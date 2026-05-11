Chứng khoán UP trở thành cổ đông lớn tại một công ty thực phẩm

CTCP Chứng khoán UP (UPSC) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu FCC của Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Theo đó, trong phiên 8/5/2026, Chứng khoán UP đã mua vào 330.000 cổ phiếu FCC, qua đó tăng sở hữu từ 500.000 cổ phiếu (tỷ lệ 8,33%) lên mức 830.000 cổ phiếu (tỷ lệ 13,83%).

Trước đó, Chứng khoán UP đã mua vào 500.000 cổ phiếu FCC trong phiên 3/4 để tăng sở hữu từ 0% lên 8,33%, qua đó trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Liên quan đến biến động cơ cấu cổ đông tại FCC, ngày 10/04/2026, CTCP Gemadept (mã: GMD, sàn HoSE) đã bán thành công toàn bộ gần 1,6 triệu cổ phiếu FCC để giảm tỷ lệ sở hữu từ 26,56% về 0%. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận với tổng giá trị thu về gần 51 tỷ đồng.

Toàn bộ số cổ phiếu thoái vốn của Gemadept được chuyển nhượng cho hai nhà đầu tư cá nhân ngay trong ngày 10/04. Trong đó, ông Đặng Trường Giang đã mua vào 1 triệu cổ phiếu để nắm giữ tỷ lệ 16,67% vốn điều lệ. Bà Lê Thủy Tiên mua gần 593.000 cổ phiếu còn lại để sở hữu 9,89% vốn. Cả hai cá nhân này sau đó trở thành cổ đông lớn của FCC.

CTCP Liên hợp Thực phẩm có lịch sử hoạt động từ năm 1971. Tiền thân của doanh nghiệp là Nhà máy Liên hợp thực phẩm với các sản phẩm truyền thống như lương thực, bánh mì và mì sợi.

Sau giai đoạn cổ phần hóa, công ty mở rộng sang sản xuất bánh kẹo, bia và nước khoáng. Hiện tại, FCC đã dừng hoàn toàn hoạt động sản xuất cốt lõi này. Doanh nghiệp hiện chỉ tập trung vào mảng thương mại và khai thác cho thuê các khu đất tại Hà Nội làm nhà kho hoặc kiot bán hàng.

Trở lại với Chứng khoán UP, Tổng giám đốc Trần Văn Chiến vừa qua đã bán 88.000 trong tổng số 200.000 cổ phiếu trong thời gian từ 30/3 đến 28/4/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch là do thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch, ông Trần Văn Chiến giảm sở hữu từ 1,18 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,67%) xuống mức 1,1 triệu cổ phiếu chiếm 3,4% vốn Chứng khoán UP.



