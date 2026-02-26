Uống nước dừa vào buổi sáng có tác dụng gì?

Nước dừa tươi là loại đồ uống nhiệt đới phổ biến. Nước dừa tươi có nhiều lợi ích cho sức khỏe ngoài hương vị tuyệt vời và khả năng cung cấp nước tự nhiên. Cùng tìm hiểu lý do tại sao nên uống nước dừa tươi vào buổi sáng.

Tốt cho hệ miễn dịch

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Tổ chức Y tế Thế giới, nếu bạn đói từ đêm trước, nước dừa có thể là thức uống tuyệt vời để bắt đầu buổi sáng. Hơn nữa, thành phần của nước dừa là khoảng 95% nước, do đó cung cấp nước cho cơ thể luôn là điều bạn nên làm để duy trì sức khỏe bản thân.

Uống một cốc nước dừa tươi khi bụng đói không những tốt cho hệ thống miễn dịch mà còn bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn và các vi sinh vật khác.

Cung cấp chất điện giải

Báo Lao động dẫn nguồn trang tin sức khoẻ Health cho biết, theo một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, con người cần khoảng 3.510 mg kali mỗi ngày đối với một người lớn khỏe mạnh. Một nghiên cứu khác cho biết trung bình một trái dừa chứa khoảng 600 mg kali.

Uống nước dừa buổi sáng là bạn đang cung cấp chất điện giải cho cơ thể, giúp bạn duy trì sự tập trung tinh thần, cân bằng mức pH, ổn định thân nhiệt và cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng mà cơ thể cần.

Uống nước dừa vào buổi sáng cơ thể sẽ nhận được nhiều lợi ích cho sức khoẻ

Giảm cân

Vì chứa ít calo và không chứa chất béo, nước dừa không khiến bạn bị tích lũy chất béo trong cơ thể. Ngoài ra, khi uống nước dừa nhiều, bạn sẽ có cảm giác no nhanh hơn và không muốn ăn thêm. Điều này sẽ hỗ trợ bạn rất hiệu quả trong quá trình giảm cân.

Duy trì sự cân bằng chất lỏng

Nước dừa là nguồn cung cấp chất điện giải tự nhiên giúp bù nước và cân bằng điện giải. Sau một đêm dài, cơ thể có thể bị mất nước khi ngủ và bắt đầu ngày mới bằng nước dừa giúp bù nước, bổ sung lượng nước đã mất.

Nước dừa chứa nhiều chất điện giải như kali, natri và magie, giúp cơ thể đủ nước và duy trì sự cân bằng chất lỏng thích hợp. Duy trì đủ nước vào buổi sáng có thể cải thiện mức năng lượng, tăng cường chức năng não và tốt cho làn da.

Giải độc cơ thể

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế cho biết, nước dừa cung cấp nước tự nhiên và là thức uống giải độc tuyệt vời nhờ hàm lượng chất điện giải cao. Nó có đặc tính lợi tiểu, giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể bằng cách thúc đẩy quá trình đi tiểu lành mạnh. Điều này có thể giúp thận loại bỏ chất thải và hỗ trợ chức năng tổng thể của các cơ quan.

Các chất chống oxy hóa trong nước dừa có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa ở gan, hỗ trợ giải độc. Uống nước dừa vào buổi sáng đảm bảo rằng cơ thể loại bỏ tạp chất, giúp cảm thấy sảng khoái và nhẹ nhõm suốt cả ngày.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Nước dừa có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, có lợi cho những người bị tiểu đường hoặc những người muốn duy trì lượng đường trong máu ổn định. Nước dừa có hàm lượng đường thấp và chứa lượng hợp lý kali, magie, mangan, vitamin C và L-arginine.

Hàm lượng đường thấp trong nước dừa không ảnh hưởng đáng kể đến lượng đường trong máu. Hơn nữa, hàm lượng kali, magie, mangan, vitamin C và L-arginine cao có thể làm tăng độ nhạy cảm của tế bào với insulin. Do đó, nó giúp kiểm soát lượng đường trong máu và phù hợp với những người mắc bệnh đái tháo đường.

Nước dừa là lựa chọn an toàn cho những người mắc bệnh tiểu đường vì nó chứa lượng đường tự nhiên tối thiểu và chỉ số đường huyết thấp. Tuy nhiên, chỉ nên tiêu thụ ở mức 1 – 2 cốc (240 – 480 ml) mỗi ngày. Uống nước dừa vào buổi sáng khi bụng đói giúp ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa tình trạng hạ đường huyết trong ngày.