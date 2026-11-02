3 bộ phận của tôm dễ tích tụ kim loại nặng nhất

Tôm là loại hải sản quen thuộc, được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Theo chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn tại Đài Loan (Trung Quốc), tôm thuộc nhóm động vật giáp xác, cung cấp nguồn protein chất lượng cao và có hàm lượng chất béo thấp.

Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của tôm cũng nên ăn. Một số bộ phận có nguy cơ tích tụ kim loại nặng và các chất không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt khi tôm được nuôi hoặc đánh bắt trong môi trường ô nhiễm.

Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn tôm có nguồn gốc rõ ràng, người tiêu dùng cũng cần chú ý đến những bộ phận có nguy cơ tích tụ chất độc hại để sử dụng loại thực phẩm này an toàn hơn.

Tôm giàu dinh dưỡng (Ảnh: tvbs)

3 bộ phận của tôm dễ tích tụ kim loại nặng

Đầu tôm

Đây là bộ phận được chuyên gia đặc biệt lưu ý về nguy cơ tích tụ kim loại nặng.

Theo chuyên gia Cao Mẫn Mẫn, nếu tôm sinh trưởng trong môi trường nước bị ô nhiễm, có hàm lượng kim loại nặng cao, những chất này có thể tích tụ ở phần đầu tôm.

Do đó, khi không thể xác định chắc chắn chất lượng nguồn nước nuôi, người tiêu dùng nên loại bỏ đầu tôm trước khi chế biến.

Ngược lại, nếu xác định được tôm được nuôi trong môi trường nước an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, phần đầu vẫn có thể chứa một số chất dinh dưỡng, trong đó có vitamin A.

Mang tôm

Mang tôm nằm ở hai bên phần đầu ngực, là cơ quan hô hấp giúp tôm trao đổi khí với môi trường nước.

Trong quá trình sống, mang tiếp xúc trực tiếp với dòng nước lưu thông qua cơ thể. Vì vậy, bộ phận này có thể tiếp xúc với các hạt lơ lửng, vi sinh vật và những chất ô nhiễm có trong nước.

Nếu tôm sống trong môi trường nước bị ô nhiễm, một số chất độc hại, bao gồm kim loại nặng, có khả năng tích tụ trong mô mang. Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo nên loại bỏ mang tôm trước khi chế biến, nhất là với những loại tôm không rõ nguồn gốc.

Đường ruột (chỉ tôm)

Đường ruột tôm thường được gọi là chỉ tôm, là đường màu đen hoặc xám sẫm chạy dọc sống lưng. Đây là bộ phận thuộc hệ tiêu hóa, có thể chứa thức ăn chưa tiêu hóa hết, bùn cát và chất thải của tôm và kim loại nặng nếu tôm sống ở vùng nước không an toàn.

Nếu không được làm sạch, phần đường ruột này có thể ảnh hưởng đến hương vị món ăn, tạo vị đắng nhẹ hoặc cảm giác lợn cợn khi thưởng thức.

Do đó, người nội trợ nên rút sạch chỉ tôm trước khi chế biến. Đây cũng là thao tác giúp món ăn sạch sẽ và hấp dẫn hơn.

Cần hiểu đúng về vỏ tôm

Vỏ tôm có thành phần chính là chitin, một loại polymer cấu tạo nên lớp vỏ ngoài của động vật giáp xác. Khác với đầu và mang tôm, vỏ tôm không được chuyên gia Cao Mẫn Mẫn liệt kê là bộ phận có nguy cơ tích tụ kim loại nặng cao. Tuy nhiên, đây là phần khá cứng, khó tiêu hóa hơn phần thịt.

Nhiều người cho rằng ăn cả vỏ tôm sẽ bổ sung thêm canxi cho cơ thể. Tuy nhiên, không nên mặc định vỏ tôm là nguồn cung cấp canxi tốt nhất. Phần thịt tôm mới là phần thực phẩm giàu protein và cung cấp nhiều dưỡng chất có giá trị.

Vì vậy, với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn khi nhai nuốt, nên bóc vỏ tôm trước khi ăn để tránh nguy cơ hóc hoặc khó chịu khi tiêu hóa.

Lưu ý: Không phải tất cả tôm đều chứa kim loại nặng ở mức nguy hiểm. Nguy cơ phụ thuộc vào môi trường sống, nguồn nước và chất lượng nuôi trồng. Việc lựa chọn tôm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm và chế biến đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe.