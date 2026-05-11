Giá vàng, bạc hồi phục mạnh, đã đến thời điểm giải ngân mạnh tay?

Giá vàng đã tăng gần 15% kể từ mức đáy cuối tháng 3, giá bạc phục hồi mạnh mẽ hơn với mức tăng hơn 30%, gấp đôi so với mức tăng của vàng.

Đà tăng của giá vàng, giá bạc được tiếp sức bởi nhiều thông tin, tín hiệu cho thấy xung đột Trung Đông có thể được khép lại, hoạt động thương mại tại eo biển Hormuz được mở cửa và nền kinh tế Mỹ đang chậm lại khiến dòng tiền tiếp tục tìm đến các kim loại quý này như một kênh trú ẩn an toàn.

Chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Chu Phương, chuyên gia thị trường vàng bạc đưa ra nhận định về thị trường vàng, bạc và khuyến nghị cho nhà đầu tư.

Giá vàng, bạc phục hồi mạnh trong một vài phiên trở lại đây, tính đến ngày 10/5, giá vàng đã tăng gần 15% kể từ mức đáy cuối tháng 3, còn bạc phục hồi mạnh mẽ hơn với mức tăng hơn 30 %. Theo bà, đà tăng của giá vàng, bạc liệu đã hình thành 1 xu hướng tăng rõ ràng hay chưa?

Từ mức đáy tháng 3 của vàng là 4.100 USD/ounce, hiện tại giá vàng đã hồi phục trên 15% còn bạc hồi phục 30% từ đáy vùng 61 USD/ounce. Cả hai thị trường đều tăng trở lại dựa trên yếu tố kĩ thuật và lực cầu bắt đáy cũng như việc thị trường cân nhắc bối cảnh vĩ mô cơ bản.

Về kĩ thuật, vàng từng chạm đường trung bình động 200 ngày (MA 200 ngày) (hỗ trợ dài hạn) ngày 23/3 rồi bật lên nhưng vẫn đang nằm dưới các đường MA 50 – 100 ngày cho thấy trung hạn không quá lạc quan. Việc đóng nến tuần 2/5-9/5 của vàng trên MA 20 ngày (vùng 4.710) đang là tín hiệu tích cực ngắn hạn.

Đối với bạc, các tín hiệu kĩ thuật có vẻ tích cực hơn một chút khi bạc chưa từng về MA 200 ngày dù rơi rất mạnh vào cuối tháng 3 và hiện đang neo trên cả các đường MA 20 – 50 ngày và đóng nến tuần ngay tại MA 100 ngày.

Bất ổn địa chính trị vẫn kéo dài, Mỹ - Iran vẫn chưa đi đến một thỏa thuận chính thức và giá dầu neo cao kéo dài sẽ là một thách thức lớn cho các Ngân hàng trung ương (NHTW). Các NHTW có tầm ảnh hưởng lớn như Fed – ECB – BOJ, BOE khó có thể hạ lãi suất trong ngắn hạn và thậm chí một số quan chức diều hâu thậm chí đã để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tương lai. Điều này cản trở phần nào xung lực tăng của cả vàng – bạc thời gian gần đây. Hơn thế nữa, sau năm 2025 tăng dựng đứng gần 70% của vàng và hơn 130% của bạc, thị trường cũng sẽ rơi vào các nhịp điều chỉnh ngắn hạn – tích lũy là hết sức dễ hiểu.

Riêng với vàng, thông tin các Ngân hàng trung ương toàn cầu bán ròng vàng tháng 3 cũng không quá ủng hộ kim loại quý. Tuy nhiên, nhìn nhận lại đây sẽ là bài học lớn của việc đa dạng hóa danh mục dự trữ chiến lược cho tất cả các Ngân hàng trung ương, họ cần chuẩn bị cho nhiều tình huống “thiên nga đen” có thể xảy ra. Khi xung đột chấm dứt, áp lực tăng, lãi suất giảm đi, dòng tiền sẽ sớm trở lại với vàng – một trong những tài sản dự trữ hàng đầu, an toàn và thể hiện được vai trò lớn trong các rủi ro có thể có trong tương lai.

Triển vọng thị trường bạc về cơ bản vẫn tích cực, nhu cầu cho kinh tế xanh hay trí tuệ nhân tạo là khá lớn. Cuộc xung đột Mỹ - Iran càng làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược của năng lượng tái tạo. Nếu xung đột kết thúc, nhu cầu bạc trong công nghiệp sẽ khá cao và đẩy giá tăng trở lại.

Bà Chu Phương, chuyên gia thị trường vàng bạc

Đây liệu đã là thời điểm tốt để nhà đầu tư giải ngân mạnh tay hơn vào vàng, bạc chưa và vì sao , thưa bà?

Với tình hình địa chính trị bất ổn như hiện tại đặc biệt là Trung Đông kéo theo giá dầu ở mức cao, các Ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ cần rất thận trọng trong quyết định chính sách tiền tệ và vì thế các nhà đầu tư chưa nên tất tay vào vàng – bạc ở giai đoạn này. Biến động của thị trường vẫn sẽ lớn, đặc biệt là khi Ngân hàng trung ương Mỹ kì vọng có nhà lãnh đạo mới, với định hướng chính sách tiền tệ mới. Nhà đầu tư có thể giải ngân từng phần và bám sát diễn biến giá vàng, bạc thế giới để có thể cân nhắc đầu tư.

Với vàng – bạc, hãy luôn giải ngân ở nhiều vị thế để có thể hạn chế rủi ro “bắt dao rơi” khi thị trường đang trong pha rung lắc khá mạnh.

Tỷ giá USD/VND đang neo tương đối cao, điều này cũng sẽ khiến cho giá vàng – bạc trong nước có phần cao hơn. Lãi suất cao cũng thu hút phần nào dòng tiền của vàng thời điểm này. Nhà đầu tư nên có sự phân chia danh mục đầu tư để đảm bảo an toàn tài sản cũng như tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

Giá vàng bạc phục hồi mạnh trở lại song vẫn cách khá xa đỉnh lịch sử thiết lập đầu năm 2026, một số tổ chức tài chính thế giới giữ quan điểm lạc quan về giá vàng, bạc. Theo bà dự báo, đến cuối năm, vàng - bạc có thể tăng lên mốc bao nhiêu?

Hiện tại, vàng – bạc vẫn còn khá xa đỉnh năm 2026 nhưng xung lực dài hạn theo tôi vẫn tích cực và nhà đầu tư vẫn có thể kì vọng vào đà tăng cuối năm. Với vàng thế giới, vùng giá 5.000 USD/ounce là vùng giá kì vọng và bạc có thể tiếp cận lại vùng giá 95 – 100 USD/ounce.

Xin trân trọng cảm ơn!