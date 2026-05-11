Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

295 người sắp được mua cổ phiếu công ty chứng khoán của ông Nguyễn Duy Hưng với giá cực hời

An Thái | 11-05-2026 - 10:53 AM | Thị trường chứng khoán

295 người sắp được mua cổ phiếu công ty chứng khoán của ông Nguyễn Duy Hưng với giá cực hời

Cổ phiếu SSI hiện giao dịch quanh vùng 28.500 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa hơn 71.000 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, Chứng khoán SSI dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 - 2027 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Trên thị trường, cổ phiếu SSI hiện giao dịch quanh vùng 28.500 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa hơn 71.000 tỷ đồng. Giá phát hành ESOP thấp hơn đáng kể thị giá trên sàn của SSI.

Theo danh sách công bố, 295 nhân sự được mua cổ phiếu ESOP gồm Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng dự kiến được mua 1 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT dự mua 400.000 cổ phiếu, ông Thomas Nguyễn dự mua 400.000 cổ phiếu, ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên HĐQT dự mua 200.000 cổ phiếu, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI dự mua 150.000 cổ phiếu...

Được biết, đây là một trong 2 phương án tăng vốn được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của SSI. Cùng với ESOP, SSI dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận một cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 500,6 triệu đơn vị. Nếu thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng lên mức 30.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 1/2026, tổng doanh thu 3,295 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 1,593 tỷ đồng, dẫn đầu nhóm công ty chứng khoán.

Năm 2026, công ty chứng khoán này lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 15.660 tỷ đồng và lãi trước thuế 5.838 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 15% so với thực hiện năm 2025.

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dòng vốn tỷ USD "chực chờ" đổ bộ Việt Nam, công ty chứng khoán bước vào cuộc đua mới

Dòng vốn tỷ USD "chực chờ" đổ bộ Việt Nam, công ty chứng khoán bước vào cuộc đua mới Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức 11-15/5: 50 doanh nghiệp đồng loạt “lăn chốt”, Hòa Phát góp mặt, một ngân hàng chi gần 9.000 tỷ trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức 11-15/5: 50 doanh nghiệp đồng loạt “lăn chốt”, Hòa Phát góp mặt, một ngân hàng chi gần 9.000 tỷ trả cổ tức Nổi bật

Loạt doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 11/5-15/5

Loạt doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 11/5-15/5

10:32 , 11/05/2026
Giá vàng, bạc hồi phục mạnh, đã đến thời điểm giải ngân mạnh tay?

Giá vàng, bạc hồi phục mạnh, đã đến thời điểm giải ngân mạnh tay?

10:20 , 11/05/2026
HDBank dự kiến phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu

HDBank dự kiến phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu

10:13 , 11/05/2026
Nóng: Hoa Sen và Nam Kim bị điều tra chống bán phá giá tại Úc, biên độ sơ bộ tới 56%

Nóng: Hoa Sen và Nam Kim bị điều tra chống bán phá giá tại Úc, biên độ sơ bộ tới 56%

09:53 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên