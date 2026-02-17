'Táo Quân' bản mới lộn xộn, quảng cáo quá nhiều

Tối 16/2, nhiều khán giả tiếc nuối vì chương trình Táo Quân đã dừng lại sau 20 năm đồng hành mỗi tối Giao thừa. Năm nay, Đài truyền hình Việt Nam VTV đã giới thiệu chương trình mới mang tên Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân , lồng ghép những vấn đề thời sự như tinh gọn, sáp nhập, văn hóa concert, tinh thần thể thao Việt Nam...

Ngoài phần tiểu phẩm hài kịch của các nghệ sĩ Thái Sơn, Trung Ruồi, Lưu Huyền Trang trong vai "gia đình táo", NSƯT Tiến Minh thể hiện vai Thiên Lôi và Đỗ Duy Nam đóng Tào Đẩu, khán giả còn được thưởng thức các tiết mục âm nhạc do Isaac, Hoàng Hải, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng thể hiện. Mặt khác, Quảng trường mùa xuân còn có các phân đoạn trò chuyện tâm sự với nghệ sĩ hoặc khách mời.

Táo Quân bản mới cũng có Tào Đẩu, còn kết hợp hài kịch, nhạc kịch, nghệ thuật trình diễn nhưng không đủ sức thu hút khán giả.

Tuy nhiên, chính vì nội dung Gặp nhau cuối năm: Quảng trường mùa xuân đa dạng thể loại như vậy, nên khán giả phần nào cảm thấy nội dung chương trình lộn xộn rời rạc khó hiểu, phần hài kịch nhạt nhòa, tiết mục âm nhạc không xuất sắc.

Trong các năm trước, phần báo cáo nội dung công tác của các Táo Quân được thể hiện hài hước đầy châm biếm. Tuy nhiên, năm nay không có những màn đối đáp gay cấn, đem lại sự thích thú cho khán giả. Các bản nhạc chế, viết lại lời cũng không tạo được ấn tượng.

Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn nghệ sĩ trẻ cũng là vấn đề đáng lo ngại. Một mình Đỗ Duy Nam khó có thể đảm nhận gánh nặng mà Xuân Bắc và Công Lý để lại khi cùng lúc đóng hai nhân vật Tào - Đẩu.

Bộ ba Táo Ông - Táo Bà Thái Sơn, Trung Ruồi, Lưu Huyền Trang không thể khiến khán giả bật cười. Nhiều người xem còn bình luận: "Uống nước lọc còn mặt hơn chương trình", "Tôi đã chuyển kênh xem Hoa Xuân Ca", "Xem cứ tạp nham kiểu gì ấy. Có vẻ cái bóng của Táo Quân lớn quá, khó mà quên ngay được", "Hơi giống chè thập cẩm thêm trà sữa và nước sâm", "Nhà tôi xem lại các chương trình Táo Quân cũ cho có không khí Tết"...

Chương trình liên tục thay đổi tiết mục khiến khán giả khó theo dõi.

Gia đình táo bị chê nhạt.

Nội dung chương trình cũng bị loãng vì xuất hiện quá nhiều quảng cáo. Trong đó, nhà đài không chỉ liên tục ngắt thời lượng để chèn quảng cáo, MC cũng dừng giới thiệu chương trình để đọc tên các nhà tài trợ, mà hai diễn viên Đỗ Duy Nam và Tiến Minh ngồi ngay trên sân khấu còn khen tới tấp một thương hiệu máy lọc nước khiến khán giả cảm thấy khó chịu vì quảng cáo quá phô.

Một số điểm hạn chế của chương trình Quảng trường mùa xuân còn nằm ở phần sân khấu nhỏ và tối, trang phục của nghệ sĩ cũ kỹ như 20 năm trước. Sự thiếu sáng tạo này khiến nhiều người bỏ theo dõi chương trình.

Trang phục thiếu sáng tạo, bài hát cũ kỹ khiến chương trình mất khán giả.