295 người sắp được mua cổ phiếu công ty chứng khoán của ông Nguyễn Duy Hưng với giá cực hời

CTCP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, Chứng khoán SSI dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 - 2027 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Trên thị trường, cổ phiếu SSI hiện giao dịch quanh vùng 28.500 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa hơn 71.000 tỷ đồng. Giá phát hành ESOP thấp hơn đáng kể thị giá trên sàn của SSI.

Theo danh sách công bố, 295 nhân sự được mua cổ phiếu ESOP gồm Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng dự kiến được mua 1 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT dự mua 400.000 cổ phiếu, ông Thomas Nguyễn dự mua 400.000 cổ phiếu, ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên HĐQT dự mua 200.000 cổ phiếu, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI dự mua 150.000 cổ phiếu...

Được biết, đây là một trong 2 phương án tăng vốn được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của SSI. Cùng với ESOP, SSI dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận một cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 500,6 triệu đơn vị. Nếu thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng lên mức 30.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 1/2026, tổng doanh thu 3,295 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 1,593 tỷ đồng, dẫn đầu nhóm công ty chứng khoán.

Năm 2026, công ty chứng khoán này lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 15.660 tỷ đồng và lãi trước thuế 5.838 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 15% so với thực hiện năm 2025.