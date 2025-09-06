28 ngân hàng và 4 trung gian thanh toán đã thực hiện liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội

Ảnh minh họa

Số liệu thống kê từ NHNN cho biết, tính đến ngày 15/8/2025, cả ngành Ngân hàng đã có hơn 123,9 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân được thu nhập, đối chiếu thông tin sinh trắc học (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số); đối với khách hàng tổ chức, đã đối chiếu thông tin sinh trắc học hơn 1,3 triệu hồ sơ (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số). Việc này đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác làm sạch dữ liệu, số vụ lừa đảo giảm hơn 59%, các tài khoản liên quan đến gian lận giảm 52% so với trước thời điểm thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) đã phối hợp với C06, Bộ Công an hoàn thành 06 đợt đối chiếu, làm sạch dữ liệu khách hàng với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức offline. 63 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy; 57 TCTD và 39 tổ chức TGTT đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng Mobile app; 32 TCTD và 15 tổ chức trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VNeID

Về kết quả thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) : Trong 7 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, giao dịch TTKDTM tăng 44,40% về số lượng và 25,04% về giá trị; qua kênh Internet tăng 49,65% về số lượng và 35,61% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 38,34% về số lượng và 21,24% về giá trị; giao dịch qua QR Code tăng 66,73% về số lượng và 159,58% về giá trị; qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 4,41% về số lượng và tăng 45,27% về giá trị; qua Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng 15,77% về số lượng và 3,77% về giá trị.

Trong 7 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, giao dịch qua ATM tiếp tục giảm 15,83% về số lượng và giảm 4,97% về giá trị cho thấy nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt của người dân đang có xu hướng giảm và được thay thế bởi các phương thức, thói quen TTKDTM.

Về việc triển khai đáp ứng nhu cầu thanh toán phục vụ tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Tính đến nay, đã có 32 đơn vị thực hiện liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội; trong đó có 28 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Vietinbank, BIDV, Vietcombank, LPBank, Vikki Bank, MBBank, PvcomBank, HDBank, CoopBank, ShinhanBank, TPBank, NCB, Nam A Bank, KienlongBank, Agribank, BVBank, ACB, MSB, Sacombank, BaoViet Bank, Techcombank, ABBANK, VIB, VPBank, SaigonBank, VietABank, MBV, OCB) và 04 đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (VNPT Money, Mobifone Money, Viettel Money, MOMO).

Triển khai Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà Nhân dân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, NHNN đã có văn bản số 7599/NHNN-TT ngày 29/8 chỉ đạo các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động an toàn, thông suốt 24/7 đáp ứng nhu cầu chi quà tặng đến người dân và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Kho bạc Nhà nước và các bên liên quan trong việc chuyển khoản quà tặng đến người dân.

Theo đó, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã hướng dẫn khách hàng cách thức liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội để nhận tiền nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Đồng thời, NHNN cũng điều chỉnh thời gian Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoạt động cả dịp nghỉ lễ Quốc khánh để công tác chi trả, nhận tiền được liên tục, kịp thời.