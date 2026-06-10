3 giờ chạy đua nghẹt thở cứu bệnh nhân thoát cửa tử của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), đêm 29/5/2026, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân H.V.N. (30 tuổi) trong tình trạng đa chấn thương nặng sau một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Người bệnh cho biết, trong lúc đang đứng tại nhà thì không may bị xe tải lùi chèn qua người. Sau tai nạn, bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo nhưng đau dữ dội vùng ngực, lưng và khung chậu, cơ thể mệt nhiều.

Ngay sau đó, bệnh nhân được Trung tâm Cấp cứu 115 sơ cứu ban đầu, truyền dịch, sử dụng thuốc giảm đau và nhanh chóng chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng vật vã, kích thích, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh và huyết áp tụt sâu. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp sốc chấn thương do đa chấn thương rất nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được xử trí khẩn cấp.

Trước tình huống nguy kịch, quy trình báo động đỏ nội viện lập tức được kích hoạt. Nhiều chuyên khoa liên quan nhanh chóng phối hợp hội chẩn, đánh giá mức độ tổn thương và triển khai các biện pháp cấp cứu khẩn cấp.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng tại nhiều cơ quan.

Ở vùng bụng, bệnh nhân bị chấn thương gan độ III, vỡ thận trái độ V kèm đụng dập cuống mạch thận và tràn máu ổ bụng. Đây là những tổn thương rất nặng, có nguy cơ gây mất máu nghiêm trọng.

Tại vùng khung chậu, bệnh nhân bị gãy ngành ngồi mu hai bên, gãy cánh chậu trái, gãy cánh trái xương cùng và toác khớp cùng chậu trái.

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gãy các mỏm ngang bên phải từ đốt sống thắt lưng L1 đến L4, đồng thời bị chấn thương ngực kín với gãy xương sườn XI bên trái.

Trước hàng loạt tổn thương phức tạp và nguy hiểm, bệnh viện đã nhanh chóng huy động ê-kíp phẫu thuật đa chuyên khoa. Người bệnh được chỉ định cắt bỏ thận trái, nội soi ổ bụng thám sát và cầm máu, đồng thời tiến hành cố định các tổn thương khung chậu và cột sống.

Ca phẫu thuật do TS.BS Đỗ Minh Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trực tiếp chỉ đạo và thực hiện.

Song song với quá trình phẫu thuật, ê-kíp Gây mê hồi sức do BSCKII Lê Nguyễn An phụ trách đã triển khai hồi sức tích cực ngay trên bàn mổ. Bệnh nhân được đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn, truyền máu, bù dịch và kiểm soát huyết động chặt chẽ trong suốt quá trình phẫu thuật.

Sau gần 3 giờ căng thẳng, ca mổ đã thành công. Các tổn thương nguy hiểm được xử trí kịp thời, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và hồi sức tích cực tại Đơn nguyên Hồi sức Ngoại. Người bệnh được áp dụng phương pháp giảm đau PCA hiện đại nhằm tối ưu hiệu quả kiểm soát đau và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Đến nay, sau 10 ngày hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Người bệnh có thể tự sinh hoạt, vận động nhẹ nhàng, ăn uống tốt và tự chủ trong các hoạt động cá nhân. Theo kế hoạch, bệnh nhân dự kiến được xuất viện trong ngày mai.

Theo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực cấp cứu và điều trị đa chấn thương của bệnh viện, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của sự phối hợp khẩn trương, chính xác giữa các chuyên khoa trong những tình huống nguy kịch.

Các bác sĩ cho biết, trong cấp cứu chấn thương nặng, mỗi phút đều có ý nghĩa quyết định. Việc kích hoạt báo động đỏ kịp thời cùng sự phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa đã giúp giành lại sự sống cho người bệnh trong tình huống được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”.