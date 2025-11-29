3 hãng hàng không Việt đồng loạt ra thông báo sau cảnh báo khẩn về lỗi phần mềm của Airbus

Theo thông báo mới từ ba hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietravel Airlines và Bamboo Airways đã phát đi thông báo liên quan tới cảnh báo kỹ thuật khẩn cấp của Airbus đối với dòng máy bay A319, A320 và A321.

Trước đó vào ngày 28/11, Airbus gửi thông báo khẩn tới các hãng khai thác và cơ quan an toàn hàng không toàn cầu, liên quan đến việc kiểm tra, cập nhật phần mềm điều khiển độ cao và hướng bay (ELAC). Cùng thời điểm, Cơ quan An toàn Hàng không Châu Âu (EASA) ban hành Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) số 2025-0268-E, yêu cầu thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm ELAC trước thời điểm 23h59 UTC ngày 29/11/2025 (tức 6h59 ngày 30/11/2025, giờ Việt Nam).

Vietnam Airlines cho biết đã nhận được yêu cầu cập nhật phần mềm từ Airbus và Cục Hàng không Việt Nam, đồng thời triển khai kiểm tra và tiến hành cập nhật ngay trong đêm 28 và rạng sáng 29/11 tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Hãng cho biết có đầy đủ công cụ và hướng dẫn từ Airbus, với thời gian cập nhật trung bình khoảng một giờ cho mỗi máy bay. Vietnam Airlines khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ trước hạn 6h59 ngày 30/11 và hoạt động khai thác của Vietnam Airlines Group trong ngày 29/11 và 30/11 diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng.

Hãng Vietravel Airlines thông tin rằng toàn bộ máy bay A320 và A321 hãng đang khai thác không thuộc cấu hình bị ảnh hưởng bởi cảnh báo kỹ thuật từ Airbus và EASA. Các hoạt động khai thác của hãng không bị tác động trong thời gian tới. Vietravel Airlines cam kết tiếp tục cập nhật và phối hợp với nhà sản xuất cũng như cơ quan quản lý hàng không để kịp thời thông báo khi có yêu cầu mới.

Cùng với đó Bamboo Airways cho biết đã tiến hành kiểm tra ngay từ đêm 28/11 đến rạng sáng 29/11/2025. Hãng xác nhận đội bay A319/A320/A321 của mình không nằm trong diện bị ảnh hưởng. Do đó, hoạt động khai thác của hãng vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch. Bamboo Airways cũng cho biết tiếp tục theo dõi sát các khuyến cáo từ Cục Hàng không Việt Nam và nhà sản xuất Airbus để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cả ba hãng đều tái khẳng định nguyên tắc tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu an toàn và theo sát mọi khuyến cáo từ nhà sản xuất Airbus và cơ quan quản lý hàng không nhằm đảm bảo an toàn bay cho hành khách.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã tổ chức cuộc họp khẩn với các hãng hàng không. Theo báo cáo nhanh lúc 5h30 ngày 29/11, có 81/169 tàu bay A320 và A321 trong nước bị ảnh hưởng. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng triển khai ngay các nội dung trong EAD 2025-0268-E; rà soát và điều chỉnh lịch bay theo tiến độ kỹ thuật; thông báo kịp thời cho hành khách về thay đổi lịch trình; tạo điều kiện cho hành khách đổi hành trình, hoàn vé hoặc sắp xếp chuyến bay gần nhất; thực hiện đúng trách nhiệm của người vận chuyển trong trường hợp chậm, hủy chuyến; và phối hợp, chia sẻ nguồn lực để đảm bảo tiến độ kỹ thuật.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cục trưởng yêu cầu phối hợp với các hãng theo kế hoạch bay, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự tại các cảng; hỗ trợ phục vụ hành khách bị ảnh hưởng. Các Cảng vụ hàng không được yêu cầu ứng trực, kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền. Các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện và kịp thời phản ánh khó khăn để Cục Hàng không Việt Nam xem xét, chỉ đạo.

Thúy Hạnh