Loạt doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 11/5-15/5

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, sẽ có 37 doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu trong tuần này từ ngày 11/5/2026 - 15/5/2026.

Cụ thể, CTCP Môi trường đô thị Quảng Nam (MCK: QNU, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,32%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 432 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/5/2026.

CTCP May Bình Minh (MCK: BMG, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/5/2026.

CTCP Thương mại Hóc Môn (MCK: HTC, sàn HNX) trả cổ tức đợt 4/2025 bằng tiền tỷ lệ 4%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 400 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/5/2026.

CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (MCK: GLT, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 34%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.400 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/5/2026.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (MCK: HPG, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/5/2026.

CTCP Dược Hậu Giang (MCK: DHG, sàn HoSE) trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền tỷ lệ 50%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/5/2026.

CTCP Dệt lưới Sài Gòn (MCK: SFN, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/5/2026.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (MCK: FMC, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/5/2026.

CTCP Vải sợi may mặc miền bắc (MCK: TET, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 1%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 100 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/5/2026.

CTCP Dược Đồng Nai (MCK: DPP, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/5/2026.

CTCP Tập đoàn Macstar (MCK: MAC, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày đăng ký cuối cùng là 12/5/2026.

CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (MCK: INN, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/5/2026.

CTCP Minh Hưng Quảng Trị (MCK: GMH, sàn HoSE) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền tỷ lệ 3%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 300 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/5/2026.

CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (MCK: SKN, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 5,81%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 581 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/5/2026.

CTCP Vận tải và chế biến than Đông Bắc (MCK: VDB, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 28,7658%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.876,58 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/5/2026.

CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng (MCK: CPH, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 20,22%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.022 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/5/2026.

CTCP Cấp nước Hải Phòng (MCK: HPW, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/5/2026.

CTCP Thiết bị (MCK: MA1, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/5/2026.

CTCP Thế Giới Số (Digiworld, MCK: DGW, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/5/2026.

CTCP Thủy điện Nước Trong (MCK: NTH, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/5/2026.

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (MCK: VSH, sàn HoSE) trả cổ tức đợt 4/2025 bằng tiền tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/5/2026.

CTCP Xây dựng Sông Hồng (MCK: ICG, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/5/2026.

CTCP Vạn Phát Hưng (MCK: VPH, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2026.

Tổng Công ty May Hưng Yên- CTCP (MCK: HUG, sàn UPCoM) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2026.

CTCP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin (MCK: CLM, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2026.

CTCP Giám định - Vinacomin (MCK: VQC, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 14%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.400 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2026.

CTCP Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng (MCK: BED, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 19%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.900 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2026.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, MCK: LPB, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2026.

CTCP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái (MCK: CAP, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 31%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.100 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2026.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (MCK: SIP, sàn HoSE) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền tỷ lệ 40%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2026.

CTCP Dệt May 7 (MCK: DM7, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 14%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.400 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2026.

CTCP Cấp nước Nam Định (MCK: NDW, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 6%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2026.

CTCP Nước sạch Bắc Giang (MCK: BGW, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 8,1%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 810 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2026.

Công ty CP 28.1 (MCK: AG1, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2026.

CTCP Dược Hà Tĩnh (MCK: HDP, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 16%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.600 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2026.

CTCP Xây lắp cơ khí và Lương thực thực phẩm (MCK: MCF, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 6,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 650 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2026.

CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin (MCK: UEM, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2026.



