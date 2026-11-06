3 điều người EQ thấp làm khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bè

Trong tình bạn, bất đồng quan điểm hay tranh cãi là điều khó tránh khỏi. Ngay cả những người thân thiết nhất cũng có lúc không đồng tình, vô tình làm tổn thương nhau hoặc hiểu sai ý đối phương.

Tuy nhiên, điều quyết định một mối quan hệ có thể tiếp tục bền chặt hay không đôi khi không nằm ở nguyên nhân của cuộc cãi vã, mà ở cách mỗi người phản ứng sau đó. Có người sẵn sàng lắng nghe, nhìn nhận phần sai của mình và tìm cách tháo gỡ vấn đề. Ngược lại, cũng có người để cảm xúc tiêu cực chi phối, khiến một bất đồng nhỏ trở thành rạn nứt khó hàn gắn.

Luôn muốn giành phần thắng trong cuộc tranh luận

Khi xảy ra mâu thuẫn, người chưa có khả năng quản lý cảm xúc tốt thường cố gắng chứng minh đối phương sai bằng mọi giá. Một cuộc trò chuyện vốn có thể bắt đầu bằng việc giải thích sự hiểu lầm nhanh chóng biến thành màn tranh cãi xem ai có lý hơn, ai phải nhận lỗi trước. Thậm chí, ngay cả khi nhận ra mình cũng có phần thiếu sót, họ vẫn ngần ngại thừa nhận vì cho rằng làm như vậy đồng nghĩa với việc mình thua cuộc.

(Ảnh minh họa)

Thực tế, mục đích của việc giải quyết mâu thuẫn không phải là tìm ra người chiến thắng. Người có EQ tốt hiểu rằng thừa nhận mình sai ở một khía cạnh không có nghĩa là phủ nhận toàn bộ quan điểm hay giá trị của bản thân. Họ có thể nói: “Tớ nghĩ lúc đó cả hai đều có phần nóng vội. Tớ xin lỗi vì đã nói những lời khiến cậu buồn”, thay vì cố tìm thêm lý lẽ để bảo vệ cái tôi.

Dùng sự im lặng để trừng phạt đối phương

Sau khi tranh cãi, thay vì nói rõ mình đang buồn hay cần thời gian bình tĩnh, một số người chủ động cắt đứt liên lạc, không trả lời tin nhắn hoặc cố tình phớt lờ bạn bè để đối phương phải lo lắng và chủ động xuống nước.

Việc tạm thời không trò chuyện để ổn định cảm xúc vốn không có gì sai. Ai cũng có quyền cần một khoảng lặng sau những cuộc tranh cãi căng thẳng. Tuy nhiên, nếu sự im lặng được sử dụng nhằm gây áp lực, khiến người kia phải đoán xem mình đã làm gì sai hoặc liên tục tìm cách xin lỗi, nó có thể trở thành một hình thức gây tổn thương trong mối quan hệ.

Thay vì biến sự im lặng thành công cụ gây sức ép, người trưởng thành về cảm xúc thường chủ động thông báo nhu cầu của mình. Chẳng hạn: “Hiện tại tớ vẫn còn khá khó chịu nên muốn có chút thời gian bình tĩnh. Khi nào ổn hơn, chúng mình nói chuyện tiếp nhé”. Một lời nói đơn giản như vậy giúp đối phương hiểu rằng bạn chưa sẵn sàng trao đổi, nhưng không có nghĩa là muốn chấm dứt tình bạn hay cố tình khiến họ bất an.

(Ảnh minh họa)

Lôi chuyện cũ ra để trách móc

Người EQ thấp còn có xu hướng lôi những chuyện cũ không liên quan vào cuộc tranh cãi hiện tại. Khi không tìm được lý lẽ để bảo vệ quan điểm, họ có thể nhắc lại những lần đối phương từng mắc lỗi, những chuyện đã được giải quyết từ lâu hoặc thậm chí kể lại những bí mật từng được chia sẻ trong lúc thân thiết. Điều này khiến vấn đề ban đầu ngày càng phức tạp, bởi cả hai không còn tập trung vào điều cần giải quyết mà liên tục đào lại những tổn thương trong quá khứ.

Một người có khả năng thấu hiểu cảm xúc sẽ biết phân biệt giữa vấn đề hiện tại và những bất đồng đã qua. Nếu một chuyện cũ thực sự chưa được giải quyết, họ có thể lựa chọn một thời điểm phù hợp để nói rõ, thay vì sử dụng nó như vũ khí trong lúc nóng giận. Họ cũng hiểu rằng sự tin tưởng trong tình bạn cần được bảo vệ, ngay cả khi hai người đang không hài lòng về nhau.

Dẫu vậy, không thể chỉ dựa vào một lần tranh cãi để kết luận ai đó có EQ thấp. Bất kỳ ai cũng có thể phản ứng thiếu khéo léo khi cảm xúc bị đẩy lên cao. Điều quan trọng hơn là sau khi bình tĩnh, mỗi người có sẵn sàng nhìn lại hành vi của mình, lắng nghe đối phương và chủ động sửa chữa những tổn thương đã gây ra hay không.