3 bí mật của bình giữ nhiệt khiến tôi tiếc vì biết chậm

Bình giữ nhiệt là món đồ quá quen thuộc, đến mức nhiều người mua khá đơn giản: nhìn dung tích, kiểu dáng, thời gian giữ nóng rồi chọn. Có người còn đặc biệt quan tâm đến dòng chữ inox 304 hay 316 và sẵn sàng trả thêm tiền vì nghĩ con số càng cao thì bình càng tốt. Thực tế, một chiếc bình có dùng tốt hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn thế. Đáng chú ý, có những điều ảnh hưởng trực tiếp đến cách chọn và sử dụng bình nhưng lại rất dễ bị bỏ qua.

1. Inox 304 và 316 có khác nhau, nhưng không phải cứ 316 là bình tốt hơn

Khi chọn bình giữ nhiệt, inox 304 và inox 316 là hai cái tên xuất hiện rất thường xuyên. Trong đó, sản phẩm sử dụng inox 316 thường có giá nhỉnh hơn, khiến nhiều người mặc nhiên cho rằng cứ chọn 316 sẽ tốt hơn 304. Thực tế không đơn giản như vậy. Inox 316 có thành phần molypden giúp tăng khả năng chống ăn mòn, đặc biệt trong một số môi trường có tính ăn mòn cao. Tuy nhiên, inox 304 cũng là loại thép không gỉ được sử dụng rất phổ biến trong các sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm. Với nhu cầu thông thường như đựng nước nóng, nước lạnh hay các loại đồ uống phù hợp, một chiếc bình inox 304 đạt chất lượng vẫn có thể đáp ứng tốt.

Quan trọng hơn, loại inox chỉ là một phần của chiếc bình. Khả năng giữ nhiệt còn liên quan đến cấu tạo hai lớp, chất lượng lớp chân không, độ kín của nắp, gioăng và chất lượng gia công. Bởi vậy, một chiếc bình ghi 316 chưa chắc đã giữ nhiệt tốt hơn một chiếc bình 304 được sản xuất tốt. Khi mua, thay vì chỉ chăm chăm tìm con số 316, người dùng nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin vật liệu cụ thể và hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Nếu nhu cầu chỉ là mang nước uống đi làm, đi học hằng ngày, inox 304 chất lượng tốt đã là một lựa chọn phổ biến và phù hợp.

2. Không phải thứ gì cũng nên cho vào bình giữ nhiệt

Tên gọi bình giữ nhiệt rất dễ khiến người dùng có cảm giác đây đơn giản là một chiếc bình có khả năng giữ nóng hoặc giữ lạnh, vậy nên đồ uống gì cũng có thể cho vào. Đây lại là điểm cần cẩn thận. Với nước lọc nóng hoặc lạnh, trà, cà phê..., người dùng có thể sử dụng khi sản phẩm được nhà sản xuất thiết kế cho loại đồ uống và mức nhiệt tương ứng. Tuy nhiên, với những loại đồ uống khác, cần xem kỹ hướng dẫn của chính chiếc bình đang dùng.

Chẳng hạn, sữa và đồ uống có thành phần sữa không nên được tùy tiện để lâu trong bình giữ nhiệt. Điều đáng lo ở đây không phải những lời đồn kiểu sữa gặp inox sẽ sinh độc, mà nằm ở việc sữa là thực phẩm dễ hỏng nếu không được duy trì ở nhiệt độ bảo quản an toàn. Một số hãng bình giữ nhiệt lớn cũng khuyến cáo không dùng một số dòng sản phẩm của họ để giữ sữa trong thời gian dài. Tương tự, đồ uống có gas cũng không thể mặc nhiên đổ vào mọi loại bình giữ nhiệt. Khí carbon dioxide có thể làm tăng áp suất trong bình kín. Vì vậy, nếu muốn đựng nước có gas, cần chọn sản phẩm được nhà sản xuất xác nhận phù hợp thay vì tận dụng chiếc bình đang có.

Nói cách khác, mua được một chiếc bình tốt mới chỉ là một nửa câu chuyện. Trước khi đổ một loại đồ uống khác nước thông thường vào bình, hãy xem hướng dẫn sử dụng. Đừng lấy khả năng giữ nhiệt tốt để suy ra rằng chiếc bình có thể chứa mọi thứ.

3. Miệng bình cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ nhiệt

Đây là chi tiết ít được chú ý hơn. Khi đứng trước hai chiếc bình cùng dung tích, phần lớn mọi người sẽ nhìn chất liệu, kiểu dáng hoặc thời gian giữ nhiệt được công bố, trong khi kích thước miệng bình thường chỉ được quan tâm ở khía cạnh dễ uống hay dễ vệ sinh. Về nguyên lý, phần miệng là một trong những nơi nhiệt có thể trao đổi với môi trường bên ngoài. Miệng càng rộng, diện tích tiếp xúc càng lớn, mỗi lần mở nắp, không khí bên trong và bên ngoài cũng trao đổi dễ dàng hơn. Vì vậy, trong những điều kiện tương đương, thiết kế cổ hẹp có thể có lợi thế hơn về hạn chế thất thoát nhiệt so với miệng rất rộng. Đó cũng là lý do một số mẫu bình chuyên giữ nóng lâu có phần thân lớn nhưng cổ được thu nhỏ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cứ nhìn thấy bình miệng nhỏ là có thể kết luận nó giữ nhiệt tốt. Ngược lại, bình miệng rộng còn có ưu điểm rất thực tế: dễ cho đá viên, dễ rót đồ uống, dễ đưa dụng cụ vào cọ rửa và thuận tiện vệ sinh phần đáy.

Quan trọng nhất, kích thước miệng bình vẫn chỉ là một yếu tố trong cả thiết kế. Khả năng giữ nhiệt thực tế phụ thuộc lớn vào kết cấu cách nhiệt, chất lượng lớp chân không, thiết kế nắp và độ kín của sản phẩm. Vì vậy, nếu ưu tiên giữ nóng hoặc lạnh thật lâu, có thể cân nhắc bình cổ hẹp, còn nếu thường xuyên cho đá và muốn vệ sinh dễ dàng, miệng rộng lại tiện hơn.

Chọn bình giữ nhiệt, đừng chỉ nhìn mẫu mã

Một chiếc bình đẹp chưa chắc phù hợp với nhu cầu, còn mức giá cao cũng không tự động đồng nghĩa giữ nhiệt tốt hơn. Khi mua và sử dụng, mọi người có thể nhớ vài điểm đơn giản:

+ Chọn sản phẩm của thương hiệu, nhà sản xuất hoặc nhà phân phối có thông tin rõ ràng; tránh bình không ghi cụ thể vật liệu và hướng dẫn sử dụng.

+ Không cần mặc định inox 316 luôn đáng mua hơn 304. Hãy nhìn tổng thể chất lượng chiếc bình và nhu cầu thực tế.

+ Kiểm tra thời gian giữ nóng, giữ lạnh mà nhà sản xuất công bố thay vì tự phán đoán chỉ qua độ dày hay trọng lượng.

+ Chọn miệng rộng nếu thường xuyên dùng đá, cần dễ vệ sinh; cân nhắc cổ hẹp nếu ưu tiên hạn chế thất thoát nhiệt.

+ Đọc hướng dẫn trước khi đựng sữa, nước có gas hoặc những loại đồ uống khác nước thông thường.

+ Rửa sạch bình sau mỗi lần sử dụng, chú ý cả nắp và gioăng, sau đó để các bộ phận khô ráo trước khi lắp lại.