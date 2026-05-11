HDBank dự kiến phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu

Ảnh minh họa

HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) mới đây đã công bố Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu HDBank lần 1 năm 2026 để huy động vốn.

Cụ thể, HĐQT HDBank chấp thuận chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 1 năm 2026 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng và phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank lần 1 năm 2026 số 36/2026/TT-TGĐ-BOND ngày 224/2026.

HĐQT cũng giao Tổng Giám đốc quyết định và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành Trái phiếu nói trên, bao gồm: số đợt phát hành thực tế, thời điểm phát hành, phương thức phát hành cụ thể của từng đợt, mệnh giá Trái phiếu, lãi suất, kỳ hạn, tài liệu thuộc Hồ sơ chào bán Trái phiếu,....

Trong một diễn biến khác, ngày 29/4/2026, HDBank đã tăng sở hữu từ 48,3 triệu cổ phần (tỷ lệ 29,99%) lên mức 110,68 triệu cổ phần chiếm 75,74% vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán HD (HDS), qua đó trở thành công ty mẹ của HDS.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2026, tổng huy động vốn trong kỳ của HDB vượt 880.000 tỷ đồng, tăng 5,9%; trong đó tiền gửi của khách hàng vượt 725.000 tỷ đồng tăng 11,9%. Trong quý đầu năm, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt gần 10.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tỷ lệ ROE đạt 24,29%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,16%, tăng mạnh so với mức 14,32% cùng kỳ và cao top đầu thị trường.

Tỷ lệ nợ xấu (theo thông tư 31 NHNN) thấp 1,86%. Tỷ lệ dư nợ trên tổng huy động (LDR) được kiểm soát chỉ 69,8%, các chỉ số an toàn khác được đảm bảo.

Tính đến 31/3/2026, tổng tài sản HDBank đạt 984.216 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ tín dụng đạt 635.085 tỷ đồng, tăng trưởng 8%, cao hơn mức bình quân toàn ngành (ước khoảng 3,18%), tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và là các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

PV