hội đồng Chung khảo chủ động tìm kiếm và lựa chọn, nhằm tôn vinh những cá nhân và dự án đã và đang tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng bằng sự bền bỉ, tận tâm và truyền cảm hứng mạnh mẽ, dù họ chưa từng gửi hồ sơ tham dự giải thưởng.

Việc tôn vinh những đóng góp thầm lặng không chỉ là ghi nhận xứng đáng, mà còn là cách để Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng mở rộng vòng tay, tìm đến và lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn đang ngày ngày được vun đắp trong xã hội.

Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 2025 sẽ phát sóng trực tiếp vào 20h trên Đài truyền hình Việt Nam - VTV2 và Mega Livestream trên các kênh: Fanpage, YouTube Cổng Thông tin Chính Phủ Fanpage, YouTube Báo Nhân Dân Website và ứng dụng VTVGo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Fanpage, YouTube, Website Human Act Prize Hệ thống fanpage VCCorp: Soha, Kenh14, CafeF, CafeBiz, aFamily Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin về sự kiện này từ 18h30 tối nay. Kính mời quý độc giả đón đọc!