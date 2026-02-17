Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thương tuyển nữ Việt Nam ăn tết xa nhà

17-02-2026 - 12:03 PM | Sống

Đội tuyển nữ Việt Nam ăn Tết tại Nhật Bản.

Ngày đầu năm mới 2026, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã chính thức có mặt tại Narita (Nhật Bản), bắt đầu chuyến tập huấn trọng điểm nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026.

Tuyển nữ Việt Nam ăn Tết 2026 ở Nhật Bản (Ảnh: VFF)

Chuyến bay chở thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Narita lngày 16/2. Ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, toàn đội đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các bài tập hồi phục thể trạng để thích nghi với điều kiện thời tiết và chuẩn bị cho cường độ tập luyện cao tại đây.

Theo kế hoạch được Ban huấn luyện công bố, tâm điểm của đợt tập huấn từ ngày 16/2 đến 21/2 là hai trận đấu giao hữu đối kháng với CLB Bardral Urayasu – một đối thủ có trình độ chuyên môn cao tại Nhật Bản. Các trận đấu dự kiến diễn ra vào các ngày 17/2 và 19/2.

Chuyến tập huấn tại xứ sở Mặt trời mọc là bước chuẩn bị mang tính quyết định trước khi đội tuyển di chuyển sang Thái Lan tham dự Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026. Giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 24/2 đến 2/3 tại tỉnh Nakhon Ratchasima.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Myanmar, Philippines và Australia. Trong khi đó, bảng A quy tụ chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Với vị thế là một trong những đội bóng mạnh của khu vực (hiện đứng trong top 11 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA), mục tiêu của các cô gái vàng futsal Việt Nam không gì khác ngoài việc cạnh tranh ngôi vị cao nhất.

HLV 75 tuổi Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam: “Thắng thì các con nhận, thua thì bác chịu”

Theo Tiên Tiên

