25 tuổi đã vào viện dưỡng lão ở, cô gái tiết lộ chi phí khiến ai cũng ngỡ ngàng

Mô hình “đổi công lấy chỗ ở” đầy tính nhân văn

Zhang Jin, một cô gái trẻ 25 tuổi đến từ Giang Tây (Trung Quốc), sau khi tốt nghiệp đại học đã chuyển đến thành phố Tô Châu (tỉnh Giang Tô) để tìm kiếm công việc. Đang phải phải vật lộn với cuộc sống khó khăn khi vừa mới ra trường, Zhang vô tình nhìn thấy một bài đăng tuyển tình nguyện viên nội trú của một viện dưỡng lão địa phương.

Viện dưỡng lão này cung cấp chỗ ở cho các tình nguyện viên với mức giá chỉ từ 200–300 NDT mỗi tháng - thấp hơn khoảng 10 lần so với thị trường - đổi lại họ sẽ tham gia hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi đang sinh sống tại đây. Điều kiện tham gia là dưới 35 tuổi, chưa sở hữu bất động sản tại Tô Châu và đang có công việc toàn thời gian.

Theo thông tin được đăng tải, viện dưỡng lão này có tên Yiyang Senior House với quy mô 1500 giường bệnh. Giám đốc điều hành Shen Rong cho biết đã có 40 hồ sơ ứng tuyển vào vị trí tình nguyện viên nhưng chỉ có 5 người được chọn. Zhang Jin chính là một trong số những người may mắn đó. Khi nhận được tin trúng tuyển, cô từng đăng tải lên MXH và ví cuộc sống mới của mình tại viện dưỡng lão với việc “bắt đầu nghỉ hưu từ tuổi 22”.

Để đảm bảo cuộc sống riêng tư của các tình nguyện viên, viện dưỡng lão chỉ yêu cầu tối thiểu 45 giờ phục vụ cho mỗi quý.

Sợi dây gắn kết các thế hệ

Vào các ngày trong tuần, Zhang Jin là nhân viên văn phòng tại một công ty cách viện dưỡng lão chỉ 30 phút di chuyển. Cuối tuần, cô lại trở thành tình nguyện viên hỗ trợ người già trong các lớp học khiêu vũ, cùng tham gia các hoạt động giải trí và trò chuyện.

Đặc biệt, Zhang chia sẻ mình có một “người bạn” gắn bó khá thân thiết là một cụ ông 89 tuổi. Cô thường trò chuyện với ông cụ mỗi buổi tối sau khi tan làm. Nếu đi làm về muộn, cô sẽ báo trước để cụ ông không phải lo lắng. Cụ ông cũng coi Zhang như cháu gái ruột của mình, thậm chí còn dậy vào 5h sáng để nấu súp cho cô khi cô bị ốm.

Zhang Jin và “người bạn” đặc biệt của mình tại viện dưỡng lão. Ảnh: ettoday

Zhang chia sẻ cô không có người thân ở thành phố này, nhưng chính những người cao tuổi tại đây đã dành cho cô rất nhiều tình yêu thương như gia đình. Nhờ vậy, cô cũng cảm thấy đỡ áp lực hơn trong cuộc sống.

Hiện tại, Zhang là tình nguyện viên duy nhất còn lại tại đây vì 4 người khác đã kết hôn và chuyển ra ngoài. Viện dưỡng lão cũng đang có kế hoạch tuyển thêm những tình nguyện viên mới.

Giải pháp cho tương lai

Mô hình này của viện dưỡng lão và những trải nghiệm của Zhang đã tạo ra một giải pháp mới: vừa giúp lao động trẻ nhập cư giảm áp lực tài chính, vừa mang lại sự ấm áp và xoa dịu tinh thần cho những người già cô đơn.

Cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Trung Quốc đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Theo một điều tra dân số năm 2020, quốc gia này có đến 246 triệu người trên 60 tuổi (chiếm đến 18,7% dân số). Dự kiến đến năm 2050, số người cao tuổi sẽ chiếm đến ⅓ dân số.

Viện dưỡng lão không chỉ cung cấp nơi ở và chăm sóc sức khoẻ mà còn quan tâm tới cả đời sống tinh thần cho các “cư dân cao tuổi”. Ảnh:ettoday

Mô hình “chung sống giữa hai thế hệ” này đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng, không chỉ người già cần nhận được được sự quan tâm và bầu bạn mà chính người trẻ cũng sẽ có cơ hội được tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm sống từ những bậc cao niên.