3 cây nước nóng lạnh đáng tiền nên sắm cho mùa hè 2023

Cây nước nóng lạnh MUTOSI MD-450RO-BK



Mutosi MD-450RO-BK là dòng sản phẩm được tích hợp hệ thống lọc 8 lõi với công nghệ lọc RO tiên tiến đạt chuẩn NSF/ANSI-58 có thể xử lý 99.99% các vi khuẩn, tạp chất và cả ion kim loại, hóa chất hữu cơ độc hại có trong nước. Nhờ đó, có thể cung cấp cho người dùng nguồn nước không chỉ tiện lợi với hai chế độ Nóng – Lạnh mà còn đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn nước dùng trực tiếp của Bộ Y Tế QCVN 6-1: 2010/BYT.

Cây nước nóng lạnh Mutosi MD-450RO-BK trang bị Block Danfu với độ bền vượt trội và khả năng làm nước lạnh sâu đạt mức 6 – 10 độ C (tương đương nước giữ trong ngăn mát tủ lạnh). Đồng thời, sử dụng công nghệ làm nóng nhanh giúp tiết kiệm điện và cấp nước nóng 85 – 95 độ C bất cứ khi nào người dùng cần. Đặc biệt, thay vì dùng kèm bình chứa như các dòng máy hút bình/úp bình, cây nóng lạnh Mutosi MD-450RO-BK được đấu nối trực tiếp với nguồn nước sinh hoạt nên không có tình trạng hết nước và luôn đảm bảo cung cấp nước dùng tiện lợi, an toàn một cách liên tục theo yêu cầu 24/24.

Mutosi MD-450RO-BK còn được ưa chuộng bởi thiết kế sang trọng, hiện đại trên nền tone đen sắc nét. Đây cũng được xem là lý do giúp sản phẩm trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho các không gian sử dụng.

Giá tham khảo sản phẩm: 9.390.000 VNĐ

Cây nước nóng lạnh MUTOSI MD-250BK



Cây nước nóng lạnh Mutosi MD-250BK sử dụng công nghệ hút bình, lấy nước từ bình chứa được đặt trong thân máy để thực hiện chức năng làm Nóng/Lạnh. Điểm nổi bật của sản phẩm đến từ thiết kế "giấu bình" tinh tế, đảm bảo tổng quan đẹp mắt, gọn gàng, phù hợp với mọi không gian sử dụng, ngay cả ở những khu vực diện tích eo hẹp, trần thấp.

Mutosi MD-250BK cũng trang bị công nghệ Block Danfu với khả năng làm lạnh vượt trội, cung cấp nước ở nhiệt độ từ 6 – 12 độ C (chế độ nước lạnh) và 85 – 95 độ C (chế độ nước nóng) đảm bảo phục vụ tốt cho các nhu cầu sử dụng nước mát giải khát trong mùa hè hay nước nóng dùng để pha trà, pha cà phê, úp mì,…

Đặc biệt, với phong cách thiết kế trang nhã sử dụng hai tone màu đen – trắng đối lập mang đến sự hấp dẫn, ấn tượng cho không gian sử dụng. Sản phẩm được đánh giá cao khi lắp đặt ở khu vực nhà bếp nhỏ hẹp, phòng khách và văn phòng công ty.

Giá tham khảo sản phẩm: 5.190.000 VNĐ

Mutosi MD-250BK là dòng máy sử dụng công nghệ hút bình với thiết kế gọn nhẹ, đẹp mắt.

Cây nước nóng lạnh MUTOSI MD-200S



Mutosi MD-200S là thiết bị sử dụng công nghệ đấu nhanh với máy lọc nước được trang bị sẵn trong nhà, cho phép lấy nước tiện lợi và liên tục mà không lo vấn đề phải thay bình khi hết nước. Việc sử dụng nguồn nước đã được máy lọc xử lý an toàn giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng bởi chất lượng nước đảm bảo theo quy chuẩn nước uống trực tiếp.

Cây nước nóng lạnh Mutosi MD-200S có khả năng cung cấp nước lạnh sâu và giữ lạnh trong thời gian dài nhờ công nghệ Block Danfu hoạt động bền bỉ. Máy thiết kế 2 vòi nước riêng biệt để cung cấp nước ở hai chế độ Nóng (85- 95 độ C) và Lạnh (6 – 12 độ C) vô cùng tiện lợi theo nhu cầu sử dụng của người dùng.

Điểm nổi bật của sản phẩm còn được nhắc đến từ thiết kế tinh tế với gam màu trắng nhẹ nhàng, thanh lịch, đảm bảo sự hài hòa, tương thích với đa dạng các phong cách nội thất khác nhau. Khách hàng có thể cân nhắc sử dụng tại phòng khách, phòng bếp gia đinh hoặc lắp đặt ở văn phòng cơ quan đều phù hợp.

Giá tham khảo sản phẩm: 4.090.000 VNĐ

Mutosi MD-200S sử dụng công nghệ đấu nối với máy lọc.

Với những ưu điểm nổi bật đến từ thiết kế lẫn tính năng công nghệ, các dòng sản phẩm cây nước nóng lạnh Mutosi mang đến cho người dùng các lựa chọn không chỉ đa dạng về phong cách mà đồng thời còn đảm bảo sự yên tâm, hài lòng nhờ chất lượng nước đạt chuẩn được cung cấp theo chế độ Nóng/Lạnh tiện lợi. Đây cũng chính là điều mà thương hiệu hướng tới "Bảo vệ và nâng tầm sống khỏe chuẩn Nhật" cho người tiêu dùng Việt.



Trên đây là một số gợi ý kèm kinh nghiệm mua cây nước nóng lạnh chất lượng cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tiện lợi cho mùa hè này. Sản phẩm cây nước nóng lạnh Mutosi đang được phân phối trên toàn quốc với hơn 3000 điểm bán, khách hàng có thể ghé trực tiếp để tham khảo và chọn mua hàng chính hãng. Hoặc chủ động liên hệ để được tư vấn theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mutosi

Văn phòng đại diện: Tầng 2, tòa nhà Đại Đông Á (Bea Sky), đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chi nhánh Miền Nam: 17A, Trường Chinh, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 1900.636.595

Website: https://mutosi.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/MutosiGroup/