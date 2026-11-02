Lời khuyên cho các gia đình thường xuyên để thịt, cá trong ngăn đá tủ lạnh

Để thực phẩm giữ được độ tươi ngon và sử dụng an toàn, các gia đình nên lưu ý 6 điều sau:

Chia nhỏ thịt, cá trước khi cho vào ngăn đá tủ lạnh

Thay vì để nguyên một khối thịt lớn hoặc cả túi cá trong ngăn đông, các gia đình nên chia thực phẩm thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa ăn.

Cách này giúp thực phẩm đông lạnh nhanh và thuận tiện khi sử dụng. Khi cần chế biến, gia đình chỉ lấy đúng lượng cần thiết, tránh phải rã đông cả khối lớn rồi cấp đông lại phần chưa dùng.

Với cá, nên làm sạch, bỏ ruột và thấm khô bề mặt trước khi đóng gói. Thịt cũng nên được chia theo khẩu phần, tránh để lẫn nhiều loại thực phẩm trong cùng một túi.

Đóng gói kín trước khi cấp đông

Thịt, cá nên được đựng trong hộp chuyên dụng hoặc túi cấp đông kín, có khả năng chịu được nhiệt độ thấp. Việc đóng gói giúp hạn chế không khí tiếp xúc với thực phẩm, giảm tình trạng mất nước, khô bề mặt và cháy lạnh.

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Các gia đình nên ép bớt không khí trong túi trước khi đóng kín, đồng thời không sử dụng túi nilon mỏng, không rõ chất liệu hoặc không phù hợp để bảo quản thực phẩm.

Đặc biệt, không nên để thịt, cá sống tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đã nấu chín hoặc đồ ăn có thể sử dụng ngay.

Không để thực phẩm ở nhiệt độ phòng quá lâu trước khi cấp đông

Một số gia đình có thói quen mua thịt, cá về rồi để trên bàn bếp vài giờ mới sơ chế và cho vào tủ lạnh. Đây là thói quen cần thay đổi.

Thực phẩm tươi sống nên được bảo quản lạnh càng sớm càng tốt sau khi mua. Vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh ở nhiệt độ phòng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng.

Nếu chưa thể chế biến ngay, gia đình nên cho thịt, cá vào ngăn mát hoặc ngăn đông tùy thời gian dự kiến sử dụng. Không nên chờ thực phẩm có dấu hiệu giảm độ tươi mới đem cấp đông.

Ghi ngày cấp đông để kiểm soát thời gian bảo quản

Thịt, cá khi đã đông cứng thường khó phân biệt thời điểm được đưa vào tủ lạnh. Vì vậy, các gia đình nên ghi ngày cấp đông và tên thực phẩm lên từng túi hoặc hộp đựng.

Điều này giúp ưu tiên sử dụng những phần đã bảo quản lâu hơn, tránh tình trạng thực phẩm bị bỏ quên trong ngăn đá nhiều tháng.

Thời gian bảo quản phù hợp còn tùy loại thực phẩm, nhiệt độ tủ đông và cách đóng gói. Đông lạnh giúp kéo dài thời gian bảo quản nhưng không có nghĩa thực phẩm giữ nguyên chất lượng vô thời hạn.

Rã đông đúng cách, không để thịt cá ngoài bàn bếp

Khi cần chế biến, gia đình nên chuyển thịt, cá từ ngăn đông xuống ngăn mát tủ lạnh để rã đông từ từ. Đây là cách an toàn hơn so với việc để thực phẩm ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ.

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Nếu cần rã đông nhanh, có thể sử dụng lò vi sóng theo chế độ phù hợp hoặc đặt thực phẩm trong túi kín, ngâm trong nước lạnh và thay nước thường xuyên. Sau khi rã đông bằng nước lạnh hoặc lò vi sóng, nên chế biến ngay.

Không nên ngâm thịt, cá trực tiếp trong nước nóng hoặc để trên bàn bếp qua đêm vì lớp bên ngoài có thể đạt nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển trong khi bên trong vẫn còn đông cứng.

Không cấp đông lại thực phẩm đã rã đông

Một sai lầm thường gặp là lấy cả túi thịt, cá ra rã đông nhưng chỉ sử dụng một phần, sau đó cho phần còn lại trở lại ngăn đá.

Việc rã đông và cấp đông lặp lại có thể làm giảm chất lượng thực phẩm, đồng thời tăng nguy cơ mất an toàn nếu thực phẩm đã ở nhiệt độ phòng quá lâu.

Nếu thực phẩm được rã đông an toàn trong ngăn mát tủ lạnh và vẫn được giữ lạnh, có thể cấp đông lại, dù chất lượng có thể giảm. Tuy nhiên, nếu đã rã đông bằng nước lạnh hoặc lò vi sóng, nên nấu chín trước khi cấp đông lại.