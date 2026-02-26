Có 1 bộ phận tuyệt vời của con heo mà người trung niên và cao tuổi nên ăn thường xuyên: Rất tốt cho tim mạch và giúp ngủ ngon

Thịt heo là loại nguyên liệu quen thuộc trên bàn ăn của chúng ta, nhưng bạn có biết rằng có một bộ phận của con heo đặc biệt có lợi cho người trung niên và người cao tuổi? Đó chính là tim heo! Tim heo vốn rất giàu protein, vitamin B, sắt, kẽm và các chất dinh dưỡng khác. Đặc biệt nó chứa nhiều coenzyme Q10, giúp bảo vệ cơ tim và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Y học cổ truyền cũng tin rằng tim heo có thể "bổ tim, an thần", có tác dụng điều hòa chứng hồi hộp và mất ngủ. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 2 món ăn đơn giản mà ngon hầu như ai cũng có thể dễ dàng làm được từ loại nguyên liệu này!

1. Tim heo xào rau mùi

Món ăn này thơm nồng và hấp dẫn, với tim heo mềm và sự kết hợp của các loại gia vị như tỏi, ớt và rau mùi, đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm. Món này rất phù hợp cho những người thích hương vị đậm đà hơn một chút.

Nguyên liệu làm món tim heo xào rau mùi

1 quả tim heo, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 2 muỗng canh nước tương, một ít tinh bột bắp, 5 tép tỏi băm, một nắm rau mùi, 2 quả ớt khô (tuỳ thích), một nhánh gừng thái lát hoặc thái sợi, một chút gia vị và đường.

Cách làm món tim heo xào rau mùi

Bước 1: Cắt đôi quả tim heo ra, loại bỏ cục máu đông sau đó rửa sạch rồi thái thành các lát mỏng. Bạn có thể thái hơi chéo để tim heo mềm hơn. Sau đó cho tim heo đã thái vào bát, thêm rượu nấu ăn, 1 muỗng canh nước tương, tinh bột bắp rồi trộn đều. Ướp tim heo trong khoảng 15 phút. Bước này sẽ giúp khử mùi tanh, giúp tim heo mềm hơn. Tỏi đập dập, băm nhỏ. Rau mùi rửa sạch thái khúc. Gừng gọt vỏ, thái sợi hoặc thái lát mỏng.

Mẹo: Sau khi thái tim heo, bạn có thể rửa lại một lần nữa với nước để khử mùi tanh; khi xào, nhớ xào nhanh trên lửa lớn, nếu không tim heo sẽ bị dai.

Bước 2: Làm nóng chảo với lượng dầu ăn vừa đủ, cho gừng thái lát và một nửa lượng tỏi băm vào xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó cho ớt khô cắt nhỏ vào xào thơm. Tiếp đó, cho tim heo đã ướp vào xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi tim đổi màu (khoảng 2-3 phút). Thêm phần tỏi băm còn lại, 1 muỗng canh nước tương, một chút muối và đường để tăng hương vị. Tiếp tục xào đều. Cuối cùng, rắc rau mùi thái nhỏ vào, xào thêm vài lần là xong. Toàn bộ quá trình xào cần thực hiện nhanh để giữ được độ mềm của tim heo.

Thành phẩm món tim heo xào rau mùi

Món ăn này nhanh chóng, dễ làm, lại có hương vị đậm đà. Mùi thơm của tỏi và ớt khô thấm đẫm vào tim heo, tạo nên vị cay, độ dai ngon tuyệt vời khi ăn kèm với cơm. Tim heo sau khi ướp và xào nhanh có độ giòn mềm mà không hề có mùi hôi, thêm rau mùi càng làm tăng thêm hương vị. Đối với người trung niên và người cao tuổi không ăn được cay, có thể bỏ qua nguyên liệu ớt, nhưng nên cho nhiều tỏi băm vì tỏi cũng có lợi cho sức khỏe tim mạch!

ava món ăn từ tim heo

2. Canh củ cải và tim heo

Nếu bạn không thích những món ăn có vị quá nồng, thì món canh này là hoàn hảo! Củ cải trắng có vị ngọt, tim heo mềm, kỷ tử tốt cho mắt, nước canh thanh nhẹ, ngon miệng, bổ tim, an thần, làm ấm cơ thể và rất bổ dưỡng.

Nguyên liệu làm món canh củ cải và tim heo

1 quả tim heo, 1 củ cải trắng, vài lát gừng, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 gốc hành, lượng gia vị vừa đủ, 10g kỷ tử, 3 quả táo đỏ.

Cách nấu món canh củ cải và tim heo

Bước 1: Cắt đôi tim heo, rửa sạch các cục máu đông, rồi thái thành từng lát dày hoặc miếng nhỏ. Cho vào nồi nước lạnh, thêm vài lát gừng, gốc hành và 1 muỗng canh rượu nấu ăn, đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt, vớt tim heo ra và rửa sạch. Bước này giúp loại bỏ mùi tanh hiệu quả. Gọt vỏ, rửa sạch và cắt củ cải trắng thành miếng; rửa sạch kỷ tử và táo đỏ, bỏ hạt táo đỏ (để tránh gây nóng trong cơ thể).

Mẹo: Chần sơ là chìa khóa để ngăn ngừa mùi tanh của món canh tim heo; cho đủ nước ngay từ đầu khi ninh canh và không nên thêm nước thường xuyên trong quá trình nấu; ninh nhỏ lửa giúp các chất dinh dưỡng trong tim heo được giải phóng hoàn toàn vào canh.

Bước 2: Cho tim heo đã chần, củ cải trắng thái miếng, gừng thái lát và táo đỏ vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ (khoảng hai ngón tay trên nguyên liệu), đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 40 phút. Sau 40 phút, nước canh sẽ chuyển sang màu trắng, củ cải trắng sẽ trở nên trong suốt và mềm. Lúc này, nêm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp. Cuối cùng cho kỷ tử vào ủ thêm 5-10 phút nữa.

Thành phẩm món canh củ cải và tim heo

Món canh này đặc biệt thanh đạm và phù hợp cho cả gia đình. Tim heo sau khi hầm sẽ mềm, củ cải trắng ngấm vị đậm đà của nước dùng, trở nên ngọt và mềm. Nước canh trong nhưng đậm đà hương vị, để lại cảm giác ấm áp và dễ chịu trong dạ dày. Việc thêm kỷ tử và táo đỏ làm tăng thêm vị ngọt tự nhiên và tăng cường tác dụng bổ dưỡng. Đối với người trung niên và người cao tuổi khó ngủ hoặc dễ bị hồi hộp, uống món canh này mỗi tuần một lần có thể có tác dụng làm dịu và giúp dễ ngủ rất tốt.

Lưu ý cần phải biết: Tim heo tuy bổ dưỡng nhưng ăn uống điều độ là chìa khóa. Nên ăn tim heo mỗi tuần một lần. Khi mua tim heo, hãy chọn tim tươi, có màu đỏ tươi, chắc tay và không có mùi hôi. Nhớ làm sạch kỹ, đặc biệt là loại bỏ các cục máu đông. Hy vọng 2 món ăn từ tim heo này sẽ làm cho bữa ăn của bạn thêm ngon miệng và bổ dưỡng! Nhà có người trung niên và cao tuổi, đừng quên thường xuyên ăn để giúp ngủ ngon và tốt cho tim mạch!