“3 không thì không cưới, 3 có thì không gả” - Cha mẹ thông thái có con gái phải dạy ngay quy tắc này

26-02-2026 - 10:10 AM | Sống

Câu “Ba không thì không cưới, ba có thì không gả” tuy mang màu sắc truyền thống, nhưng vẫn chứa đựng những bài học đáng suy ngẫm.

Khi tìm kiếm bạn đời, người xưa từng để lại câu tục ngữ: “Ba không thì không cưới, ba có thì không gả". Chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn, nhưng lại hàm chứa trí tuệ sâu sắc về hôn nhân và gia đình.

“Ba không thì không cưới”

1. Không đức thì không cưới

Phẩm chất đạo đức là nền tảng cơ bản và quan trọng nhất của một con người. Nếu một cô gái thiếu chuẩn mực đạo đức, sống ích kỷ, thiếu trung thực, thì sau hôn nhân, cuộc sống rất dễ rơi vào cảnh rối ren. Cô ấy có thể vì lợi ích cá nhân mà bất chấp tất cả, thậm chí làm tổn thương chính người thân của mình.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, đạo đức tốt là nền tảng duy trì một cuộc hôn nhân lành mạnh. Người thiếu đạo đức khó có thể gánh vác trách nhiệm gia đình, cũng khó trao đi sự quan tâm và nâng đỡ thực sự cho bạn đời.

Ảnh minh hoạ

Vì vậy, khi chọn người kết hôn, hãy quan sát cách đối phương đối xử với gia đình, bạn bè và cả những người xa lạ. Thái độ ấy phản ánh phần nào nhân cách bên trong.

2. Không hiếu thì không cưới

Người xưa có câu: “Trong trăm điều thiện, hiếu đứng đầu". Một người không hiếu thuận với cha mẹ, rất khó có lòng biết ơn. Nếu cô ấy thờ ơ với cha mẹ mình, sau này liệu có thể chân thành đối đãi với cha mẹ chồng? Từng có trường hợp một người đàn ông cưới vợ không quan tâm đến cha mẹ ruột của cô ấy. Sau kết hôn, mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu liên miên, anh ta kẹt giữa hai bên, gia đình căng thẳng kéo dài.

Hiếu thuận không chỉ là truyền thống văn hóa, mà còn thể hiện lòng nhân hậu và tinh thần trách nhiệm. Khi tìm hiểu đối tượng, có thể quan sát cách cô ấy tương tác với cha mẹ: có tôn trọng, quan tâm, chăm sóc hay không.

3. Không thiện thì không cưới

Lòng thiện lương là một phẩm chất quý giá. Một người thiếu lòng nhân ái có thể trở nên lạnh lùng, vô cảm trước khó khăn của người khác. Trong hôn nhân, vợ chồng khó tránh khỏi những lúc gian nan. Khi ấy, điều cần nhất chính là sự nâng đỡ và sẻ chia.

Nếu đối phương thiếu thiện tâm, khi bạn gặp biến cố, cô ấy có thể không những không giúp đỡ mà còn quay lưng. Báo chí từng đăng tải những câu chuyện đau lòng khi người vợ không chăm sóc chồng lúc ốm đau, thậm chí mang tiền bỏ đi.

Vì vậy, chọn một người bạn đời lương thiện là chọn một người có thể cùng mình sưởi ấm những ngày mưa gió.

“Ba có thì không gả”

1. Có cờ bạc thì không gả

Cờ bạc là hố sâu không đáy. Khi đã nghiện, người ta có thể đánh mất tiền bạc, lý trí và trách nhiệm. Không ít gia đình tan vỡ vì nợ nần do cờ bạc. Một người đàn ông mê cờ bạc khó có thể mang lại cuộc sống ổn định. Anh ta có thể vay mượn khắp nơi, đẩy gia đình vào khủng hoảng tài chính.

Trong quá trình tìm hiểu, cần chú ý đến thói quen sinh hoạt của đối phương. Nếu phát hiện dấu hiệu nghiện cờ bạc, nên dứt khoát rời xa.

2. Có bạo lực thì không gả

“Bạo” ở đây là xu hướng bạo lực, dù là thể xác hay tinh thần. Một người đàn ông có khuynh hướng bạo lực khi nóng giận có thể đánh đập, chửi mắng, kiểm soát tinh thần bạn đời. Theo nhiều khảo sát, bạo lực gia đình là nguyên nhân lớn gây tổn hại sức khỏe thể chất và tâm lý của phụ nữ.

Nếu nhận thấy đối phương dễ mất kiểm soát, nóng nảy quá mức, cần cảnh giác. Đừng dễ dàng bước vào một mối quan hệ tiềm ẩn nguy hiểm.

3. Có lừa dối thì không gả

Trung thực là nền tảng của mọi mối quan hệ.

Nếu một người đàn ông thường xuyên nói dối, lừa gạt, thì rất khó xây dựng lòng tin bền vững. Trong hôn nhân, thiếu niềm tin sẽ khiến tình cảm dần rạn nứt. Anh ta có thể che giấu tình hình tài chính, công việc, hoặc những vấn đề quan trọng khác. Khi sự thật bị phơi bày, bạn có thể đã lún quá sâu. Vì vậy, trong quá trình yêu đương, hãy chú ý đến lời nói và hành vi của đối phương để đánh giá sự chân thành.

Câu “Ba không thì không cưới, ba có thì không gả” tuy mang màu sắc truyền thống, nhưng vẫn chứa đựng những bài học đáng suy ngẫm. Trên hành trình tìm bạn đời, hãy giữ tỉnh táo, dùng lý trí và sự sáng suốt để chọn người phù hợp.

Theo Hiểu Đan

Đời sống & pháp luật

