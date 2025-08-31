Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

24 khoản trường công lập tại TP.HCM được phép thu trong năm học mới

31-08-2025 - 22:05 PM | Sống

24 khoản trường công lập tại TP.HCM được phép thu trong năm học mới

Năm học mới, các trường công lập tại TP.HCM được thu 24 khoản dịch vụ, từ dạy Tin học, tiếng Anh tăng cường đến đưa đón, suất ăn, bán trú, đồng phục...

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có bản hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Về học phí, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết Quốc hội đã có nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí, áp dụng từ năm học 2025-2026. Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành nghị định thay thế, các cơ sở giáo dục công lập tạm thời không triển khai thu học phí cho đến khi HĐND thành phố ban hành nghị quyết quy định.

Ngoài học phí, phụ huynh có thể phải đóng thêm các khoản thu dịch vụ, hoạt động, đề án giáo dục, tùy theo cấp học.

Với các dịch vụ, hỗ trợ giáo dục, HĐND thành phố đã thông qua 9 khoản thu. Trong đó, mức trần áp dụng với nhóm 1 (địa bàn phường) như sau:

24 khoản trường công lập tại TP.HCM được phép thu trong năm học mới- Ảnh 1.

Với nhóm 2 là học sinh ở các 54 xã, đặc khu Côn Đảo, mức trần của thành phố thấp hơn. Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay đây là mức thu tối đa. Tùy điều kiện thực tế và nhu cầu của học sinh, trường học có thể thỏa thuận với phụ huynh mức thu cụ thể, nhưng không được vượt trần, không tăng quá 15% so với năm học trước.

Về các khoản thu dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, sở quy định có 15 khoản thu, bao gồm 10 khoản thu thuộc chương trình nhà trường và 5 khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho học sinh, cụ thể như sau:

24 khoản trường công lập tại TP.HCM được phép thu trong năm học mới- Ảnh 2.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường có sự kế thừa từ năm học trước, đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ và sử dụng đúng mục đích, công khai với phụ huynh. Mức thu cần tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo. Tỷ lệ tăng mức thu (nếu có) không quá 15% so với năm ngoái.

Theo số liệu các Sở công bố đầu năm học 2024-2025, TP.HCM hiện tại có 1.707.220 học sinh; Bình Dương có khoảng 520.700 học sinh; còn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 300.000 học sinh các cấp.

Như vậy, sau khi hợp nhất 3 địa phương, TP.HCM mới có gần 2,6 triệu học sinh, nhiều nhất cả nước hiện nay. Cùng với đó là hơn 3.500 trường học các cấp từ mầm non tới phổ thông.

Từ 18/8, hàng ngàn sinh viên ở 2 trường ĐH này có thể bắt tuyến buýt điện mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để đi học, được miễn phí vé đến hết 2025

Theo Kim Anh

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhân viên đầu tiên của Viettel được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Là Trung tá sở hữu bảng vàng thành tích, được ví “nhân vật không thể thay thế”

Nhân viên đầu tiên của Viettel được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Là Trung tá sở hữu bảng vàng thành tích, được ví “nhân vật không thể thay thế” Nổi bật

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay Nổi bật

Sự thật đau lòng được tiết lộ tại buổi họp mặt 20 năm: 3 cạm bẫy khiến việc nuôi dạy con thành công cốc

Sự thật đau lòng được tiết lộ tại buổi họp mặt 20 năm: 3 cạm bẫy khiến việc nuôi dạy con thành công cốc

22:05 , 31/08/2025
10 thói quen trên bàn ăn khiến bạn khó tích lũy và nghèo đi theo thời gian

10 thói quen trên bàn ăn khiến bạn khó tích lũy và nghèo đi theo thời gian

21:46 , 31/08/2025
Huy động hơn 1.000 cảnh sát đột kích 98 địa điểm, tịch thu 55 phương tiện, niêm phong 32 BĐS cùng loạt tang vật liên quan đến đường dây đa cấp hơn 1.100 tỷ đồng

Huy động hơn 1.000 cảnh sát đột kích 98 địa điểm, tịch thu 55 phương tiện, niêm phong 32 BĐS cùng loạt tang vật liên quan đến đường dây đa cấp hơn 1.100 tỷ đồng

21:40 , 31/08/2025
3 sự thật phũ phàng về tiền mà chỉ đến khi phá sản, bị ngân hàng siết nợ, tôi mới hiểu

3 sự thật phũ phàng về tiền mà chỉ đến khi phá sản, bị ngân hàng siết nợ, tôi mới hiểu

21:35 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên