29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi

17-02-2026 - 12:45 PM | Sống

29 Tết, mạng xã hội lại rộn ràng với những mâm cơm tất niên đầy ắp món ngon từ khắp mọi miền.

Những ngày cuối năm, dù công việc còn bộn bề đến đâu, hầu như gia đình nào cũng cố gắng thu xếp để chuẩn bị một mâm cơm chỉn chu dâng lên bàn thờ tổ tiên. Đó không đơn thuần là bữa ăn, mà là khoảnh khắc đánh dấu một năm cũ khép lại, một năm mới đang chờ phía trước. Sau nghi thức cúng lễ trang trọng, cả nhà quây quần bên nhau, vừa thưởng thức mâm cơm tất niên, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn của suốt 12 tháng đã qua.

Điều đặc biệt là mâm cơm tất niên ở mỗi địa phương lại mang một màu sắc rất riêng. Miền Bắc quen thuộc với bánh chưng xanh, giò lụa, thịt đông; miền Trung đậm đà với các món rim, món mặn đậm vị, có nơi có cả mực; miền Nam rộn ràng với thịt kho trứng, canh khổ qua… Khắp mọi miền, mỗi nơi một vẻ, nhưng điểm chung vẫn là sự đầy đặn, ấm cúng và chứa đựng biết bao tâm ý của người chuẩn bị.

Và cứ đến hẹn lại lên, mạng xã hội vào ngày 30 Tết lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ Bắc vào Nam, đâu đâu cũng chia sẻ hình ảnh những mâm cơm tất niên được bày biện công phu, đủ sắc đủ vị. Có mâm truyền thống chuẩn "vị nhà", có mâm được biến tấu sáng tạo, nhưng tất cả đều toát lên không khí sum vầy và niềm vui đón Tết. Nhìn những "tuyệt phẩm" ấy, người ta không chỉ thấy đồ ăn ngon mà còn cảm nhận rõ tinh thần đoàn viên lan tỏa khắp mọi miền đất nước.

Những mâm cơm Tết với các món quen thuộc ở Hà Nội: thịt gà, bánh chưng, nem rán...

29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 1.
29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 2.
29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 3.

(Ảnh: Quỳnh Anh, Thuỷ Tiên, Huyền Trang)

Mâm cơm Tết ở Hải Phòng (Hải Dương cũ) có cả món chả rươi đặc sản

29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 4.
29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 5.

(Ảnh: Ngọc Ánh)

Mâm cơm Tết ở Nghệ An

29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 6.

(Ảnh: Em Chím)

Cơm tất niên ở Hà Tĩnh có thêm sự góp mặt của món mực

29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 7.
29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 8.

(Ảnh: Hiền Linh)

Những mâm cơm tất niên muôn màu sắc ở TP.HCM, nhưng luôn có sự xuất hiện của những món quen thuộc như bánh tét, khổ qua, thịt kho hột vịt...

29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 9.
29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 10.
29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 11.
29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 12.
29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 13.
29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 14.

(Ảnh: Trinh Thy, dì Kim Hồng, dì Nhanh, Minh Thư, Kiều Tú, Anh Thơ)

Mâm cúng người Hoa ở TP.HCM với khâu dục (khâu nhục) bánh bao, bánh tổ

29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 15.
29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 16.

(Ảnh: Kim Yến)

Tất niên ở Đà Lạt (Lâm Đồng) với nhiều món đa dạng

29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 17.

(Ảnh: Hoàng Diệu)

Những mâm cơm miền Tây đến từ An Giang (Kiên Giang cũ), Đồng Tháp, Vĩnh Long

29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 18.
29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 19.
29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 20.
29 Tết, loạt siêu phẩm cơm tất niên trình làng: Hà Tĩnh cúng mực, Hải Phòng có chả rươi- Ảnh 21.

(Ảnh: Thanh Trung, Nhật Vy, Ngọc Thuỳ)

Năm mới đang đến rất gần, và những mâm cơm tất niên dường như càng làm cho không khí ngày cuối năm thêm ấm áp, rộn ràng hơn. Ở khắp mọi miền, mỗi gia đình có cách chuẩn bị khác nhau, món ăn khác nhau, cách bày biện cũng chẳng ai giống ai. Thế nhưng, điểm chung vẫn là những mong ước giản dị được gửi gắm qua từng món ăn: cầu cho một năm mới bình an, đủ đầy, nhiều niềm vui và may mắn cho cả gia đình.

Tết vẫn vui, mâm cỗ vẫn đủ vị: Vì sao dưa hành - món bị đồn “dễ gây ung thư” - thực ra không đáng sợ như nhiều người nghĩ?

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

